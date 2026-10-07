Meilenstein: Barrick Mining - 15 Jahre Lizenz in Tansania, jetzt zählt der operative Rebound

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Barrick Mining sichert North Mara für weitere 15 Jahre ab: Die Lizenzverlängerung schafft Planungssicherheit - nun muss die Goldmine Produktion und Kosten im zweiten Halbjahr drehen.

Planungssicherheit für 15 Jahre - und ein operativer Härtetest im Hier und Jetzt: Barrick Mining (TSX: ABX; NYSE: B) hat sich von der tansanischen Regierung eine langfristige Lizenzverlängerung für die North-Mara-Goldmine gesichert. Während dieser regulatorische Meilenstein dieses Risiko eliminiert und den Weg für eine Erweiterung des Minenkomplexes ebnet, richtet sich der Blick der Rohstoffinvestoren nun auf das operative Tagesgeschäft. Denn nach einer schwachen ersten Jahreshälfte muss die Mine eine steile Aufholjagd hinlegen, um die Jahresprognose des Konzerns nicht zu gefährden.

Barrick Mining: 15 Jahre Lizenzverlängerung als Basis für Expansion

Die beiden Sonderbergbaulizenzen (Special Mining Licences) für North Mara wurden jetzt um 15 Jahre verlängert. Damit ist das Rechts- und Laufzeitrisiko für den kombinierten Tagebau- und Untertagebetrieb bis weit in die nächste Dekade vom Tisch. Die Entscheidung untermauert das stabile Verhältnis zur tansanischen Regierung: Seit der Neuordnung der Partnerschaft über das Gemeinschaftsunternehmen Twiga Minerals (16 Prozent Staatsanteil) im Jahr 2019 flossen rund 5,3 Milliarden US-Dollar aus dem dortigen Gesamtgeschäft von Barrick in die heimische Wirtschaft.

Mit dieser Rechtssicherheit im Rücken rückt das organische Wachstumspotenzial in den Fokus. Barrick prüft technische Maßnahmen, um Verarbeitungsengpässe abzubauen und den Verbund aus North Mara und der benachbarten Bulyanhulu-Mine strategisch zu vergrößern. Das geologische Fundament ist robust: Ende 2025 wies North Mara zurechenbare nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven von 43 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 2,32 g/t Gold aus - ein beachtliches Polster von 3,2 Millionen Unzen, das Raum für ein deutlich größeres Produktionsprofil bietet.

Barrick Mining vor operativem Kraftakt im zweiten Halbjahr

So positiv das langfristige Signal aus Tansania ist, so fordernd bleibt die kurzfristige operative Realität. Im ersten Halbjahr belasteten unterdurchschnittliche Erzgehalte die Mine massiv: Die zurechenbare Goldförderung brach im Vorjahresvergleich um 47 Prozent auf 68.000 Unzen ein, während die All-in Sustaining Costs (AISC) um 79 Prozent nach oben schnellten.

Dass das Management dennoch an seinen Zielen festhält, verlangt der Mine im zweiten Halbjahr eine drastische Trendwende ab:

Produktionslücke schließen: Um den Jahresprognosenkorridor von 200.000 bis 230.000 Unzen Gold zu erreichen, muss North Mara in der zweiten Jahreshälfte 132.000 bis 162.000 Unzen liefern - mehr als das Doppelte des ersten Halbjahres.

Kostenniveau normalisieren: Die AISC müssen von zwischenzeitlichen 2.283 US-Dollar je Unze signifikant sinken, um das angestrebte Gesamtjahresziel von 1.520 bis 1.680 US-Dollar je Unze einzuhalten.

Tansania bestätigt sich damit einmal mehr aals verlässliche Bergbau-Jurisdiktion für Barrick Mining, und das Erweiterungspotenzial liefert strategische Fantasie. Der entscheidende kurzfristige Katalysator für die Aktie liegt nun jedoch in den Minenberichten der kommenden Quartale: Liefert North Mara die versprochene Produktionssteigerung, wandelt sich die Mine wieder vom kurzfristigen Margenbremser zum hochprofitablen Cashflow-Lieferanten.

Goldinvest.de beobachtet übrigens gleich zwei Junior-Goldgesellschaften mit Tansaniafokus! Das ist zum einen Lake Victoria Gold (WKN A3E4WC / TSXV LVG), die gleich zwei über gleich Projekte mit dem Potenzial zum kurzfristigen Produktionsbeginn verfügt - und zudem über eine direkte Beziehung zu Barrick. Der Konzern hält sogar Aktien von Lake Victoria. Zum anderen geht es um Cameo Resources (WKN A3E27M / CSE MEO), einen spannenden Goldexplorer, der allerdings noch in einer wesentlich früheren Phase der Unternehmensentwicklung steht als Lake Victoria - und in Kürze die ersten Bohrungen auf seinem Katoro-Projekt in den Lake Victoria Goldfields aufnehmen will.

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