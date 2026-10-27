Anzeige / Werbung

Der Goldpreis nähert sich nach deutlichen Verlusten der Marke von 4.000 USD. Die bevorstehende Fed-Entscheidung könnte für neue Impulse sorgen.

Spannung vor dem Fed-Zinsentscheid: Der Goldpreis konsolidiert im Vorfeld der Notenbank-Sitzung in unmittelbarer Schlagdistanz zur psychologisch zentralen Marke von 4.000 US-Dollar je Unze. Da Prognosemärkte wie Kalshi und Polymarket die Wahrscheinlichkeit einer Pause im Zinsband von 3,75 bis 4,00 Prozent mit überwältigenden 86 Prozent taxieren, gilt ein erneuter Zinsschritt als weitgehend unwahrscheinlich. Der Marktfokus richtet sich daher voll auf den begleitenden Zinsausblick und die anschließende Pressekonferenz von Notenbankchef Kevin Warsh.

Während der jüngste Rücksetzer an den Terminmärkten primär als taktische Positionsbereinigung gewertet wird, bleibt das fundamentale Nachfragegefüge robust. Rekordkäufe der weltweiten Zentralbanken von netto 289 Tonnen im zweiten Quartal sowie anhaltende De-Dollarisierungstrends stützen das Marktgefüge nachhaltig. Flankiert von Kurszielen der Investmentbank Goldman Sachs von bis zu 5.400 US-Dollar bis Ende 2027 könnte eine intakte 4.000-Dollar-Schwelle als tragfähiges Fundament für den übergeordneten säkularen Aufwärtstrend bei Edelmetallen fungieren.

Jetzt den ganzen Artikel lesen:

Gold vor Fed-Zinsentscheid: Nervenkrimi um die 4.000-Dollar-Marke



Keine Rohstoff-News von Goldinvest.de mehr verpassen!



Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung: Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte: Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

IV. Einsatz von KI-gestützten Systemen: Bei der Erstellung von Beiträgen können KI-gestützte Systeme zur Unterstützung von Recherche, Strukturierung oder sprachlicher Optimierung eingesetzt werden. Sämtliche Inhalte werden vor Veröffentlichung redaktionell geprüft und verantwortet.

Enthaltene Werte: XD0002747XXX,CA49639T3001,CA98980T1049,CA13324M1032