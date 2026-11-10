Investorenlegende: Rick Rule - Goldminenaktien waren noch nie so günstig

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Investorenlegende Rick Rule sieht Goldproduzenten so günstig bewertet wie seit 50 Jahren - und erwartet auf Sicht von drei bis sieben Jahren deutlich höhere Rohstoffpreise.

Der legendäre Rohstoffinvestor Rick Rule sieht bei Goldproduzenten eine historische Bewertungsanomalie: Gemessen am Barwert künftiger Cashflows bei aktuellen Edelmetallpreisen im Verhältnis zum Unternehmenswert seien Produzenten relativ so niedrig bewertet wie zu keinem Zeitpunkt seit fünf Jahrzehnten. Zwar rechnet der erfahrene Minenfinanzier kurzfristig mit anhaltender Zurückhaltung im Rohstoffkomplex, leicht steigenden Zinsen und zwischenzeitlicher Preisschwäche, erwartet auf Sicht von drei bis sieben Jahren jedoch deutlich höhere Notierungen.

Parallel dazu beobachtet Rule, dass sich das Finanzierungsfenster für Junior-Explorer nach einer Phase üppiger Liquidität wieder spürbar schließt, da institutionelle Investoren vorerst streiken. Auch bei Rohstoffen wie Uran und Nickel verändern sich die Angebots- und Kostenstrukturen grundlegend, ohne dass die Aktienmärkte dieses fundamentale Potenzial bislang vollständig einpreisen. Sehen Sie im Video die vollständige Analyse zu Bewertungskennzahlen, veränderten Kapitalzyklen und den strategischen Chancen im gesamten Minensektor.

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Rick Rule - Goldminenaktien waren noch nie so günstig

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