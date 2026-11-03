Vor Comeback?: Indiens Silber-Importfreigabe sorgt für Fantasie

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Indien gibt Importe für 209 Mio. Unzen Silber frei - rechtzeitig vor Diwali könnte die physische Nachfrage dem Zinsdruck an den Terminmärkten entgegenwirken.

209 Millionen Unzen Silber auf einen Schlag: Die Freigabe von Einfuhrlizenzen für 6.500 Tonnen durch die indische Regierung beendet mit einem Federstrich die monatelange physische Blockade beim weltgrößten Abnehmer. Pünktlich vor den traditionellen Großkäufen zur anstehenden Diwali-Saison deckt dieses massive Zuteilungskontingent für die kommenden sechs Monate fast 90 Prozent der gesamten indischen Vorjahresimporte ab - und löst die akute Verknappung im Binnenmarkt schlagartig auf.

Während an den westlichen Terminmärkten robuste US-Konjunkturdaten und eine 76-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Fed-Zinserhöhung im Dezember den Papierpreis deckeln, trifft die Wall Street nun auf die gewaltigste physische Kaufwelle des Jahres. Wie gravierend die Öffnung dieses Versorgungsventils das weltweite Angebotsdefizit verschärft und ob die indische Nachfrageoffensive ausreicht, um die Notierungen nach dem jüngsten Rebound über 50 US-Dollar nachhaltig nach oben zu treiben, beleuchtet die vollständige Analyse.

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Silberpreis vor Comeback? Indiens Importfreigabe sorgt für Fantasie

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