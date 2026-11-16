Bisheriger Rekord pulverisiert: Brixton Metals - Sensationelle 142.770 g/t Silber erbohrt

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Brixton Metals meldet auf Langis bis zu 142.770 g/t Silber - der Rekordtreffer bei Shaft 4 stärkt das Potenzial für die geplante erste Ressourcenschätzung deutlich.
Gleich die erste Bohrung in einem bislang ungetesteten Sektor des historischen Silberprojekts Langis in der kanadischen Provinz Ontario beschert Brixton Metals (TSXV: BBB; WKN: A423P0) den höchsten je auf der Liegenschaft gemessenen Silbergehalt. Im Gebiet Shaft 4 durchschnitt der Bohrer über 30 Zentimeter einen Spitzenwert von 142.770 Gramm Silber pro Tonne - umgerechnet 142,77 Kilogramm -, bevor eine unmittelbare Folgebohrung weitere hochgradige Abschnitte in geringer Tiefe bestätigte. Innerhalb weniger Monate verzeichnet das Unternehmen damit bereits die zweite Neuentdeckung im traditionsreichen Cobalt-Silberdistrikt und verbreitert die Datenbasis für die geplante erste Mineralressourcenschätzung erheblich.
Brixton Metals entdeckt bei Shaft 4 bis zu 142.770 g/t Silber in geringer Tiefe
Der neue Fund gelang im bislang nicht erbohrten Bereich Shaft 4 (S4). Dort traf Bohrloch LM-26-477 in rund 70 Metern Bohrtiefe auf ein 0,30 Meter mächtiges Intervall mit 142.770 g/t Silber, was 4.164 Unzen Silber pro Tonne Gestein entspricht. Eingebettet war diese Spitze in eine 1,10 Meter breite Zone mit durchschnittlich 39.675 g/t Silber und selbst über einen breiteren Abschnitt von drei Metern lag der Durchschnittsgehalt noch bei 14.559 g/t Silber! Auf Basis öffentlich zugänglicher Branchendaten handelt es sich nach Einschätzung von CEO Gary Thompson möglicherweise sogar um den weltweit höchsten bislang gemeldeten Silbergehalt in einem einzelnen Bohrabschnitt.
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