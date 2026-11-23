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Goldpreis und Silber erholen sich nach massivem Kurseinbruch: Sinkende Zinserwartungen und ein schwächerer Dollar nähren Hoffnungen auf eine Trendwende - doch die Risiken bleiben hoch.

Nach dem schwersten Wochenverlust seit acht Monaten starten die Edelmetalle mit einer Gegenbewegung: Gold klettert wieder über 3.600 US-Dollar je Unze, Silber zieht nach einem 15-Prozent-Einbruch auf 41,60 Dollar an. Treiber sind sinkende US-Anleiherenditen, nachdem die Märkte eine weitere Fed-Zinserhöhung im Dezember nicht mehr voll einpreisen.

Zusätzlichen Rückenwind liefern Warnungen von US-Finanzminister Scott Bessent sowie ein Ausverkauf bei KI-Aktien. Dennoch notiert Gold klar unter der 4.000-Dollar-Marke und ein Drittel unter dem Stand vor Beginn des US-Iran-Kriegs - warum ausgerechnet dieser Konflikt belastet und welche Signale im Dezember über die Trendwende entscheiden, zeigt der vollständige Bericht.

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Goldpreis nach 9%-Crash: Fed-Hoffnung befeuert Comeback über 3.600 USD

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