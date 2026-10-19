Entscheidender Moment: Formation Metals - 75.000m Bohrprogramm ebnet Weg zur ersten Goldressource!

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Formation Metals weitet das voll finanzierte N2-Bohrprogramm auf 75.000 Meter aus: Breite Goldtreffer und offene Strukturen sollen die erste Ressourcenschätzung 2027 vorbereiten.

Mit einem auf 75.000 Bohrmeter erweiterten und vollständig durchfinanzierten Explorationsprogramm beschleunigt Formation Metals (CSE: FOMO; FSE: VF1; OTCQB: FOMTF) die Erschließung seines 4.400 Hektar großen N2-Goldprojekts in Québec. Die jüngsten Bohrergebnisse bestätigen nicht nur die historische Mineralisierung, sondern dehnen das System in mehrere Richtungen aus. Breite, teils direkt unter der Oberfläche ansetzende Goldabschnitte rücken das Vorhaben im ertragsstarken Abitibi-Grünsteingürtel zunehmend als großvolumiges Tagebauprojekt in den Fokus, für das im ersten Quartal 2027 eine erste moderne Mineralressourcenschätzung nach NI 43-101 vorgelegt werden soll.

Formation Metals: Finanzpolster und Branchenexpertise sichern 75.000-Meter-Offensive

Die finanzielle Basis für die Kampagne legte eine im Mai 2026 abgeschlossene, überzeichnete Privatplatzierung in zwei Tranchen, die brutto 22,44 Millionen CAD über die Ausgabe von rund 49,82 Millionen Einheiten einspielte. Mit einem Betriebskapital von rund 26,3 Millionen CAD im August/September (nach etwa 31 Millionen CAD direkt nach Transaktionsabschluss) agiert das Unternehmen schuldenfrei und voll finanziert bis zur Veröffentlichung der ersten Ressourcenschätzung. Auf Führungsebene ergänzt Terry Salman als Senior Strategic Advisor das Team um CEO Deepak Varshney (über 15 Jahre Explorationserfahrung): Der Gründer von Salman Partners mobilisierte in seiner mehr als 35-jährigen Karriere über 20 Milliarden CAD für mehr als 400 Bergbaugesellschaften und forciert nun den Zugang zu spezialisierten institutionellen Rohstofffonds in Nordamerika und Europa.

Die zentralen Projektparameter und Bohrergebnisse im Überblick:

Strategische Abitibi-Lage: Das Projekt liegt 25 Kilometer südlich der Bergbaustadt Matagami entlang der Casa-Berardi-Deformationszone (>200 Mio. Unzen historische Distriktproduktion) und rund 1,5 Kilometer östlich der ehemaligen Vezza-Mine (über 100.000 Unzen Gold zwischen 2013 und 2019). Ganzjährige Straßenanbindung, Stromnetz, regionale Fachkräfte sowie nahegelegene Mühlen bieten Optionen für spätere externe Erzverarbeitungsmodelle (Toll Milling).

zwischen 2013 und 2019). Ganzjährige Straßenanbindung, Stromnetz, regionale Fachkräfte sowie nahegelegene Mühlen bieten Optionen für spätere externe Erzverarbeitungsmodelle (Toll Milling). Historische Orientierungsbasis: N2 verfügt über eine historische, nicht NI-43-101-konforme Schätzung von rund 871.000 Unzen Gold (rund 810.000 Unzen Bulk-Tonnage mit durchschnittlich 1,4 g/t Au sowie rund 61.000 Unzen in der hochgradigen RJ-Zone mit 7,82 g/t Au), die von Formation Metals zur Orientierung herangezogen wird.

Breite Treffer in der A-Zone: Bohrloch N2-26-033 durchteufte ab lediglich 7,1 Metern vertikaler Tiefe 95,6 Meter mit durchschnittlich 0,98 g/t Gold (inklusive 10,0 Metern mit 3,14 g/t) und dehnte die Mineralisierung um 25 bis 50 Meter nach Norden aus. Bohrung N2-26-021 erweiterte die Zone um rund 200 Meter nach Westen (31,0 Meter mit 1,05 g/t Gold, darin 12,0 Meter mit 1,89 g/t).

Zusätzliche Aderstrukturen: Südliche Erweiterungsbohrungen (N2-26-15A) lieferten 11,8 Meter mit 2,53 g/t Gold in einem neuen Adersystem sowie 20,6 Meter mit 1,41 g/t Gold in der tieferen Hauptzone. Loch N2-25-006 belegte gestapelte Adern im Hangenden und Liegenden (21,9 Meter mit 1,80 g/t sowie 38,6 Meter mit 0,66 g/t und 22,2 Meter mit 0,67 g/t Gold), was die mineralisierte Gesteinsmächtigkeit vergrößert (Einfluss auf Abraumverhältnis und Wirtschaftlichkeit Gegenstand künftiger Studien).

Bohrfortschritt und Newsflow: Bis September 2026 wurden 66 Bohrlöcher über rund 21.240 Meter abgeteuft, wobei die Laboranalysen von 49 Bohrungen noch ausstehen.

Regionaler Deal-Flow: Kreditgeber und Großkonzerne zahlen für Unzen aus dem Abitibi

Das Bewertungsumfeld hat sich zudem zugunsten von Formation verschoben. Am 1. Oktober 2026 gab Mayfair Gold ein Finanzierungspaket von Macquarie in Höhe von 310 Millionen CAD für sein Tagebauprojekt Fenn-Gib in der Region Abitibi bekannt: ein Projektkredit in Höhe von 300 Millionen CAD sowie Eigenkapital in Höhe von 10 Millionen CAD mit Aufschlag für eine Lagerstätte mit einem Ressourcengehalt von 0,74 g/t Gold und einem geplanten Betriebsvolumen von 4.800 Tonnen pro Tag. Mayfair hat eine Marktkapitalisierung von rund 234 Millionen C$. Anfang 2026 vereinbarte Orezone den Erwerb der Casa-Berardi-Mine für bis zu 593 Millionen US$, und Agnico Eagle sowie Waratah investierten 56 Millionen C$ in Wallbridge Mining. Vor diesem Hintergrund liegt die historische Schätzung von N2 in den Zonen mit hoher Tonnage im Durchschnitt bei 1,4 g/t Gold, und Formation Metals hat eine Marktkapitalisierung von lediglich etwa 44 Millionen C$ (Mitte Oktober), wovon mehr als die Hälfte durch Betriebskapital gedeckt ist - noch vor einer erwarteten Rückerstattung der Explorationssteuergutschrift in Québec in Höhe von etwa 9 Millionen C$.

Ungetestete Streichlängen und Zeitplan bis zur ersten Ressource 2027

Das übergeordnete Expansionspotenzial speist sich aus weithin ungetesteten Strukturen: Während in der hochgradigen RJ-Zone historisch lediglich rund 900 Meter erbohrt wurden, sind über 4,75 Kilometer Streichlänge noch weitgehend unerforscht. Auch der bis zu acht Kilometer lange Strukturkorridor der A-Zone weist signifikante Explorationslücken auf.

Die laufenden Bohrmeter dienen dazu, historische Datenreihen zu verifizieren, die Zonenverbindungen im 3D-Raum zu präzisieren und zusätzliche mineralisierte Mächtigkeiten in das Erzkörpermodell aufzunehmen. Nach Abschluss der Datenkonsolidierung Ende 2026 strebt Formation Metals für das erste Quartal 2027 die Veröffentlichung der ersten NI-43-101-konformen Mineralressourcenschätzung an. Wenngleich N2 vor Abschluss formaler Machbarkeits- und Reservenstudien den Status eines Explorationsprojekts behält, schaffen die gesicherte Liquidität und die kontinuierlichen Bohrtreffer das Fundament für eine Neubewertung des historischen Goldvorkommens.

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