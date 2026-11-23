Bohrloch N2-26-032 schließt die 200-m-Lücke zwischen westlichen Step-out-Bohrungen des Unternehmens und Phase-1-Bohrungen und bestätigt, dass der nördliche Horizont der Zone A in Richtung Westen in Tiefen durchgängig verläuft, die mit dem Tagebau vereinbar sind. Der Horizont ist weiterhin in alle Richtungen offen.

Höhepunkte:

1,18 g/t Au auf 33 m ab vertikaler Tiefe von 96 m. N2-26-032 ergab 1,18 g/t Au auf 33 m ab Bohrlochtiefe von 138 m, einschließlich 7,79 g/t Au auf 2,8 m.

Goldkontinuität von 200 m westlich der historischen Zone A. N2-26-032 bestätigt den nördlichen Horizont über die 200 m zwischen dem Phase-1-Bohrloch N2-25-004 (0,83 g/t Au auf 40,4 m ab einer vertikalen Tiefe von 147,4 m), dem westlichen Step-out-Bohrloch N2-26-022 (1,34 g/t Au auf 12,5 m ab einer vertikalen Tiefe von 131,7 m) und dem weit westlich gelegenen Step-out-Bohrloch N2-26-021 (1,05 g/t Au auf 31,0 m ab einer vertikalen Tiefe von 203,8 m). Vier Bohrlöcher im Abstand von 50 und 75 m haben nun goldhaltige Abschnitte im nördlichen oberflächennahen Horizont durchteuft - in einem Bereich jenseits der westlichen Grenze der historischen Schätzung.

Offen in Richtung Oberfläche. Der nördliche oberflächennahe Horizont reicht 330 m östlich bis auf 7 m an die Oberfläche heran, wo N2-26-033 0,98 g/t Au auf 95,6 m ergab. Er wurde neigungsaufwärts von N2-26-032 noch nicht bebohrt und die nächsten Step-out-Bohrungen von Formation werden nach Norden in Richtung der Hauptdeformationszone verlaufen.

Kritische Rohstoffe neben Gold. N2-26-032 ergab zudem 0,33 % Zink auf 1,9 m ab einer Bohrlochtiefe von 179,1 m. Die Bewertung des Kupfer- und Zinkpotenzials des Konzessionsgebiets ist eines der Ziele des Programms und baut auf dem Massivsulfidhorizont auf, den Agnico-Eagle im Jahr 2008 identifiziert hat.6

Programm zu 35 % abgeschlossen, 65 Bohrlöcher noch ausstehend. Das Unternehmen hat im Rahmen seines vollständig finanzierten, 75.000 m umfassenden Programms auf N2 etwa 26.200 m in 86 Bohrlöchern abgeschlossen, das eine globale historische Ressource von etwa 871.000 oz beherbergt, bestehend aus 18 Millionen t mit einem Gehalt von 1,4 g/t Au (etwa 810.000 oz Au)2,3 und 243 kt mit einem Gehalt von 7,82 g/t Au (etwa 61.000 oz Au).2,4 Für 21 Bohrlöcher, einschließlich der in dieser Pressemitteilung genannten, wurden Ergebnisse gemeldet und für die restlichen 65 Bohrlöcher, etwa 19.100 m, sind sie noch ausstehend. Zudem werden Ergebnisse für drei Erkundungsbohrlöcher gemeldet, die den Bereich bis zu 500 m südlich des nördlichen Horizonts untersuchten. Keines ergab vergleichbare Mächtigkeiten oder Gehalte, was den Fokus des Unternehmens auf den nördlichen Horizont bestärkt.

Eigenes technisches Team im Einsatz zur Abarbeitung des Analyserückstands. Die Berichterstattung über Analyseergebnisse liegt nach Verzögerungen bei ausgelagerten Kernaufnahmen und Kernschnitten sowie bei den Bearbeitungszeiten im Labor mehrere Monate hinter den Bohrungen zurück. Das Unternehmen hat Kernaufnahmen und Kernschnitte ins Haus geholt, wobei sein eigenes technisches Team Seite an Seite mit dem Auftragnehmer arbeitet, und ein zweites Labor hinzugefügt. Die erste Mineralressourcenschätzung ist nun für 2027 geplant, damit die ausstehenden Ergebnisse sowie die Step-out-Bohrungen des Unternehmens nördlich, westlich und östlich der Zone A integriert werden können.

Das Unternehmen verfügte zum 31. Oktober 2026 über ein Working Capital von etwa 23,6 Millionen CAD und hatte keine Schulden.5

Vancouver, British Columbia / 23. November 2026 / IRW-Press / Formation Metals Inc. ("Formation" oder das "Unternehmen") (CSE: FOMO) (FWB: VF1) (OTCQB: FOMTF), ein nordamerikanisches Mineralerwerbs- und Explorationsunternehmen, freut sich, erste Teilergebnisse der Analysen von N2-26-032 bekannt zu geben (Ergebnisse für die ersten 96 m des Bohrlochs sind noch ausstehend), das nordwestlich des westlichen Kerns der zentralen Zone A in seinem Vorzeige-Konzessionsgebiet N2 ("N2" oder das "Konzessionsgebiet") 25 km südlich von Matagami, Quebec, gebohrt wurde. Die vorliegenden Teilergebnisse bestätigen, dass das Bohrloch ab einer Bohrlochtiefe von 138 m über ein Intervall von 33 m eine Goldmineralisierung durchteuft hat. Dieser Abschnitt bestätigt die Kontinuität des goldhaltigen Streichens entlang des nördlichen Horizonts der Zone A. Zudem werden Ergebnisse für drei südlich des nördlichen Horizonts gebohrte Bohrlöcher gemeldet und das Unternehmen stellt ein Update hinsichtlich der Berichterstattung über Analyseergebnisse bereit.

Bohrloch N2-26-032 wurde auf dem nördlichen Horizont gebohrt, um zu prüfen, ob sich Gold zwischen dem Phase-1-Bohrloch N2-25-004 und den früher im Jahr 2026 gebohrten westlichen Step-out-Bohrlöchern fortsetzt. Das Bohrloch ergab Gold auf 33 m in der Tiefe des Bohrlochs und bestätigte damit, dass sich der Horizont zwischen ihnen fortsetzt. Der Abschnitt weist dieselbe Mineralisierungsart, dieselbe Alteration und dieselben strukturellen Kontrollen auf wie der nördliche Horizont im Phase-1-Bohrloch N2-25-004 und in den westlichen Step-out-Bohrlöchern N2-26-022 und N2-26-021 aus dem Jahr 2026.

Die wichtigsten Abschnitte in N2-26-032 werden als das goldführende Gangsystem des nördlichen Korridors interpretiert. Daten von diesen Intervallen werden in das dreidimensionale geologische Modell integriert, das der bevorstehenden ersten Mineralressourcenschätzung des Unternehmens zugrunde liegt, was voraussichtlich die Konfidenz in die Kontinuität dieses Teils der Zone A erhöhen wird.

Die Analyseergebnisse von N2-26-032 (Tabelle 2) zeigen in Kombination mit der aktuellen geologischen Interpretation, dass die primären goldhaltigen Intervalle bis in vertikale Tiefen reichen, die mit Tagebau-Parametern vereinbar sind, und bestätigen die Kontinuität der Mineralisierung zwischen den westlichen Step-out-Bohrungen des Unternehmens und seinen Phase-1-Bohrungen.

Der Horizont ist weiterhin in jede Richtung offen: entlang des Streichens nach Westen jenseits von N2-26-021 und N2-26-022 sowie nach Osten jenseits des Kerns der Zone A; neigungsaufwärts nach Norden, näher zur Oberfläche und in Richtung der Hauptdeformationszone; sowie neigungsabwärts nach Süden. Bei den Folgebohrungen wird in jede Richtung erweitert und der Abstand zwischen den westlichen Step-out- und den Phase-1-Bohrlöchern verdichtet, um die geologische Konfidenz aufzubauen. Die Step-out-Bohrungen neigungsaufwärts werden prüfen, ob sich die in N2-26-033 durchteufte oberflächennahe Mineralisierung so weit nach Westen fortsetzt. Der nördliche Horizont hat bei zukünftigen Bohrungen Priorität. Alle vier bis dato über ihn berichteten Bohrlöcher aus dem Jahr 2026 (N2-26-021, N2-26-022, N2-26-033 und N2-26-032) durchteuften Gold über Kernlängen von 12,5 bis 95,6 m mit 0,98 bis 1,34 g/t Au, und Ergebnisse für weitere Bohrlöcher sind noch ausstehend.

Deepak Varshney, CEO von Formation Metals, sagte: "Bohrloch 32 verbindet die Punkte. Im Juni sind wir 200 m westlich der Zone A hinausgegangen und auf Gold gestoßen. Die Frage seither war, ob es sich dabei um eine Insel oder um einen Teil desselben Systems handelt. Es ist dasselbe System: 1,18 g/t Gold auf 33 m auf dem nördlichen Horizont, in der Lücke zwischen den Step-out- und unseren Phase-1-Bohrungen, beginnend weniger als 100 m unterhalb der Oberfläche und endend mit 7,79 g/t auf 2,8 m."

Herr Varshney sagte außerdem: "Was mich am meisten begeistert, ist das, was wir noch nicht bebohrt haben. Etwa 330 m weiter östlich ergab der nördliche Horizont 0,98 g/t Gold auf 95,6 m ab 7 m unterhalb der Oberfläche und wir haben oberhalb von Bohrloch 32 noch nicht gebohrt. Der Horizont ist in Richtung Oberfläche, in der Tiefe und entlang des Streichens in beide Richtungen offen. Der nördliche Horizont hat bei unseren Bohrungen jetzt Priorität und jedes einzelne dieser Bohrlöcher fließt in die erste Mineralressourcenschätzung ein, auf die wir hinarbeiten."

Abbildung 1: Planansicht von N2-26-032 und den Phase-1-Bohrungen auf dem nördlichen Horizont des westlichen Kerns der Zone A. N2-26-032 bestätigt die Kontinuität des goldhaltigen Streichens im nördlichen Horizont über eine Streichenlänge von 200 m.

Das Programm des Unternehmens hat die Erwartungen übertroffen, da es die geologische Kontinuität bestätigte und solide sowie kontinuierliche Goldabschnitte lieferte, einschließlich:

Tabelle 1 - Zuvor gemeldete Abschnitte

Bohrloch Au (g/t) Länge (m) Von (m) Vertikale Tiefe (m) einschließlich N2-25-004 0,83 40,4 180,0 147,4 1,36 g/t Au über 9,0 m N2-25-005 0,91 42,3 14,0 9,9 2,04 g/t Au über 8,1 m; 1,31 g/t Au über 11,4 m N2-25-006 1,8 21,9 154,4 133,7 3,4 g/t Au über 4,8 m N2-25-007 1,3 22,2 139,9 121,2 2,36 g/t Au über 10,5 m N2-25-008 0,95 61,1 109 94,4 1,68 g/t Au über 26,5 m N2-25-009 1,37 24,0 168,9 146,3 2,05 g/t Au über 13,3 m N2-25-010 1,43 19,4 117,5 101,8 2,23 g/t Au über 7,0 m N2-25-012 1,75 30,4 64,1 45,3 3,51 g/t Au über 10,5 m; 19,2 g/t Au über 0,51 m N2-26-15A 1,41 20,6 499,1 447,5 2,63 g/t Au über 5,5 m; 1,78 g/t Au über 7,2 m N2-26-021 1,05 31,0 243,0 203,8 1,89 g/t Au über 12,0 m N2-26-022 1,34 12,5 177,2 131,7 2,29 g/t Au über 6,9 m N2-26-033 0,98 95,6 8,4 7,1 3,14 g/t Au über 10,0 m

Angesichts dieser Ergebnisse geht das Unternehmen davon aus, dass die Zone A ein solides mineralisiertes Erzgangsystem beherbergt, das zwischen 20 und 75 m Mächtigkeit schwankt, möglicherweise 300 m bis 500 m breit ist und sich potenziell über eine Streichenlänge von 8 km erstreckt. Die Zone A ist weiterhin in mehreren Richtungen offen, insbesondere entlang des Streichens (O-W), neigungsaufwärts (N) und neigungsabwärts bzw. in der Tiefe (S).

Bohrergebnisse

Die Bohrung N2-26-032 wurde an der nordwestlichen Seite des westlichen Kernbereichs der Zone A als Infill-Bohrung zwischen den Bohrungen der Phase 1 des Unternehmens und seiner westlichen Step-out-Bohrung durchgeführt und ergab Gold über 33 Meter ab einer Tiefe von 138 Metern.

Es werden außerdem Ergebnisse für drei Bohrlöcher vorgelegt, die etwa 350 bis 500 Meter südlich des nördlichen Horizonts gebohrt wurden (Tabellen 2 und 3). Bei allen drei Bohrlöchern handelt es sich um steil abfallende Bohrlöcher, die in der Tiefe südlich des Horizonts und nicht quer dazu erprobt wurden; sie lieferten schmale oder geringgradige Abschnitte. N2-26-024 ist die Bohrung, in der das Unternehmen am 21. April 2026 sichtbares Gold gemeldet hat; die Probe, die das sichtbare Gold enthielt, ergab bei der Metall-Sieb-Analyse 1,1 g/t Au auf 1,0 Meter, und das beste Intervall an anderer Stelle betrug 0,73 g/t Au auf 10,0 Meter ab 263,0 Metern. Die Ergebnisse für dieses Bohrloch sind vorläufig; Proben aus den Tiefen von 548 bis 644 Metern stehen noch aus. N2-26-020, ein 701 Meter tiefes Erkundungsbohrloch, lieferte ab 621,3 Metern ein bestes Intervall von 0,58 g/t Au auf 6,6 Metern, einschließlich 3,94 g/t Au auf 0,8 Metern. N2-26-015 wurde bei 207 Metern ohne nennenswerte Werte abgebrochen und als N2-26-15A neu gebohrt; die Ergebnisse wurden am 8. September 2026 veröffentlicht.

Tabelle 2 - Signifikante Abschnitte für N2-26-032, N2-26-020, N2-26-024 und N2-26-015

Bohrloch-ID Au (g/t) Von Bis Länge (m) N2-26-032 1,18 138 171 33 einschließlich 0,87 138 152 14 einschließlich 0,82 156 162 6 einschließlich 7,79 168,2 171 2,8 0,36 177 178 1 0,42 229,5 230,9 1,4 N2-26-020 0,32 33,0 39,5 6,5 0,37 172,0 180,5 8,5 1,42 196,0 197,1 1,1 0,34 225,5 235,0 9,5 0,17 244,4 263,5 19,1 0,89 286,0 288,5 2,5 0,80 584,9 587,3 2,4 2,33 605,2 605,8 0,6 0,58 621,3 627,9 6,6 einschließlich 3,94 627,1 627,9 0,8 N2-26-024 1,10 151,0 152,0 1,0 0,55 159,0 165,0 6,0 0,38 212,0 223,0 11,0 0,73 263,0 273,0 10,0 0,36 650,0 658,0 8,0 0,20 675,2 689,3 14,1 N2-26-015 NSV 36,6 207,0 170,4

Anmerkung 1: Die dargestellten Mineralisierungsabschnitte sind nicht direkt repräsentativ für die wahre Mächtigkeit. Basierend auf der Interpretation des Schnittwinkels entspricht die geschätzte wahre Mächtigkeit der mineralisierten Linse in N2-26-032 im Allgemeinen fast 66 % der durchbohrten Kernlänge.

Anmerkung 2: Die gemeldeten Intervalle sind längengewichtete Durchschnitte und wurden unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von mindestens 0,1 g/t Au für hochgradigere Intervalle zusammengesetzt. Das 33-m-Intervall in N2-26-032 umfasst drei mineralisierte Intervalle von 14,0, 6,0 und 2,8 m, getrennt durch 4,0 m (152,0 bis 156,0 m) und 6,2 m (162,0 bis 168,2 m) mit einem Gehalt von unter 0,1 g/t Au. Beide sind mit ihren analysierten Gehalten in den Durchschnitt von 1,18 g/t Au einbezogen.

Anmerkung 3: NSV steht für keine signifikanten Gehalte (höchstens 0,12 g/t Au). Die Ergebnisse für N2-26-024 liegen nur teilweise vor, wobei Proben von 548 bis 644 m noch ausstehend sind. Das Intervall mit 1,10 g/t Au ist die Probe mit sichtbarem Gold, die mittels Metallsiebanalyse analysiert wurde. Die wahren Mächtigkeiten für N2-26-020, N2-26-024 und N2-26-015 sind nicht bekannt.

Tabelle 3 - Bohrlochinformationen

Bohrloch Koordinaten Länge (m) Untersuchung Easting Northing Zone Neigung Azimuth N2-26-032 304337 5490113 18 231 -45 N32 N2-26-015 304438 5489814 18 207 -74 N358 N2-26-020 304117 5489984 18 701 -79 N24 N2-26-024 304446 5489635 18 689 -73 N64

Ein wesentlicher Höhepunkt von N2-26-032 ist, dass es von oben bis unten vollständig in einem durchgängigen Paket aus geschertem und deformiertem mafischem Vulkangestein verblieb. Diese Strukturzone ist von durchdringender Serizitisierung, Karbonatisierung und Verkieselung geprägt, neben Quarz- und Quarz-Karbonat-Erzgängen mit bis zu 10 % disseminierten und Stringer-Sulfiden, vorwiegend Pyrit, mit geringen Mengen Arsenopyrit und Sphalerit (Tabelle 4).

Tabelle 4 - Zusammenfassung der Mineralisierung, N2-26-032

Bohrloch Mineralisierter Abschnitt (m) Hauptgoldabschnitt Gesamt (m) #1 Länge (m) Intervall Vertikale Tiefe Mineralisierung Au (ppm) N2-26-032 216 15 m bis 231 m (Anfang bis Ende) 33 138 m bis 171 m 96 m bis 118 m Pyrit, Arsenopyrit 1,18

Das hochgradige Goldintervall in N2-26-032 mit einem Gehalt von 7,79 g/t Au auf 2,8 m zwischen 168,2 m und 171,0 m steht mit einer ausgeprägten Vererzung, Alteration und disseminierter Mineralisierung in Zusammenhang. Dieser hochgradige Goldabschnitt umfasst ein laminiertes bis brekziöses Quarz-Karbonat-Erzgangsystem mit mitgerissenen, gescherten Wandgesteinsfragmenten, die für eine ausgeprägte mehrphasige orogene scherzonengebundene Goldlagerstätte charakteristisch sind (Abb. 2).

Abbildung 2 - Mehrphasige Quarz-Karbonat-Erzgänge und Brekziierung des Gebirges im hochgradigen Abschnitt der Bohrung N2-26-032

Aktuelles zur Analyseberichterstattung

Die Analyseergebnisse aus dem Programm 2026 liegen mehrere Monate hinter den Bohrarbeiten zurück. Die an externe Dienstleister vergebenen Arbeiten zur Kernauswertung und -zerlegung dauerten deutlich länger als geplant, und die Bearbeitungszeiten der Labore lagen weit über dem Normalmaß. Das Unternehmen hat seitdem ein zweites Labor hinzugezogen und die Kernauswertung sowie -zerlegung wieder ins eigene Haus verlagert, wobei das eigene technische Team gemeinsam mit dem Auftragnehmer daran arbeitet, den Rückstand aufzuholen. Die erste Mineralressourcenschätzung ist nun für 2027 geplant, wodurch die noch ausstehenden Analyseergebnisse sowie die Step-out-Bohrungen des Unternehmens nördlich, westlich und östlich der A-Zone berücksichtigt werden können. Von den bisher gebohrten 86 Bohrlöchern wurden 10 aufgegeben oder vorzeitig abgebrochen und später wieder aufgenommen; die Ergebnisse werden nach Eingang und Überprüfung veröffentlicht.

Die Bohrungen im NQ-Format wurden von Forage DCB Drilling durchgeführt. Die Bohrkerne wurden zu einer Aufbereitungsanlage in Val-d'Or und anschließend zur Anlage von Technominex in Rouyn-Noranda transportiert, wo sie aufgearbeitet und mit einer wassergekühlten Diamantsäge halbiert wurden. Die Probenahme erfolgte in Abständen von 0,5 bis 1,5 Metern, wobei die Länge der Proben von den geologischen Gegebenheiten bestimmt wurde. Die Proben wurden zusammen mit Standard- und Leerproben gekennzeichnet und sicher gelagert, bis sie an AGAT Laboratories Ltd. in Val-d'Or, Quebec, versandt wurden.

Überblick über das Projekt

Das Vorzeige-Konzessionsgebiet N2 von Formation umfasst 87 Claims mit einer Gesamtfläche von ca. 4.550 ha in der Subprovinz Abitibi im Nordwesten von Quebec und ist ein fortgeschrittenes Goldprojekt mit einer umfassenden historischen Ressource von ca. 871.000 Unzen - bestehend aus 18 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 1,4 g/t Au (ca. 810.000 Unzen Au)2,3 sowie 243.000 Tonnen mit einem Gehalt von 7,82 g/t Au (ca. 61.000 Unzen Au)2.

Insgesamt gibt es sechs primäre goldhaltige mineralisierte Zonen, die jeweils in Streichrichtung und in der Tiefe erweiterbar sind. Die von Balmoral Resources Ltd. (jetzt Wallbridge Mining) von 2010 bis 2018 durchgeführten Zusammenstellungen und geophysikalischen Arbeiten lieferten zahlreiche Ziele, die derzeit erstmals von Formation mit Diamantbohrungen untersucht werden.

Zu den historischen Highlights der beiden vorrangigen Zonen gehören:

• A-Zone: eine oberflächennahe, sehr beständige, wenig variierende historische Goldlagerstätte mit ca. 522.900 Unzen, die bei einem Gehalt von 1,52 g/t Au identifiziert wurde. In der Vergangenheit wurden über 1,65 km Streichlänge etwa 15.000 Bohrmeter niedergebracht. 84 % der historischen Bohrungen durchteuften goldhaltige Abschnitte mit bis zu 1,7 g/t Au über 35 m.

• RJ-Zone: eine hochgradige historische Goldlagerstätte mit ca. 61.100 Unzen, die bei einem Gehalt von 7,82 g/t Au identifiziert wurde, mit hochgradigen Abschnitten aus historischen Bohrungen von bis zu 51 g/t Au über 0,8 m und 16,5 g/t Au über 3,5 m2. Diese Zone war das Ziel der letzten Bohrungen auf dem Konzessionsgebiet durch Agnico-Eagle Mines im Jahr 2008, als der Goldpreis bei ca. 800 US$/Unze lag. Bislang wurden nur ca. 900 m der Streichlänge bebohrt, sodass noch mehr als 7 Kilometer der Streichlänge zu erkunden sind.

Die internen Einschätzungen und Bewertungen des Unternehmens deuten darauf hin, dass N2 ein starkes geologisches Potenzial aufweist und günstige Eigenschaften besitzt, die eine oberflächennahe Ressourcenerschließung im Tagebau ermöglichen. Diese positive Einschätzung basiert auf mehreren wesentlichen Faktoren:

Oberflächennahes System, in Streichrichtung größtenteils noch nicht erprobt: Die Zone A ist der oberflächennahe Teil eines Korridors, der sich nach Einschätzung des Unternehmens über eine Länge von etwa 8 km quer über das Konzessionsgebiet erstreckt. Im Rahmen früherer Bohrungen wurden etwa 1,65 km davon erprobt, sodass mehr als 6 km hinsichtlich einer oberflächennahen Mineralisierung noch nicht bebohrt sind.

Hochgradiges Ziel in der Tiefe: Die Zone RJ, die sich im selben Korridor weiter südlich befindet, beherbergt in der Tiefe eine hochgradige Mineralisierung. Etwa 0,9 km ihrer Streichlänge wurden bereits bebohrt, während etwa 7 km noch nicht erkundet sind. Alle Zonen bleiben in der Tiefe offen, wobei die meisten historischen Bohrungen bei etwa 350 Metern endeten.

Mächtige, durchgehende oberflächennahe Abschnitte: Jüngste Bohrungen haben mächtige Zonen (100 bis über 200 m) der Zielmineralisierung bestätigt, die in Oberflächennähe beginnen und ideal für großvolumige Tagebauszenarien mit geringen Abraumverhältnissen und hohem Tonnagenpotenzial sind.

Regionale Analogie und geologischer Kontext: N2 liegt im Trend von Casa Berardi, in dem sich mehrere Lagerstätten mit einem Volumen von mehreren Millionen Unzen befinden (z. B. Casa Berardi, aus der bereits mehr als 3,2 Moz gefördert wurden, und Douay), und weist ähnliche geologische und strukturelle Merkmale auf. Die nahe gelegene Mine Vezza produzierte aus höhergradigem Untertagebau, doch die oberflächennäheren, mächtigeren Zonen von N2 lassen auf eine überlegene Wirtschaftlichkeit des Tagebaus schließen.

Unerprobte Ziele: Bei der Zusammenstellung der Daten wurden zahlreiche geophysikalische Anomalien (IP, EM, VTEM) identifiziert, die noch nicht bebohrt wurden und über die bekannten Zonen hinaus Entdeckungspotenzial aufweisen.

Steigende Goldpreise und wirtschaftliche Machbarkeit: Bei den aktuellen Goldpreisen werden niedriggradigere Lagerstätten mit großen Tonnagen äußerst attraktiv, was das Potenzial des Projekts erhöht.

Das Konzessionsgebiet liegt strategisch günstig 25 km südlich der Bergbaustadt Matagami in Quebec und ist ganzjährig über eine Provinzstraße und eine Forststraße erreichbar. Es profitiert von der Nähe zu qualifizierten Arbeitskräften, der Strominfrastruktur und etablierten Bergbaudienstleistungen in einem Distrikt, in dem bereits mehr als 200 Millionen Unzen Gold gefördert wurden. Das Konzessionsgebiet liegt entlang des Minentrends Casa Berardi, der Goldlagerstätten mit mehreren Millionen Unzen beherbergt, und befindet sich etwa 1,5 Kilometer östlich der ehemals in Betrieb befindlichen Goldmine Vezza, in der von 2013 bis 2019 mittels Untertagebau über 100.000 Unzen Gold gefördert wurden.

Die robuste Infrastruktur der Region bietet Möglichkeiten für die Auftragsvermahlung (Toll Milling), mit potenziellem Zugang zu nahe gelegenen Verarbeitungsanlagen wie jenen bei Casa Berardi oder anderen Mühlen in Abitibi, was eine kostengünstige Erschließung ohne die Errichtung einer eigenen Mühle am Standort ermöglicht.

Das Unternehmen ist zudem der Ansicht, dass N2 ein erhebliches Potenzial für Basismetalle birgt. In diesem Zusammenhang hat es kürzlich einen Neubewertungsprozess abgeschlossen, der bedeutende Kupfer- und Zinkabschnitte in historischen Bohrungen zeigte, von denen bekannt ist, dass sie bedeutende Goldgehalte (>1 g/t Au) aufweisen. Die Analyseergebnisse reichen von 200 bis 4.750 ppm Kupfer und von 203 ppm bis 6.700 ppm Zink, was auf ein starkes Potenzial für erhöhte Basismetallkonzentrationen (Cu-Zn) im gesamten Konzessionsgebiet hinweist, insbesondere in den Zonen A und RJ. Die geologische Beschaffenheit des gesamten Konzessionsgebiets N2 ist durch vulkanische und sedimentäre Gesteine gekennzeichnet, die sich in regionalen Antiklinal- und Synklinalstrukturen gebildet haben. Drei Hauptdeformationsstrukturen, die entlang der bekannten von Nordwest nach Südost bis Westnordwest nach Ostsüdost verlaufenden Strukturtrends ausgerichtet sind, die für VMS-Lagerstätten in der Region Matagami typisch sind, fungieren als kritische geologische Kontrollen für die Mineralisierung im Konzessionsgebiet.

Kupfer und Zink stehen auf der kanadischen Liste der kritischen Minerale, und die Bewertung des Potenzials des Konzessionsgebiets hinsichtlich Basismetallen ist eines der Ziele des Programms des Unternehmens. In den Jahren 2007 und 2008 konzentrierte sich Agnico-Eagle Mines auf einen Horizont vom Typ "Vulkanogenes Massivsulfid" (VMS) an der Kontaktzone zwischen vulkanischem und sedimentärem Gestein auf der Seite RJ des Konzessionsgebiets und durchteufte dabei in drei Bohrlöchern in Bohrlochtiefen von mehr als 500 Metern Massivsulfid, hauptsächlich Pyrit, über Kernlängen von 0,15 m bis mehr als 1 m. Zwei Folgebohrungen später im Jahr 2008 durchteuften kein Massivsulfid6. Historische Untersuchungsergebnisse im Konzessionsgebiet umfassen bis zu 0,67 % Zink und 0,46 % Kupfer in einzelnen Proben. In der Bohrung N2-26-032 wurden in einer Tiefe von 179,1 Metern unterhalb des Hauptgoldintervalls 0,33 % Zink auf einer Mächtigkeit von 1,9 Metern ermittelt.

Qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Herrn Babak V. Azar, P.Geo., géo (OGQ#10876), einem unabhängigen Auftragnehmer und einer qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt. Die vom Optionsgeber vorgelegten historischen Berichte wurden von der qualifizierten Person geprüft.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle

Die Protokolle zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle sehen vor, dass während des Analyseprozesses durchschnittlich alle 10 Proben Blind- oder Standardproben und im Durchschnitt alle 50 Proben Doppelproben eingebracht werden. Die Goldanalysen wurden mittels Brandprobe (FA) mit anschließender Atomabsorption (AAS) an 50 Gramm Probenmaterial bei AGAT Laboratories Ltd. in Thunder Bay, Ontario, Kanada, durchgeführt, nachdem die Probenvorbereitung bei AGAT in Val-d'Or, Quebec, erfolgt war. Bei jeder Probe mit einem Goldgehalt von 10,0 g/t oder mehr wurden Wiederholungsmessungen mittels Brandprobe und anschließender gravimetrischer Untersuchung durchgeführt. Gesamtgoldanalysen (Metallsieb) wurden an den Proben durchgeführt, die große Schwankungen im Goldgehalt aufwiesen oder sichtbares Gold enthielten. Zink und andere unedle Metalle wurden an ausgewählten Proben mittels Vier-Säuren-Aufschluss mit anschließender ICP-OES-Auswertung (Methode 201-070) im AGAT-Labor in Calgary, Alberta, bestimmt. AGAT ist unabhängig vom Unternehmen.

Über Formation Metals Inc.

Formation Metals Inc. ist ein nordamerikanisches Mineralakquisitions- und -explorationsunternehmen, das sich auf die Entwicklung hochwertiger, bohrbereiter Konzessionsgebiete mit hohem Wertschöpfungs- und Expansionspotenzial konzentriert. Das Vorzeigeprojekt von Formation ist das Konzessionsgebiet N2, ein fortgeschrittenes Goldprojekt mit einer umfassenden historischen Ressource von ca. 871.000 Unzen (18 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 1,4 g/t Au (ca. 810.000 Unzen Au) in vier Zonen (A, East, RJ-East und Central)2,3 sowie 243 kt mit einem Gehalt von 7,82 g/t Au (~61.000 oz Au) in der RJ-Zone2,4) und sechs mineralisierte Zonen, die jeweils in Streichrichtung und in die Tiefe hin für eine Erweiterung offen sind, darunter die "A"-Zone, den oberflächennahen nördlichen Teil eines Korridors, der sich nach Einschätzung über etwa 8 km erstreckt, wovon etwa 1,65 km bebohrt wurden (mehr als 6 km offen), sowie die "RJ"-Zone, in der historisch hochgradige Abschnitte von bis zu 51 g/t Au auf 0,8 Metern gefunden wurden.

FORMATION METALS INC.

Deepak Varshney, CEO und Direktor

Nähere Informationen erhalten Sie unter der Rufnummer 778-899-1780, per E-Mail an dvarshney@formationmetalsinc.com oder unter www.formationmetalsinc.com.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulation Services Provider übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Hinweise und Quellennachweis:

Leser werden darauf hingewiesen, dass die Geologie benachbarter Konzessionsgebiete nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Geologie des Konzessionsgebiets zulässt. Die oben genannten Ressourcenschätzungen verfügen über keine Kategorieeinstufung, gelten als historisch und basieren auf früheren Daten, die von einem früheren Konzessionseigentümer erfasst wurden und nicht den aktuellen CIM-Kategorien entsprechen.

Das Unternehmen hält die Schätzungen zwar für grundsätzlich zuverlässig, jedoch hat keine qualifizierte Person ausreichende Arbeiten durchgeführt, um die historischen Schätzungen gemäß den aktuellen CIM-Kategorien als aktuelle Mineralressourcen zu klassifizieren, und das Unternehmen behandelt die historischen Schätzungen daher nicht als aktuelle Mineralressourcen. Bei der Erstellung der historischen Schätzungen wurde ein Cutoff-Gehalt von 0,5 g/t Au bei einer Mindestabbaubreite von 2,5 m zugrunde gelegt.

Bevor die historischen Schätzungen als aktuelle Ressourcen klassifiziert werden können, müssen möglicherweise umfangreiche Datenzusammenstellungen, erneute Bohrungen, erneute Probenahmen und Datenüberprüfungen durch eine qualifizierte Person durchgeführt werden. Es kann nicht garantiert werden, dass die historischen Mineralressourcen, weder ganz noch teilweise, jemals wirtschaftlich nutzbar sein werden. Darüber hinaus sind Mineralressourcen keine Mineralreserven und ihre wirtschaftliche Nutzbarkeit ist nicht nachgewiesen. Dem Unternehmen sind keine neueren Schätzungen für das Konzessionsgebiet N2 bekannt.

Needham, B. (1994), 1993 Diamond Drill Report, Northway Joint Venture, Northway Property; Cypress Canada Inc.; 492 Seiten. Guy K. (1991), Exploration Summary May 1, 1990 to May 1, 1991 Vezza Joint Venture Northway Property; Total Energold; 227 Seiten. Working Capital wird als Umlaufvermögen abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten berechnet und basiert auf den nicht testierten internen Abschlüssen des Unternehmens zum 31. Oktober 2026. Es handelt sich dabei nicht um eine standardisierte Finanzkennzahl nach IFRS und ist möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen vergleichbar, die von anderen Emittenten ausgewiesen werden. de Chavigny, B. (2008), Arbeitsbericht, Band A, Bohrkampagne Herbst/Winter 2007-2008, Northway-Grundstück (PN-154), Gemeinde Noyon; Mines Agnico-Eagle Ltée; GM 64253; und de Chavigny, B. (2008), Arbeitsbericht, Bohrkampagne Herbst 2008, Northway-Liegenschaft (PN-154); Agnico-Eagle Mines Ltd.; GM 64146.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, darunter Aussagen zu den Plänen des Unternehmens für das Konzessionsgebiet sowie zum voraussichtlichen Zeitplan und Umfang des Bohrprogramms auf dem Konzessionsgebiet; dem vom Unternehmen geplanten 75.000-Meter-Bohrprogramm; den geplanten Folgebohrungen in der A-Zone; dem Zeitpunkt der Bekanntgabe der Analyseergebnisse; sowie dem Zeitpunkt und den Ergebnissen der vom Unternehmen geplanten ersten Mineralressourcenschätzung. Diese zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die derzeitigen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf einer Reihe von Schätzungen und/oder Annahmen des Unternehmens sowie auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Diese werden zwar als angemessen erachtet, unterliegen jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechen noch Garantien darstellen und bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten unterliegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten, unsichere und volatile Aktien- und Kapitalmärkte, Kapitalmangel, tatsächliche Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, Umweltrisiken, zukünftige Preise für Basis- und andere Metalle, Betriebsrisiken, Unfälle, Arbeitskonflikte, Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen und Zulassungen sowie sonstige Risiken in der Bergbauindustrie.

Das Unternehmen befindet sich derzeit in der Explorationsphase. Die Exploration ist von Natur aus hochspekulativ, mit vielen Risiken verbunden, erfordert erhebliche Ausgaben und führt möglicherweise nicht zur Entdeckung von Minerallagerstätten, die rentabel abgebaut werden können. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen derzeit über keine Reserven auf seinen Konzessionsgebieten. Daher kann nicht garantiert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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