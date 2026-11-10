Bodenbildung bei 4.000 Dollar?: Zentralbanken und ETF-Nachfrage stützen den Goldpreis

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Goldpreis stabilisiert sich über 4.000 US-Dollar: Rekordnahe Zentralbankkäufe, starke ETF-Zuflüsse und Asien-Nachfrage stärken die Chance auf eine nachhaltige Bodenbildung.

Nach dem Rücksetzer auf das Jahrestief von 3.869 US-Dollar signalisiert die jüngste Erholung auf über 4.065 Dollar je Unze eine charttechnisch bedeutsame Bodenbildung an der psychologischen 4.000-Dollar-Marke. Während kurzfristige Verwerfungen an den Technologiemärkten und Zinsängste für Gegenwind sorgen, meldet der World Gold Council ein starkes Fundament: Mit 321,2 Tonnen im dritten Quartal markierten die weltweiten Zentralbankkäufe den höchsten Zukaufwert seit Ende 2024, getrieben von anhaltenden Haushalts- und Schuldensorgen im US-Dollar-Raum.

Flankiert wird diese Renaissance durch massive Nettozuflüsse in physisch besicherte Gold-ETFs von über 230 Tonnen seit Sommer sowie eine spürbare Belebung der asiatischen Binnennachfrage in China und Indien. Ob dieses institutionelle und physische Nachfragepolster ausreicht, um den spekulativen Verkaufsdruck an den Terminmärkten dauerhaft abzufedern, und welche geldpolitischen Signale jetzt den nächsten Trendzyklus einleiten, zeigt die vollständige Analyse.

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Goldpreis-Boden bei 4.000 Dollar? Zentralbanken und ETF-Nachfrage bieten Unterstützung

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