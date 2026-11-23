Anzeige / Werbung

Formation Metals weist eine zusammenhängende Goldmineralisierung über 200 Meter westlich der historischen A-Zone nach. Weitere Bohrergebnisse stehen noch aus.

Eine entscheidende Strukturfrage zur Ausdehnung der A-Zone auf dem Goldprojekt N2 in Québec ist beantwortet: Formation Metals (CSE: FOMO; FSE: VF1) belegt mit einer neuen Kernbohrung, dass sich die Goldvererzung nahtlos zwischen früheren Treffern und der westlichen Erweiterung fortsetzt. Mit einem mächtigen Abschnitt von 33,0 Metern zu 1,18 g/t Gold - inklusive einer hochgradigen Kernzone - rückt insbesondere der oberflächennahe nördliche Horizont in den Fokus. Besonders spannend: Selbst beim aktuellen Erfolgsbohrloch stehen die Analysen für die oberen 96 Meter noch aus, während gleichzeitig zahlreiche weitere Laborergebnisse auf dem Weg sind.

Formation Metals belegt zusammenhängendes Goldsystem über 200 Meter

Bohrloch N2-26-032 durchteufte ab 138 Metern Bohrtiefe (rund 96 Meter vertikal unter der Oberfläche) 33,0 Meter mit durchschnittlich 1,18 g/t Gold, darin enthalten 2,8 Meter mit 7,79 g/t Gold. Geologisch schließt N2-26-032 damit exakt die Lücke zwischen der Phase-1-Bohrung N2-25-004 und den nach Westen vorangetriebenen Step-out-Bohrungen N2-26-022 und N2-26-021. Über vier Bohrlöcher in Abständen von jeweils 50 bis 75 Metern ist die Mineralisierung damit auf rund 200 Metern Streichlänge westlich der historischen A-Zone nachgewiesen:

N2-26-032 (aktueller Lückenschluss): 33,0 Meter mit 1,18 g/t Gold (inklusive 2,8 Meter mit 7,79 g/t Gold).

N2-26-021 (westlichster Punkt): 31,0 Meter mit 1,05 g/t Gold.

N2-26-022: 12,5 Meter mit 1,34 g/t Gold.

N2-25-004 (Phase 1): 40,4 Meter mit 0,83 g/t Gold.

Die übereinstimmenden Gesteinsalterationen und goldführenden Quarz-Karbonat-Adern über alle vier Bohrungen hinweg stützen die Interpretation eines durchgehenden, durch tektonische Scherzonen kontrollierten Goldsystems.

Oberflächennahes Potenzial und klarer Fokus auf den Nordkorridor

Wie groß das oberflächennahe Volumen entlang dieses nördlichen Horizonts ausfallen könnte, verdeutlicht der Blick 330 Meter weiter nach Osten: Dort hatte Bohrloch N2-26-033 bereits 95,6 Meter mit 0,98 g/t Gold ab einer vertikalen Tiefe von lediglich rund sieben Metern durchschnitten. Da der Bereich oberhalb von N2-26-032 bislang ungetestet ist und das System sowohl nach Westen und Osten als auch in die Tiefe offenbleibt, richtet das Geologenteam die kommenden Bohrungen gezielt entlang des Streichens sowie nach Norden in Richtung der Hauptdeformationszone aus.

Draufsicht auf N2-26-032 und die Bohrungen der Phase 1 am nördlichen Horizont des westlichen Kernbereichs der A-Zone_1126; Quelle: Formation Metals

Gleichzeitig zeigt das Management Kapitaldisziplin: Nachdem drei Erkundungsbohrungen 350 bis 500 Meter südlich des nördlichen Horizonts lediglich schmalere oder niedriggradige Goldabschnitte lieferten, konzentriert das Unternehmen seine Ressourcen vorrangig auf den ertragreichen Nordkorridor. Begleitend prüft das Team zudem mögliche Basismetall-Gutschriften: So wies N2-26-032 ab 179,1 Metern Bohrtiefe einen 1,9 Meter langen Abschnitt mit 0,33 Prozent Zink auf; die Bewertung potenzieller Zink- und Kupfermineralisierungen läuft parallel weiter.









Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung: Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte: Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

IV. Einsatz von KI-gestützten Systemen: Bei der Erstellung von Beiträgen können KI-gestützte Systeme zur Unterstützung von Recherche, Strukturierung oder sprachlicher Optimierung eingesetzt werden. Sämtliche Inhalte werden vor Veröffentlichung redaktionell geprüft und verantwortet.

Enthaltene Werte: CA34638F1053