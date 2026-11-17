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Goldpreis nach 32%-Korrektur vor möglicher Trendwende: Analyst sieht in KI-Abverkauf, sinkenden Zinsen und Kapitalrotation den möglichen Auslöser der nächsten Goldrallye.

Rund ein Drittel hat Gold seit seinem Januar-Rekord eingebüßt, Silber sogar rund 60 Prozent - gebremst durch auf 5,2 Prozent gestiegene US-Anleiherenditen und Liquiditätsverkäufe im Technologiesektor. Doch ausgerechnet ein scharfer Einbruch hoch bewerteter KI-Aktien könnte laut Edelmetallanalyst Jesse Colombo (BubbleBubble Report) den nächsten großen Aufwärtszyklus einläuten.

Wie nach dem Platzen der Dotcom-Blase oder 2008 dürfte eine markante Aktienkorrektur die US-Notenbank zur geldpolitischen Lockerung zwingen und Kapital zurück in Rohstoffe lenken. Während der gleitende 100-Tage-Durchschnitt den intakten übergeordneten Trend bestätigt, beleuchtet der vollständige Bericht die historischen Parallelen und entscheidenden Signale für die nächste Rallye.

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Goldpreis vor neuer Mega-Rallye? KI-Crash könnte die Wende bringen

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