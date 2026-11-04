Vorarbeit soll sich auszahlen: Kalo Gold - Präzisionsbohrungen ab Januar 2027

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Kalo Gold startet im Januar 2027 die Bohrungen auf Wainikoro: Ein 4,3 Kilometer langer Goldkorridor und rund 5 Mio. CAD Cash schaffen die Basis für die nächste, entscheidende Explorationsphase.

Mit einer komfortablen gefüllten Kasse von voraussichtlich rund 5 Millionen CAD und einem neu modellierten, zusammenhängenden Goldsystem im Rücken wird Kalo Gold (WKN: A41X3C / TSXV: KALO) im Januar 2027 in die nächste operative Phase auf seinem Vatu Aurum-Projekt in Fidschi starten. Nach einer systematischen Explorationspause im Jahr 2026, in der 6.212 Linienkilometer aeromagnetischer Vermessungen, LiDAR-Scans und Tiefengeophysik ausgewertet wurden, steht die vollständig kontrollierte Liegenschaft (367 km²) vor einer richtungsweisenden Weichenstellung. Im Zentrum der anstehenden Bohrkampagne steht das Zielgebiet Wainikoro, wo ein 4,3 Kilometer langer geophysikalischer Korridor mit hochgradigen Goldfunden an der Oberfläche auf den Tiefennachweis wartet.

Wainikoro im Fokus: Geophysikalischer Korridor und hochgradige Oberflächenfunde

Bei der Entscheidung, Bohrungen im April 2026 vorübergehend auszusetzen, handelte es sich um eine strategische Maßnahme. Denn das seitdem systematisch weiter erkundete und aktualisierte Strukturmodell belegt, dass die einzelnen Goldvorkommen auf Vatu Aurum Teil eines großräumigen, mehrphasigen vulkanisch-hydrothermalen Systems sind, dessen mineralisierende Fluide bevorzugt an markanten tektonischen Störungskreuzungen aufstiegen. Besonders im rund fünf Kilometer von Aurum Prime entfernten Zielgebiet Wainikoro verdichteten sich die Hinweise auf ein ausgedehntes Adersystem:

Wainikoro: Goldführende Quarzgänge lassen sich an der Oberfläche über mindestens 1,8 Kilometer verfolgen. Zertifizierte Laboranalysen ergaben Spitzenwerte von bis zu 8,78 g/t Gold in Gangproben sowie an einem neu entdeckten Aufschluss bis zu 7,83 g/t Gold und 108 g/t Silber , wobei fünf von sieben Proben über 2 g/t Gold lagen.

, wobei fünf von sieben Proben über 2 g/t Gold lagen. Kope Road North: Vorläufige Messungen mit dem mobilen detectORE-System indizierten einen Gehalt von rund 16,36 g/t Gold, dessen Bestätigung durch eine klassische Brandprobe noch aussteht.

Tiefenbestätigung: Erste Orientierungsbohrungen trafen bereits auf anomale Goldgehalte im Festgestein; Bohrloch VA26-DH19 durchschnitt 1,5 Meter mit 1,61 g/t Gold.

Aurum Prime als hochgradige Basis: Die bekannte Entdeckung lieferte 2025 signifikante 22,12 Meter mit 12,80 g/t Gold und 2026 weitere 16,90 Meter mit 3,25 g/t Gold (davon 9 Meter zu 4,66 g/t Gold), verteilt über drei vulkanische Schlotstrukturen.

Bohrstart im Januar 2027: Tiefengeophysik und Allwetter-Infrastruktur

Zwischen Juli und Oktober absolvierte Kalo Gold drei bodengestützte geophysikalische Messprogramme aus induzierter Polarisation (IP), Gravimetrie und CSAMT für strukturelle Untersuchungen in größeren Tiefen. Die Messungen ergaben, dass die auffälligen Goldkonzentrationen bevorzugt an den Übergängen zwischen Zonen hohen und niedrigen elektrischen Widerstands auftreten. Im November und Anfang Dezember führt das Geologenteam diese Daten mit Schürfgräben und Gesteinsanalysen zusammen. Parallel dazu schafft das Unternehmen durch den Bau einer 1,6 Kilometer langen Trasse samt dreier Durchlässe die logistischen Voraussetzungen, um mit einem ersten Bohrgerät ab Januar 2027 auch während der tropischen Regenzeit wetterunabhängig auf Wainikoro bohren zu können.

Finanziell agiert der Explorer aus einer Position der Stärke: Nach einer Kapitalaufnahme über 12,45 Millionen CAD im Januar wies das Unternehmen Ende August noch ungeprüfte Barmittel von über 7 Millionen CAD aus. Selbst nach Abschluss aller Vorbereitungs- und Infrastrukturmaßnahmen zum Jahresende kalkuliert das Management mit einem Kassenbestand von rund 5 Millionen CAD. Neben Wainikoro bleiben auch das durch ein Herbst-Gravimetrieprogramm nachgeschärfte System Aurum Prime sowie das Areal Coqeloa feste Säulen der Projektpipeline. Mit dem anstehenden Bohrprogramm wird sich entscheiden, ob sich die hochgradigen Oberflächenstrukturen auf Wainikoro in ein zusammenhängendes, wirtschaftliches Goldsystem im pazifischen Feuergürtel überführen lassen.

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