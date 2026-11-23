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Silver Bow Mining steigt in den Nasdaq Junior Silver Miners Index auf und treibt mit neuen Untertagebohrungen die Erweiterung seiner 170-Mio.-Unzen-Silberäquivalentressource voran.

Kapitalmarkt-Rückenwind trifft auf operative Dynamik: Mit Wirkung zum 23. November 2026 steigt Silver Bow Mining (NYSE American: SBMT / WKN A422L7) in den renommierten Nasdaq Junior Silver Miners Index auf. Die Indexaufnahme erfolgt genau zu dem Zeitpunkt, an dem der US-Explorer die Erkundung seines Rainbow-Block-Projekts im traditionsreichen Bergbaudistrikt Butte (Montana) auf eine neue Stufe hebt. Denn nach spektakulären Oberflächenbohrungen mit zum Teil weit über 1.500 g/t Silberäquivalent hat das Unternehmen erstmals seit mehr als drei Jahrzehnten wieder Untertagebohrungen in diesem historischen Revier gestartet - mit dem klaren Ziel, die bestehende Ressource von rund 170 Millionen Unzen Silberäquivalent substanziell auszuweiten.

Silver Bow Mining schärft Kapitalmarktprofil auf Basis von 170 Mio. Unzen AgEq

Nur knapp sieben Monate nach dem Börsenstart an der NYSE American am 30. April 2026 verschafft die Aufnahme in den Nasdaq Junior Silver Miners Index dem Unternehmen spürbar höhere Sichtbarkeit bei spezialisierten Sektor-Investoren. Der Index bündelt kleinere Silberproduzenten sowie Explorations- und Entwicklungsgesellschaften und dient als Referenzbenchmark für den Amplify Junior Silver Miners ETF (NYSE Arca: SILJ). Zwar zieht die Indexzugehörigkeit weder eine automatische Aufnahme in das ETF-Portfolio noch unmittelbare Kapitalzuflüsse nach sich, doch rückt sie die Aktie deutlich stärker auf den Radar institutioneller Adressen.

Das fundamentale Rückgrat dieser Entwicklung bildet die bereits ausgewiesene abgeleitete Mineralressource (Inferred) auf Rainbow Block: Sie umfasst 10,4 Millionen Tonnen Gestein mit durchschnittlich 507,4 g/t Silberäquivalent (AgEq), was rund 170 Millionen Unzen AgEq entspricht. Neben 146,7 g/t Silber enthält das Vorkommen wertvolle Beiprodukte von 1,7 g/t Gold, 4,59 Prozent Zink und 1,25 Prozent Blei. Aktuell konzentriert sich das Management darauf, die geologische Datengrundlage zu verdichten und hochgradige Strukturen außerhalb der bisherigen Modellgrenzen systematisch zu erschließen.

Bonanza-Gehalte außerhalb der Ressource und 30.000 Fuß Untertagebohrungen

Wie groß das Erweiterungspotenzial jenseits des bestehenden Blockmodells ausfällt, unterstreichen die Oberflächenbohrungen des Jahres 2026. Im Badger-Erzgang durchteufte Bohrloch SBM26-03 rund 125 Meter außerhalb der bisherigen Ressourcengrenze vier Meter mit durchschnittlich 994,2 g/t AgEq, darin enthalten ein Bonanza-Abschnitt von 2,3 Metern mit herausragenden 1.586,1 g/t AgEq samt signifikanten Gold-, Zink- und Bleigehalten (geschätzte wahre Mächtigkeit: 60 bis 80 Prozent der Bohrlänge). Im Emily-Erzgang - der in der aktuellen Ressourcenschätzung bislang überhaupt nicht berücksichtigt ist - lieferte SBM26-08 zudem 11,2 Meter mit 312,7 g/t AgEq, inklusive 3,6 Metern zu 462,7 g/t AgEq (geschätzte wahre Mächtigkeit: 30 bis 35 Prozent).

Ergänzt wurden diese Edelmetalltreffer durch Bohrung SBM26-09 auf dem Black-Rock-Kupfererzgang, die über 0,82 Meter starke 6,22 Prozent Kupfer und 207,1 g/t Silber nachwies, wobei die wahre Strukturbreite wegen unvollständiger Kerngewinnung noch offenbleibt.

Um diese hochgradigen Treffer effizienter zu verfolgen, hat Silver Bow Mining am 11. November über die neu angelegte Zugangsrampe (Rainbow Decline) die Untertageexploration aufgenommen. Von dieser ersten unterirdischen Bohrstation aus lassen sich gezielt Erweiterungen von zwölf mineralisierten Erzgängen - darunter Badger und Emily - ansteuern. Für Investoren bietet der untertägige Ansatz klare operative Vorteile: Günstigere Bohrwinkel und deutlich kürzere Distanzen zu den Zielzonen beschleunigen den Nachweis der Erzgangkontinuität und verbessern die Bohreffizienz. Bis Ende 2027 plant das Unternehmen rund 30.000 Fuß (etwa 9.100 Meter) an Untertagebohrungen - und schafft damit eine dichte Katalysator-Pipeline, um die 170-Millionen-Unzen-Basis in Butte schrittweise auszubauen.









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