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Goldproduzent AngloGold Ashanti sichert sich 15% an Sitka Gold. Die strategische Partnerschaft stärkt die Entwicklung des 5,12-Mio.-Unzen-Projekts RC Gold im Yukon.

Wenn ein globaler Tier-1-Goldproduzent ohne Umwege über Emissionsbanken mindestens 72,7 Millionen Dollar auf den Tisch legt, um sich 15 Prozent an einem kanadischen Explorer zu sichern, ist das ein Paukenschlag für den gesamten Rohstoffsektor: Sitka Gold (TSXV: SIG; OTCQX: SITKF; FSE: 1RF) holt den Branchenriesen AngloGold Ashanti als strategischen Großaktionär an Bord. Im Rahmen einer zwischen 83,29 und 101,64 Millionen Dollar schweren Gesamtfinanzierung verschafft sich das Unternehmen nicht nur eine prall gefüllte Explorationskasse, sondern holt sich gezielt Minenbau-Expertise ins Haus - exakt zu dem Zeitpunkt, an dem auf dem 5,12 Millionen Unzen schweren RC-Goldprojekt im Yukon die Auswertung eines 60.000-Meter-Mammutbohrprogramms auf Hochtouren läuft.

Deal-Struktur im Detail: AngloGold Ashanti wird Ankeraktionär bei Sitka Gold

Der Einstieg erfolgt über die hundertprozentige Tochtergesellschaft AngloGold Canada und geht weit über ein reines Finanzinvestment hinaus. Beide Unternehmen richten ein gemeinsames technisches Komitee ein, um geologisches Know-how und Erfahrungswerte bei der Projektentwicklung zu bündeln. Der Abschluss der Transaktion ist für Dezember 2026 vorgesehen (vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange) und folgt diesen Eckdaten:

Strategische Beteiligung: AngloGold Ashanti investiert mindestens 72.765.083 Dollar (abhängig von bestehenden Bezugsrechten anderer Aktionäre bis zu 75.517.267 Dollar) und hält nach Abschluss 15 Prozent der ausstehenden Sitka-Aktien auf unverwässerter Basis.

Emissionspreis & Flow-Through-Hebel: Die Kapitalmaßnahme kombiniert reguläre Stammaktien zu 0,95 Dollar mit bis zu 26.315.789 steuerbegünstigten Flow-Through-Aktien zu 1,35 Dollar, deren Erlöse bis spätestens Ende 2027 in qualifizierte Explorationsausgaben fließen müssen.

Gesamtvolumen ohne Gebühren: Je nach Ausübung bestehender Beteiligungsrechte erzielt Sitka Gold Bruttoerlöse zwischen 83,29 und 101,64 Millionen Dollar - vollständig ohne Vermittlungsprovisionen.

Mitsprache- und Zugriffsrechte: AngloGold erhält das Recht zur Nominierung von Verwaltungsratsmitgliedern, Informations- und Beteiligungsrechte sowie bevorzugte Rechte bei ausgewählten Transaktionen rund um RC Gold.



5,12 Millionen Unzen Gold und 82 ausstehende Bohrlöcher im Yukon

Für CEO Cor Coe liegt der Mehrwert der Allianz vor allem im Zugang zu AngloGolds Erfahrung im großmaßstäblichen Minenbau, während die frischen Mittel die Ressourcenerweiterung, die weitere Projektentwicklung sowie das allgemeine Betriebskapital absichern. Das zu 100 Prozent kontrollierte RC-Goldprojekt erstreckt sich über 447 Quadratkilometer im produktiven Tombstone Gold Belt - rund 100 Kilometer östlich von Dawson City, ganzjährig über eine Schotterstraße vom Klondike Highway erreichbar und eingerahmt von der Eagle-Goldmine sowie der ehemaligen Goldmine Brewery Creek. Bereits heute beherbergt die Liegenschaft in drei oberflächennahen, konzeptionell tagebaufähigen Lagerstätten eine ausgewiesene Basis von 1,291 Millionen Unzen Gold in der Kategorie Indicated sowie 3,829 Millionen Unzen in der Kategorie Inferred (zusammen rund 5,12 Millionen Unzen Gold).

Genau auf dieses Fundament zielt der unmittelbare Newsflow: Aus der abgeschlossenen 60.000-Meter-Diamantbohrkampagne 2026 stehen noch die Laborergebnisse von 82 Bohrlöchern über rund 27.000 Meter aus, die sich auf die Kernzonen Blackjack, Saddle und Eiger sowie die Expansionsziele Rhosgobel, Pukelman-Contact und Bear Paw verteilen. Mit einem weltweiten Branchenschwergewicht im Rücken und einer voll finanzierten Explorations- und Entwicklungspipeline schaltet Sitka Gold damit in die nächste Entwicklungsstufe.









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