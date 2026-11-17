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Goliath Resources erweitert Surebet mit hochgradigen Goldtreffern auf 2,01 km² - neue Adern, die Big-Bulk-Zone und 40 ausstehende Bohrergebnisse halten den Newsflow hoch.

Im kanadischen Golden Triangle nimmt die Goldentdeckung Surebet immer größere Dimensionen an: Goliath Resources (TSXV: GOT; OTCQB: GOTRF; FSE: B4IF) hat mit neuen, starken Bohrergebnissen eine hochgradige Erzgangstruktur in der Zone Golden Gate um rund 130 Meter nach Westen verlängert und im Nordosten zugleich eine bislang unbekannte Goldader angeschnitten. Auf dem Golddigger-Projekt in British Columbia erstreckt sich das mineralisierte System inzwischen über eine Fläche von 2,01 Quadratkilometern - und die Laboranalysen von weiteren 40 Bohrlöchern der abgeschlossenen Saison 2026 stehen noch aus.

Goliath Resources: Hochgradige Treffer erweitern Golden Gate nach Westen und Nordosten

Im Zentrum der aktuellen Meldung steht Bohrloch GD-26-478, das einen 4,85 Meter breiten Abschnitt mit durchschnittlich 13,45 Gramm Goldäquivalent (AuEq) je Tonne durchteufte, darunter höhergradige Teilbereiche von 3,09 Metern mit 20,89 g/t AuEq sowie 1,15 Metern mit 36,45 g/t AuEq. Über das gesamte Intervall lagen die reinen Goldgehalte bei 13,81 g/t, ergänzt um 23,87 g/t Silber. Während die Goldanalysen bereits im September veröffentlicht worden waren, liegen nun die unter Berücksichtigung metallurgischer Gewinnungsraten berechneten Goldäquivalentwerte vor. Geologisch besteht die Vererzung aus mehreren Quarz-Sulfid-Adern in vulkanischen Gesteinen, die neben mit bloßem Auge sichtbarem Gold auch Bleiglanz, Zinkblende, Magnetkies und Kupferkies führen und den hochgradigen Erzgang um rund 130 Meter nach Westen ausdehnen.

Dass diese Struktur Kontinuität besitzt, belegt Bohrloch GD-26-475, das denselben Erzgang über 9,80 Meter mit durchschnittlich 2,51 g/t AuEq schnitt - einschließlich fünf Metern mit 4,60 g/t sowie drei Metern mit 5,44 g/t AuEq. Zusätzlich erschloss Bohrung GD-26-462 bei der Erweiterung von Golden Gate nach Nordosten eine völlig neue, hochgradige Ader mit 3,65 Metern zu 8,86 g/t Goldäquivalent, darin ein Kern von 0,82 Metern mit 37,98 g/t AuEq.

Surebet wächst auf 2,01 Quadratkilometer - Big-Bulk-Zone eröffnet neue Perspektive

Durch diese Treffer vergrößerte sich die Grundfläche der Golden-Gate-Zone gegenüber dem Stand vor der Bohrsaison um 38 Prozent von 0,85 auf 1,17 Quadratkilometer. Da auch die benachbarte Bonanza-Zone von 1,27 auf 1,51 Quadratkilometer anwuchs, dehnte sich die bekannte Gesamtfläche des Surebet-Systems um zwölf Prozent auf 2,01 Quadratkilometer aus.

Wo sich Golden Gate und Bonanza annähern, identifizierte Goliath Resources zudem die neue Big-Bulk-Zone - ein dichtes Netzwerk übereinanderliegender mineralisierter Äderchen im Vulkangestein. Der zentrale Bereich erstreckt sich über 310 Meter Länge, 500 Meter Breite sowie 110 Meter vertikale Ausdehnung und lieferte bislang Abschnitte von bis zu 58 Metern mit Gehalten von bis zu 3,60 g/t AuEq. Das Unternehmen prüft nun, ob sich diese Zone für einen großvolumigen Abbau eignet, wobei entsprechende wirtschaftliche Studien noch ausstehen.

Insgesamt umfasst Surebet mittlerweile 46 übereinanderliegende goldführende Adern in sieben Zonen, die in Sedimentgesteinen, vulkanischen Einheiten und magmatischen Ganggesteinen auftreten. Als gemeinsame geologische Quelle vermutet Goliath eine tiefer liegende magmatische Intrusion, was durch künftige Untersuchungen weiter verifiziert werden soll.

Hohe Bohrdichte bereitet künftige Erstschätzung und Saison 2027 vor

Die inzwischen beendete Bohrkampagne 2026 erreichte 48.443 Meter in 97 Bohrlöchern, die von sieben Bohrgeräten binnen 94 Tagen niedergebracht wurden und ausnahmslos auf Quarz-Sulfid-Mineralisierung trafen.

Seit Beginn der Arbeiten summiert sich das Bohrvolumen auf Surebet auf mehr als 200.000 Meter, wobei in 412 von 483 Bohrlöchern - rund 85 Prozent - mit dem bloßen Auge sichtbares Gold beobachtet wurde. Aus den Kampagnen der Jahre 2021 bis 2025 stammen zudem über 1.500 Durchstoßpunkte mineralisierter Strukturen, von denen etwa 77 Prozent in einem engen Abstand von 25 bis 50 Metern liegen.

Diese hohe Datendichte könnte es ermöglichen, große Teile der Lagerstätte bei einer künftigen Erstschätzung direkt den höher abgesicherten Ressourcenkategorien Measured und Indicated zuzuordnen, auch wenn bislang noch keine offizielle Ressource vorliegt. Derzeit speist Goliath Resources die neuen Daten in seine dreidimensionalen geologischen Modelle ein, um nach Auswertung der verbleibenden 40 Bohrlöcher das Folgeprogramm für 2027 zur weiteren Eingrenzung des offenen Goldsystems aufzusetzen.

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