Entscheidung voraus?: Goldpreis kämpft um 4.200 Dollar - US-Inflation entscheidet über Fed-Zinspause

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Goldpreis vor Richtungsentscheidung: Der US-Inflationsbericht könnte über die Fed-Zinspause entscheiden und damit den nächsten Impuls für Gold und Silber liefern.

4.200 US-Dollar als Richtungsentscheid: Vor Veröffentlichung der richtungsweisenden US-Inflationsdaten (CPI) klettert der Goldpreis an die Schlüsselmarke von 4.200 US-Dollar, während Silber bei 61 Dollar konsolidiert. Gestützt von nachgebenden Ölpreisen und einem schwächelnden Dollar entscheidet der Inflationsbericht, ob die Federal Reserve ihren Straffungszyklus vorerst beendet oder der Bewertungsdruck auf Edelmetalle anhält.

Katalysator für die nächste Aufwärtswelle: Bestätigen die Daten die Konsensschätzungen, war der jüngste Zinsschritt laut Analysten von Natixis der finale Akt der Fed. Eine besiegelte Zinspause würde die Zinsfurcht am Markt schlagartig auspreisen - für Rohstoffinvestoren ein starker fundamentaler Hebel vor dem nächsten potenziellen Ausbruch bei Gold, Silber und Minenaktien.

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Goldpreis kämpft um 4.200 Dollar - US-Inflation entscheidet über Fed-Zinspause

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