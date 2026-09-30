Die Börse handelt Erwartungen. Bis zum Jahreswechsel stehen bei drei Unternehmen aus unterschiedlichen Ecken des Marktes Termine an, die die Erwartungen neu setzen können. Künstliche Intelligenz hat die Nachfrage nach Speicherchips kräftig angeheizt. Die Quartalszahlen am 30. September zeigen, wie viel davon hängen bleibt. Bei einem Goldexplorer steht die erste Mineralressourcenschätzung an mit der Frage wie viel Edelmetall im Boden steckt. Und zum 1. Januar werden die Einkaufsregeln des Pentagons für Magnete strenger, was Herstellern mit einer Lieferkette außerhalb Chinas in die Karten spielen könnte. Wir sehen uns daher Micron Technology, Kobo Resources und MP Materials genauer an.
Enthaltene Werte: US5951121038,CA49990B1040,US5533681012Den vollständigen Artikel lesen ...
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