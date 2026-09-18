Der Wettlauf um Rohstoffe wird härter. Die USA investieren direkt in strategische Metalle, westliche Konzerne suchen neue Bezugsquellen und rohstoffreiche Staaten wollen ihre Bodenschätze zunehmend selbst verarbeiten, statt nur Erz zu exportieren. Afrika rückt dabei stärker in den Mittelpunkt. Der Kontinent verfügt über gewaltige Vorkommen, partizipiert bislang aber nur begrenzt an der nachgelagerten Wertschöpfung. Das beginnt sich nun drastisch zu ändern.
Enthaltene Werte: US37827X1000,CA49990B1040,US2893951051Den vollständigen Artikel lesen ...
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