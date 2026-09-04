Der Goldmarkt sprang im August um satte 15 % auf zeitweise 4.700 USD pro Unze. Einen solchen Anstieg gab es zuletzt vor 27 Jahren. Auslöser sind die fragile US-Fiskalpolitik, Nahost-Konflikte und die erwartete Zinssenkung der Fed. Von dem hohen Goldpreis profitieren die Goldunternehmen. Allen voran jene, die in Westafrikas vielversprechendsten Goldprovinzen aktiv sind. In Mali kehrt nach den politischen Turbulenzen Ruhe ein. Das Land steigerte die Produktion im ersten Halbjahr um 30 %, während die Elfenbeinküste mit Stabilität und reichen Vorkommen lockt. Grund genug, um sich Newmont, Kobo Resources und B2Gold genauer anzusehen.
Enthaltene Werte: US6516391066,CA49990B1040,CA11777Q2099Den vollständigen Artikel lesen ...
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