Mali ist zurück auf der Landkarte der Goldinvestoren. Zwischen Januar und Juni 2026 förderte das Land 23,5 t Gold, rund 30 % mehr als im Vorjahreszeitraum und mehr als die Regierung mit 21,2 Tonnen erwartet hatte. Gleichzeitig kostet die Feinunze über 4.300 USD. Hohe Preise und wieder anlaufende Minen spielen den Produzenten in die Karten, während Entwickler auf den Sprung in die Produktion hoffen. Wer davon profitieren will, hat die Wahl zwischen laufendem Cashflow, dem großen Hebel eines Produktionsstarts und regionalem Wachstum. Wir sehen uns daher drei Unternehmen an, die in Mali aktiv sind: Barrick Mining, Desert Gold und B2Gold.
Enthaltene Werte: CA06849F1080,CA25039N4084,CA11777Q2099Den vollständigen Artikel lesen ...
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