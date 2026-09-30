Die Aktie des US-Vermögensverwalters Victory Capital Holdings hat 2026 bereits rund 75 Prozent zugelegt. Rückenwind liefern steigende verwaltete Vermögen, Rekordzuflüsse und die geplante Übernahme von First Eagle Investments, die das Gewinnwachstum zusätzlich beschleunigen könnte. Die Aktie bleibt damit attraktiv. Globaler Vermögensverwalter mit breitem Angebot Victory Capital Holdings ist ein globaler Vermögensverwalter mit 346 Milliarden US-Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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