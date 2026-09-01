Goldman Sachs sieht Gold bei 4.900 Dollar - warum Newmont, Evolution Mining und Tesoro Gold jetzt interessant werden

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Goldman Sachs legt nach. Die US-Investmentbank erwartet, dass der Goldpreis bis Ende 2026 auf 4.900 US-Dollar je Unze steigt. Am 25. August notierte das Edelmetall noch bei rund 4.600 US-Dollar. Doch hinter der Prognose steckt mehr als die Hoffnung auf eine weitere Gold-Rally. Einer der wichtigsten strukturellen Käufer bleibt aktiv: die weltweiten Zentralbanken.

Goldman Sachs rechnet damit, dass Notenbanken 2026 durchschnittlich rund 50 Tonnen Gold pro Monat kaufen. Vor 2022 waren es lediglich 17 Tonnen. Im Juni beschleunigte sich das geschätzte Kauftempo auf saisonbereinigter Dreimonatsbasis sogar auf rund 100 Tonnen monatlich.

Für Anleger stellt sich deshalb eine spannende Frage: Wenn Gold tatsächlich Richtung 4.900 US-Dollar steigt - wo könnten die nächsten Gewinner im Goldsektor liegen?

Newmont: 2,2 Milliarden Dollar freier Cashflow

Bei Newmont (ISIN: US6516391066) lässt sich bereits beobachten, welche Kraft hohe Goldpreise entwickeln können.

Der weltgrößte börsennotierte Goldproduzent förderte im zweiten Quartal 2026 rund 1,3 Millionen zurechenbare Unzen Gold und erzielte einen durchschnittlichen realisierten Preis von 4.414 US-Dollar je Unze. Gleichzeitig generierte Newmont einen freien Cashflow von rund 2,2 Milliarden US-Dollar.

Die Rechnung dahinter ist für die gesamte Branche relevant: Steigt der Goldpreis schneller als die Förderkosten, kann ein erheblicher Teil des zusätzlichen Umsatzes in höhere Margen und Cashflows fließen.

Doch selbst für einen Branchenriesen wie Newmont gibt es einen Haken: Goldminen sind erschöpfliche Vermögenswerte. Jede heute geförderte Unze muss langfristig durch neue Reserven ersetzt werden.

Evolution Mining sucht bereits die Unzen von morgen

Genau dieses Problem zeigt sich auch bei Evolution Mining (ISIN: AU000000EVN4).

Der australische Produzent profitiert ebenfalls vom außergewöhnlich hohen Goldpreis, investiert aber gleichzeitig weiter in Exploration und Ressourcen-Konvertierung. Beim Mungari-Komplex in Westaustralien gelang es Evolution, die durch den Abbau reduzierten Mineralressourcen und Erzreserven wieder aufzufüllen.

Das klingt zunächst nach einer technischen Randnotiz, trifft aber den Kern des Geschäftsmodells.

Ein Goldproduzent kann nur so lange von hohen Preisen profitieren, wie er genügend wirtschaftlich förderbare Unzen besitzt.

Genau deshalb könnte sich der Blick der Anleger im nächsten Abschnitt des Goldzyklus zunehmend auf jene Unternehmen richten, die heute noch keine großen Produzenten sind, aber Projekte für die nächste Generation von Minen entwickeln.

Tesoro Gold: 4.900 Dollar treffen auf eine 2.750-Dollar-Studie

Hier kommt Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) ins Spiel.

Das australische Unternehmen entwickelt das El-Zorro-Goldprojekt in der chilenischen Atacama-Region. Herzstück ist die Ternera-Lagerstätte mit einer aktuellen Mineralressource von 1,82 Millionen Unzen Gold bei rund 1,1 g/t.

Die 2025 veröffentlichte Scoping Study skizzierte einen möglichen Betrieb mit einer Verarbeitungskapazität von drei Millionen Tonnen pro Jahr. Während der ersten neun Jahre könnte die Produktion demnach durchschnittlich rund 111.000 Unzen Gold jährlich erreichen.

Die geschätzten All-in Sustaining Costs lagen über die Minenlaufzeit bei 1.216 US-Dollar je Unze, der anfängliche Kapitalbedarf bei rund 248 Millionen US-Dollar.

Doch aus heutiger Sicht sticht eine andere Zahl besonders hervor:

Die Studie kalkulierte mit einem Goldpreis von nur 2.750 US-Dollar je Unze. Goldman Sachs erwartet jetzt 4.900 US-Dollar.

Das entspricht einer Differenz von 2.150 US-Dollar je Unze.

Diese Differenz darf allerdings nicht einfach auf die Wirtschaftlichkeit von El Zorro übertragen werden. Das Projekt befindet sich noch in der Entwicklung. Kosten, Wechselkurse, Steuern, Finanzierung und Minenplanung können sich verändern. Zudem muss Tesoro zunächst Machbarkeit, Genehmigung und Finanzierung erfolgreich meistern.

Dennoch zeigt der Vergleich, wie stark sich das Goldpreisumfeld seit den ursprünglichen Annahmen verändert hat.

Jetzt wird es für Tesoro entscheidend

Für Tesoro beginnt damit eine wichtige Phase. Das Unternehmen treibt die Definitive Feasibility Study (DFS) voran. Parallel stehen eine aktualisierte Mineralressource und erstmals eine Ore Reserve im Fokus.

Damit verändert sich auch die entscheidende Frage für Anleger.

Es geht nicht mehr ausschließlich darum, wie viele Goldunzen El Zorro enthält. Entscheidend wird zunehmend, welcher Teil dieser Ressource wirtschaftlich in Reserven umgewandelt werden kann und ob daraus schließlich eine finanzierbare Mine entsteht.

Genau darin liegt sowohl die Chance als auch das deutlich höhere Risiko gegenüber etablierten Produzenten wie Newmont und Evolution Mining.

Wer sind die nächsten Gewinner?

Goldman Sachs sieht Gold bei 4.900 US-Dollar. Newmont zeigt bereits, welche Cashflows das aktuelle Preisniveau ermöglichen kann. Evolution Mining demonstriert, warum selbst erfolgreiche Produzenten permanent neue Unzen finden und bestehende Ressourcen in Reserven umwandeln müssen.

Tesoro steht wesentlich früher in diesem Zyklus. Doch gerade deshalb könnten die kommenden Entwicklungsschritte bei El Zorro entscheidend werden.

Sollte Gold tatsächlich Richtung 4.900 US-Dollar steigen und länger auf hohem Niveau bleiben, dürfte sich der Blick der Anleger zunehmend von den heutigen Produzenten auf eine neue Frage richten: Wer entwickelt die Goldminen von morgen?

Quellen:

https://uk.finance.yahoo.com/news/morgan-stanley-gold-price-outlook-115609515.html

https://b2gold.com/

https://www.barrick.com/English/home/default.aspx

https://www.kitco.com/news/article/2026-08-27/gold-clear-beneficiary-de-dollarization-and-we-think-it-can-continue-climb

https://www.newmont.com/investors/news-release/news-details/2026/Newmont-Reports-Robust-Second-Quarter-2026-Results-Remains-on-Track-to-Achieve-Full-Year-Guidance/default.aspx

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