Zinsen hoch oder runter. Derzeit weiß der Markt nicht so recht, was er nun denken soll. Im Juli schoben - nach sehr schwachen Arbeitsmarktzahlen - die Hoffnungen auf fallende oder zumindest stabile Zinsen im USD-Raum die Rohstoffpreise an. Gold legte in kürzester Zeit um 10 % zu. Vor wenigen Tagen überraschten die US-Arbeitsmarktdaten nun positiv und heizten wieder die Sorgen vor höheren Zinsen. Auch auf Analystenseite herrscht hier viel Meinung; eine Kristallkugel haben die aber auch nicht. Langfristig orientierte Anleger sollten sich von diesem kurzfristigen Börsenlärm nicht verrückt machen lassen. Strukturell spricht alles für steigende Rohstoffpreise und Gold dürfte im Fokus bleiben. Wir blicken heute deshalb auf die Aktien von Kinross Gold, Globex Mining und Barrick Mining!
Enthaltene Werte: CA06849F1080,CA4969024047,CA3799005093Den vollständigen Artikel lesen ...
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