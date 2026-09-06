60 Prozent Zinsrisiko: Gold steigt trotzdem - kommt nach Freitag die nächste Rally?

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Gold zeigt wieder Stärke - ausgerechnet vor einem Termin, der die nächste größere Bewegung auslösen könnte. Am Donnerstag stieg der Spotpreis um 1,2 Prozent auf rund 4.437 US-Dollar je Unze, nachdem das Edelmetall am Vortag noch auf den tiefsten Stand seit dem 7. August gefallen war.

Unterstützung kam vom schwächeren US-Dollar und nachgebenden US-Anleiherenditen. Doch am Freitag steht mit dem US-Arbeitsmarktbericht der möglicherweise wichtigste Gold-Termin der Woche an.

Die Ausgangslage ist brisant: Händler preisen derzeit eine Wahrscheinlichkeit von rund 60 Prozent für eine Zinserhöhung der US-Notenbank im September ein. Ein überraschend schwacher Arbeitsmarktbericht könnte diese Erwartungen wieder zurückdrängen - und Gold neuen Rückenwind geben.

Doch hinter den täglichen Fed-Spekulationen entwickelt sich eine wesentlich größere Geschichte.

Gold zwischen Fed und 5.400-Dollar-Prognose

Höhere Zinsen sind normalerweise Gift für Gold, da das Edelmetall selbst keine laufenden Erträge abwirft. Gleichzeitig bleiben mehrere strukturelle Faktoren intakt.

Gold legte allein im August laut Morningstar fast zehn Prozent zu. Zentralbanken kauften im zweiten Quartal 289 Tonnen Gold - 62 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Gleichzeitig drehten die globalen Gold-ETF-Ströme im Juli wieder ins Positive: Rund zwei Milliarden US-Dollar flossen netto in entsprechende Produkte.

Hinzu kommen Sorgen über die US-Staatsverschuldung und die langfristige Stabilität des Dollars. UBS sieht Gold deshalb innerhalb der kommenden zwölf Monate sogar bei 5.400 US-Dollar je Unze.

Kurzfristig kämpft Gold also mit der Fed. Langfristig treffen Zentralbankkäufe, Kapitalzuflüsse und die Suche nach Alternativen zum US-Dollar auf ein Angebot, das sich nicht schnell erhöhen lässt.

Newmont zeigt, was 4.400 Dollar bedeuten können

Für Goldproduzenten ist dieses Preisniveau bereits Realität.

Newmont (ISIN: US6516391066) erzielte im zweiten Quartal 2026 einen durchschnittlichen realisierten Goldpreis von 4.414 US-Dollar je Unze - nahezu exakt das aktuelle Spotpreisniveau.

Bei All-in Sustaining Costs von 1.621 US-Dollar je Unze generierte der Konzern im Quartal einen freien Cashflow von rund 2,2 Milliarden US-Dollar.

Das zeigt die Hebelwirkung: Wenn der Goldpreis deutlich oberhalb der Produktionskosten bleibt, können die Cashflows etablierter Minen erheblich steigen.

Doch Newmont verdeutlicht zugleich das zentrale Problem der Branche: Die heute geförderten Unzen müssen irgendwann ersetzt werden.

Vom Produzenten zum Entwickler

Genau deshalb könnten Anleger bei dauerhaft hohen Goldpreisen zunehmend weiter entlang der Entwicklungskette schauen.

Evolution Mining (ISIN: AU000000EVN4) investiert beispielsweise weiter in Exploration und Ressourcen-Konvertierung. Beim Mungari-Komplex in Westaustralien verfügt der Konzern über rund 7,2 Millionen Unzen Mineralressourcen und 2,1 Millionen Unzen Erzreserven. Evolution konnte Ressourcen und Reserven zuletzt nach Abbau wieder auffüllen.

Die Botschaft dahinter ist einfach: Hohe Goldpreise sind nur dann langfristig wertvoll, wenn genügend wirtschaftlich förderbare Unzen vorhanden sind.

Damit rücken Entwickler ins Spiel.

Tesoro Gold: 4.437 Dollar treffen auf 2.750 Dollar

Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) entwickelt mit El Zorro ein Goldprojekt in der chilenischen Atacama-Region. Die Ternera-Lagerstätte verfügt über eine Mineralressource von 1,82 Millionen Unzen Gold bei rund 1,1 g/t.

Eine Scoping Study aus dem Jahr 2025 skizzierte eine mögliche Verarbeitung von drei Millionen Tonnen jährlich und eine durchschnittliche Produktion von rund 111.000 Unzen pro Jahr während der ersten neun Jahre.

Besonders interessant ist heute die damalige Goldpreisannahme:

2.750 US-Dollar je Unze.

Der aktuelle Spotpreis von rund 4.437 US-Dollar liegt bereits etwa 1.687 US-Dollar darüber. Die UBS-Prognose von 5.400 US-Dollar würde sogar eine Differenz von 2.650 US-Dollar bedeuten.

Das lässt sich nicht einfach in höhere Gewinne umrechnen. El Zorro produziert noch nicht, die Scoping Study ist vorläufig und Kosten, Wechselkurse, Finanzierung sowie Minenplanung können sich verändern.

Freitag entscheidet über Gold - aber nicht über Tesoro

Tesoro arbeitet derzeit an der Definitive Feasibility Study. Eine aktualisierte Mineralressource und eine erste Ore Reserve gehören zu den nächsten wichtigen Entwicklungsschritten.

Damit liegt auch das Risiko deutlich höher als bei Newmont oder Evolution Mining. Genehmigungen, Finanzierung, Bau und letztlich die wirtschaftliche Inbetriebnahme müssen erst noch gelingen.

Genau hier liegt jedoch der entscheidende Unterschied zwischen kurzfristigem Goldhandel und langfristigen Mineninvestments.

Der Goldpreis reagiert innerhalb von Minuten auf einen US-Arbeitsmarktbericht. Eine neue Goldmine braucht Jahre.

Am Freitag könnte sich entscheiden, ob Gold kurzfristig wieder Richtung 4.500 US-Dollar läuft oder erneut unter Druck gerät. Für Mineninvestoren ist die größere Frage jedoch eine andere:

Wer kann aus den hohen Goldpreisen von heute die Produktion von morgen machen?

Ich kann als Nächstes auch den vierten Wochenartikel bewusst aus Gold herausdrehen und anhand unserer W:O-Performance-Muster ein stärkeres Rohstoffthema für mehr Themenbreite auswählen.

Quellen:

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21294601-rally-voraus-uran-hammer-etf-schlug-aktien-aktien-aufholjagd-an

https://global.morningstar.com/en-nd/markets/whats-next-gold-prices-after-latest-rebound

https://tesorogold.com.au/

https://www.newmont.com/home/default.aspx

Lassen Sie sich in den Verteiler für Tesoro Gold oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Tesoro Gold" oder "Nebenwerte".

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Tesoro Gold

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ISIN:??AU0000077208

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