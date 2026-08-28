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Small- & Micro Cap Investment
28.08.2026 06:46 Uhr
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1,47 Millionen Unzen mit höherer Sicherheit: Warum Tesoro Gold bei Ternera jetzt in die nächste Entwicklungsphase geht

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Bei Goldprojekten entscheidet nicht allein die Größe einer Ressource. Mindestens ebenso wichtig ist die Frage, wie belastbar diese Ressource bereits ist. Genau hier liegt der entscheidende Punkt beim jüngsten Update des Ternera-Goldvorkommens in Chile: Von insgesamt 1,82 Millionen Unzen Gold befinden sich nun 1,47 Millionen Unzen - rund 78 Prozent - in den höher eingestuften Kategorien "Measured" und "Indicated". Damit verschiebt sich der Fokus zunehmend von der reinen Ressourcendefinition hin zur möglichen Entwicklung des Projekts.

Von der Entdeckung zur belastbareren Ressource

Tesoro Gold Limited (ISIN: AU0000077208) hat für die Ternera-Lagerstätte innerhalb seines El-Zorro-Goldprojekts eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung vorgelegt. Sie umfasst 51,6 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 1,10 Gramm Gold je Tonne und insgesamt 1,82 Millionen Unzen Gold. Grundlage ist ein Cut-off-Gehalt von 0,30 Gramm Gold je Tonne; die Ressource wurde innerhalb einer optimierten Tagebaugrube auf Basis eines angenommenen Goldpreises von 3.500 US-Dollar je Unze abgegrenzt.

Entscheidend ist jedoch weniger eine Veränderung der Gesamtgröße als die deutlich höhere geologische Sicherheit. Die Kategorien Measured und Indicated umfassen nun zusammen 1,47 Millionen Unzen bei 1,14 Gramm Gold je Tonne. Gegenüber der Ressourcenschätzung vom August 2025 legten diese höher klassifizierten Ressourcen um rund 348.000 Unzen zu. Gleichzeitig wurde erstmals eine Measured Resource ausgewiesen: 2,4 Millionen Tonnen mit 1,24 Gramm Gold je Tonne beziehungsweise rund 95.000 Unzen.

Damit verändert sich die Qualität der Ressource deutlich. Die Unternehmensgrafik zur Entwicklung von Ternera zeigt, wie das Projekt seit der ersten Ressource im Jahr 2021 von 600.000 Unzen auf heute 1,822 Millionen Unzen gewachsen ist - während zugleich ein immer größerer Anteil in höher klassifizierte Kategorien überführt wurde.

27.000 Meter Bohrungen schaffen die Grundlage

Hinter dieser höheren Sicherheit steht ein umfangreiches Infill-Bohrprogramm. Tesoro hat zuletzt rund 27.000 Meter gebohrt, um bestehende Bereiche der Lagerstätte enger abzugrenzen. Insgesamt basiert die aktualisierte Ressourcenschätzung auf 153.180 Metern Diamantbohrungen aus 474 Bohrlöchern.

Die Klassifizierung hängt dabei unmittelbar mit der Bohrdichte zusammen. Measured-Ressourcen befinden sich typischerweise in Bereichen mit Bohrabständen von weniger als 12,5 Metern, Indicated-Ressourcen bei weniger als 25 Metern. Für Inferred-Ressourcen liegen die Abstände generell unter 50 Metern. Bereiche mit größeren Abständen werden nicht als Mineralressource ausgewiesen.

Das Ergebnis ist ein deutlich höherer Anteil jener Unzen, auf denen die nächsten technischen Schritte aufbauen können. Managing Director Zeff Reeves bezeichnet die neue Schätzung entsprechend als wichtiges Upgrade und verweist darauf, dass seit der Entdeckung mehr als 160 Kilometer Diamantbohrungen durchgeführt wurden.

Warum die 1,47 Millionen Unzen jetzt entscheidend werden

Für Anleger ist vor allem der nächste Schritt relevant: Tesoro will die höhere Ressourcensicherheit als Grundlage für die erste Erzreserve ("Maiden Ore Reserve") von Ternera nutzen. Diese soll nach Unternehmensangaben im September 2026 vorgelegt werden.

Eine Mineralressource und eine Erzreserve sind dabei nicht dasselbe. Die aktuelle Meldung macht deutlich, dass bei der Reserve zusätzlich relevante technische, wirtschaftliche und weitere sogenannte "modifying factors" berücksichtigt werden. Die Arbeiten daran seien bereits weit fortgeschritten.

Anschließend soll die Reserve in die Minenplanung auf DFS-Niveau einfließen. Die definitive Machbarkeitsstudie (Definitive Feasibility Study, DFS) für das Projekt soll bis Ende 2026 vorgelegt werden. Damit stehen innerhalb weniger Monate zwei wichtige Entwicklungsschritte an: zunächst die erste Erzreserve und anschließend die detaillierte Machbarkeitsstudie.

Der Standort könnte für die Entwicklung wichtig werden

Ternera befindet sich im El-Zorro-Projekt in der Atacama-Region im Norden Chiles, rund 900 Kilometer nördlich von Santiago. Das Projekt liegt in einer küstennahen Region mit vergleichsweise niedriger Höhenlage. Laut Tesoro bestehen dort unter anderem asphaltierter Straßenzugang sowie Zugang zu Stromnetz und Wasser.

Das gesamte El-Zorro-Projekt umfasst Konzessionen von rund 570 Quadratkilometern. Ternera liegt etwa 13 Kilometer vom Pazifik und 57 Straßenkilometer von der Hafenstadt Caldera entfernt. Tesoro hält das Projekt über seine zu 95 Prozent kontrollierte chilenische Tochtergesellschaft, die innerhalb einer vollständig verwässerten Joint-Venture-Struktur derzeit 94,5 Prozent an El Zorro besitzt.

Auch die Dimensionen der Mineralisierung zeigen, warum Ternera im Mittelpunkt der weiteren Arbeiten steht. Die Lagerstätte erstreckt sich laut Ressourcendokumentation über rund 1.000 Meter Streichlänge und etwa 600 Meter Breite; die Mineralisierung reicht bis zu 600 Meter unter die Geländeoberfläche. Die Schnittdarstellungen in der Meldung zeigen zudem Mineralisierung über mehr als 720 Meter entlang der Fallrichtung sowie Zonen mit mehr als 80 Metern Breite.

Ternera ist noch nicht abgeschlossen

Parallel zum Entwicklungspfad bleibt die Exploration ein wesentlicher Bestandteil der Geschichte. Die Lagerstätte ist nach Unternehmensangaben in mehrere Richtungen offen. Bohrungen an Erweiterungszielen laufen weiter, während Ergebnisse von vier zuletzt abgeschlossenen Bohrlöchern in der Nähe der bestehenden Lagerstätte in den kommenden Wochen erwartet werden.

Darüber hinaus verfolgt Tesoro neue Entdeckungsziele innerhalb des größeren El-Zorro-Golddistrikts. Das Unternehmen verweist auf einen mineralisierten Korridor von mehr als 40 Kilometern, für den geologische, geophysikalische und geochemische Daten zur Priorisierung weiterer Bohrziele zusammengeführt werden sollen.

Damit entsteht für Tesoro eine zweigleisige Entwicklung: Einerseits wird Ternera mit höher klassifizierten Ressourcen, geplanter Erzreserve und DFS zunehmend technisch konkretisiert. Andererseits soll die Exploration zeigen, ob sich die bestehende Ressource erweitern oder das größere Projektgebiet um weitere Entdeckungen ergänzen lässt.

Gerade deshalb sind die 1,82 Millionen Unzen allein nicht die wichtigste Zahl des Updates. Entscheidend sind die 1,47 Millionen Unzen in den Kategorien Measured und Indicated. Sie markieren den Übergang von einer wachsenden Goldressource zu einer deutlich belastbareren Grundlage für die nächsten Entwicklungsschritte. Ob daraus schließlich ein wirtschaftlich erfolgreiches Bergbauprojekt entsteht, ist noch offen. Mit der geplanten ersten Erzreserve im September und der DFS bis Ende 2026 stehen jedoch bereits die nächsten Prüfsteine fest.

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Quellen:

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03126901-6A1340574&v=undefined

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Tesoro Gold
Land: Australien?
ISIN:??AU0000077208
https://tesorogold.com.au/

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Enthaltene Werte: AU0000077208

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