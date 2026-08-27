1,47 MOZ ALS GEMESSEN UND ANGEZEIGT KLASSIFIZIERT

Tesoro Gold Limited (Tesoro oder das Unternehmen) (ASX: TSO, OTCQB: TSORF, FSE: 5D7) freut sich, eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung (MRE) für die Goldlagerstätte Ternera bei seinem Goldprojekt El Zorro in Chile (El Zorro) bekannt zu geben.

Die aktualisierte MRE umfasst 51,6 Mt mit 1,10 g / t Au für 1,82 Moz Gold, ausgewiesen bei einem Cut-off-Gehalt von 0,30 g / t Au und begrenzt innerhalb einer mit US$3.500/oz optimierten Tagebaugrubenhülle.

Diese Aktualisierung führt zu einer Erhöhung des Vertrauensgrads der Ternera-MRE, wobei 1,47 Moz, entsprechend 78 % des insgesamt enthaltenen Goldes, nun als Gemessen und Angezeigt klassifiziert sind.

Die Gemessenen und Angezeigten Ressourcen sind im Vergleich zur MRE vom August 2025 um 348 koz gestiegen, wobei erstmals eine Gemessene Mineralressourcenkomponente definiert wurde.

Der deutliche Anstieg der Mineralressourcen mit höherem Vertrauensgrad folgt auf den kürzlich erfolgten Abschluss des 27.000-m-Infill-Bohrprogramms und liefert die notwendige Grundlage für die Berechnung einer ersten Erzreserve für einen einzelnen Tagebau bei Ternera.

HIGHLIGHTS

Aktualisierte Ternera-Mineralressource von 51,6 Mt mit 1,10 g/t Au für 1,82 Moz bei einem Cut-off-Gehalt von 0,30 g/t Au, begrenzt innerhalb einer Tagebaugrubenhülle von US$3.500/oz.

1,47 Moz bzw. 78 % des insgesamt enthaltenen Goldes sind nun als Gemessen und Angezeigt klassifiziert, wodurch der Vertrauensgrad der Ternera-Mineralressource deutlich steigt.

**Die Gemessenen und Angezeigten Ressourcen stiegen im Vergleich zur MRE vom August 2025 um rund 348 koz.**¹

Uneingeschränkte Mineralressource nun 1,93 Moz mit 1,07 g/t Au.

Der erhebliche Anstieg der Mineralressourcen mit höherem Vertrauensgrad bildet die Grundlage für die erste Erzreserve von Ternera, die im September 2026 erwartet wird.

Ternera bleibt in mehrere Richtungen offen, wobei die Bohrungen an Erweiterungszielen für das Wachstum der Mineralressource fortgesetzt werden.

Die Analyseergebnisse von vier kürzlich abgeschlossenen Bohrlöchern in Lagerstättennähe werden in den kommenden Wochen erwartet.

Tesoro treibt außerdem sein Bohrprogramm für Neuentdeckungen an hochprioritären Zielen innerhalb des Goldbezirks El Zorro voran.

Tesoro Managing Director, Zeff Reeves, kommentierte:

"Diese aktualisierte MRE stellt eine bedeutende Aufwertung der Goldlagerstätte Ternera dar, gestützt durch die in diesem Jahr abgeschlossenen 27.000 m Bohrungen. Ternera enthält nun 1,47 Moz Gold in den Kategorien Gemessen und Angezeigt mit höherem Vertrauensgrad, was 78 % der gesamten Mineralressource entspricht.

"Seit der Entdeckung haben mehr als 160 km Diamantbohrungen systematisch eine bedeutende Goldressource mit hohem Vertrauensgrad definiert. Diese Arbeiten bilden die Grundlage für die erste Erzreserve von Ternera, deren Erstellung bereits weit fortgeschritten ist, und unterstützen die umfassenderen technischen Studien, die für die Projektentwicklung erforderlich sind.

"El Zorro geht nun in seine nächste Entwicklungsphase über. Die Bohrungen werden fortgesetzt, um Erweiterungen von Ternera zu testen und hochprioritäre Entdeckungsziele im gesamten Goldbezirk El Zorro voranzutreiben."

Abbildung 1: Goldprojekt El Zorro - Regionale Lagekarte. Rote Umrandung zeigt die Konzessionen von El Zorro. Die Goldlagerstätte Ternera befindet sich am blauen Kreis.

Investor Relations & Medienanfragen

Grace Lauder

Fivemark Partners

Grace.lauder@fivemark.com.au

Folgen Sie uns

https://tesorogold.com.au/

LinkedIn

https://x.com/tesorogoldltd

Referenzen:

1. ASX-Mitteilung vom 4. August 2026 - TERNERA-RESSOURCE WÄCHST AUF 1,82 MOZ GOLD

2. ASX-Mitteilung vom 9. März 2023 - AKTUALISIERUNG DER TERNERA-MINERALRESSOURCE UND ERSTES EXPLORATIONSZIEL

3. ASX-Mitteilung vom 23. Mai 2022 - Ternera-Mineralressource steigt um +66 % auf 1,1 Moz @ 1,12 g/t Au

4. ASX-Mitteilung vom 28. Juli 2021 - Erste Mineralressourcenschätzung von 660 koz Gold schafft die Grundlage bei El Zorro

Über Tesoro

Tesoro Gold Limited hat das erste intrusionsgebundene Goldsystem in Chile entdeckt und definiert. Die Ternera-Entdeckung mit 1,8 Mio. oz befindet sich in der Region Coastal Cordillera in Chile. Die Region Coastal Cordillera beherbergt mehrere Kupfer- und Goldminen von Weltklasse und verfügt über eine gut ausgebaute Infrastruktur, Dienstleister und erfahrene Bergbauarbeitskräfte. Große Gebiete der Coastal Cordillera sind aufgrund der zersplitterten Eigentumsverhältnisse bei den Bergbaukonzessionen weiterhin unerforscht. Tesoro konnte jedoch über sein Netzwerk und seine Erfahrung im Land im Einklang mit der Strategie des Unternehmens die Rechte am Goldprojekt El Zorro im Distriktmaßstab sichern. Die zu 95 % im Besitz von Tesoro befindliche chilenische Tochtergesellschaft hält 94,5 % am Goldprojekt El Zorro.

Zukünftige Entwicklung

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und Meinungen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Projektionen, Prognosen und Schätzungen, dienen lediglich als allgemeine Orientierung und sollten nicht als Hinweis oder Garantie für die zukünftige Entwicklung angesehen werden. Sie beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten, Annahmen, Eventualitäten und andere wichtige Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, sich ohne vorherige Ankündigung ändern können und dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Entwicklung oder die Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, der Entwicklung oder den Erfolgen abweichen, die in solchen Aussagen ausdrücklich oder implizit dargestellt werden. Die vergangene Entwicklung ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf die zukünftige Entwicklung, und es wird keine Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit des Eintretens oder der Angemessenheit zukunftsgerichteter Aussagen oder sonstiger Prognosen gegeben. Nichts, was in dieser Mitteilung enthalten ist, und keine Ihnen zur Verfügung gestellte Information ist oder darf als Versprechen, Zusicherung, Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der vergangenen, gegenwärtigen oder zukünftigen Entwicklung von Tesoro Gold angesehen werden.

Erklärungen der sachkundigen Personen

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf Mineralressourcen beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Lynn Widenbar (B.Sc(Hons) Geology, M.Sc. FAusIMM, MAIG), einer sachkundigen Person und Fellow des The Australasian Institute of Mining and Metallurgy, zusammengestellt wurden. Herr Widenbar ist als unabhängiger Berater für Tesoro Gold Limited tätig.

Herr Widenbar verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der betrachteten Mineralisierung und den Typ der betrachteten Lagerstätte sowie für die ausgeübte Tätigkeit relevant ist, um als sachkundige Person im Sinne der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" zu gelten. Herr Windenbar stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen beruhenden Angaben in den Bericht in der Form und dem Zusammenhang zu, in denen sie erscheinen.

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf Explorationsergebnisse und metallurgische Ergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Zeffron Reeves (B App Sc (Hons) Applied Geology, MBA, MAIG) zusammengestellt wurden. Herr Reeves ist Mitglied des Australian Institute of Geoscientists sowie Director und Aktionär des Unternehmens. Herr Reeves verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der betrachteten Mineralisierung und den Typ der betrachteten Lagerstätte sowie für die von ihm ausgeübte Tätigkeit relevant ist, um als sachkundige Person im Sinne der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" zu gelten. Herr Reeves stimmt der Aufnahme der auf diesen Informationen beruhenden Angaben in diesen Bericht in der Form und dem Zusammenhang zu, in denen sie erscheinen.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Es handelt sich um einen Auszug aus einer 23-seitigen Pressemitteilung. Sie können das Original unter dem folgenden Link aufrufen: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03126901-6A1340574&v=undefined



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU0000077208Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.