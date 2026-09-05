Nevada dreht bei Gold wieder auf: 170 Meter Gold, vier Bohrgeräte - und Barrick baut nebenan seinen 100-Millionen-Unzen-Komplex

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Nevada erlebt gerade eine neue Bohr-Offensive. 49 Metals (ISIN: AU0000455057) meldete Ende August vom Gold-Mountain-Projekt den bislang mächtigsten Goldabschnitt seiner ersten Kampagne: 170,7 Meter mit durchschnittlich 0,9 Gramm Gold je Tonne, darin 50,3 Meter mit 1,2 Gramm. Nevada King Gold (ISIN: CA64135V2049) hat am 31. August bereits ein viertes Bohrgerät für sein Atlanta-Projekt mobilisiert. NevGold (ISIN: CA6415361071) arbeitet parallel an einem 20.000-Meter-Programm. Und über allem steht der größte Goldkomplex des Bundesstaates: Barrick Mining (ISIN: CA06849F1080) und Newmont (ISIN: US6516391066) bringen zusätzliche Projekte in Nevada Gold Mines ein und erweitern den Komplex damit nach Barricks Angaben auf annähernd 100 Millionen Unzen Gold. Das Spannende daran: Während die Majors Milliarden bewegen, wird gleichzeitig an immer mehr Stellen nach den nächsten Unzen gesucht. Genau in dieser Phase läuft auch bei North Peak Resources (ISIN: CA6614441096) die bisher umfangreichste Bohrkampagne auf Prospect Mountain. Nevada könnte damit gerade zeigen, warum ein reifer Golddistrikt noch lange nicht fertig exploriert sein muss.

170,7 Meter Gold: Ein neuer Treffer sorgt in Nevada für Aufmerksamkeit

Der jüngste Beleg kommt von 49 Metals. Das australische Unternehmen hat sein erstes Reverse-Circulation-Bohrprogramm auf Gold Mountain im Esmeralda County abgeschlossen. Insgesamt wurden 22 Bohrlöcher über rund 7.500 Meter niedergebracht. Das letzte gemeldete Loch DRC#22 lieferte dabei den bislang mächtigsten Abschnitt der Kampagne: 170,7 Meter mit 0,9 Gramm Gold je Tonne ab 121,9 Metern Tiefe. Darin enthalten waren 50,3 Meter mit 1,2 Gramm Gold je Tonne ab 207,3 Metern. Für einen Explorer ist ein breiter mineralisierter Abschnitt zunächst einmal genau das, was Anleger sehen wollen. Trotzdem gilt die entscheidende Einschränkung: Ein Bohrabschnitt allein ist weder eine Lagerstätte noch eine wirtschaftliche Mine. Weitere Arbeiten müssen zeigen, wie sich die Mineralisierung räumlich fortsetzt und welche Bedeutung sie für das Gesamtprojekt besitzt. Für die breitere Nevada-Story ist das Ergebnis dennoch interessant, denn es kommt zu einem Zeitpunkt, an dem auch andere Unternehmen ihre Bohraktivitäten im Bundesstaat deutlich hochfahren.

Vier Bohrgeräte und 40.000 Meter: Nevada King beschleunigt

Nur wenige Tage später folgte das nächste Signal. Nevada King teilte am 31. August mit, ein viertes Bohrgerät für sein zu 100 Prozent kontrolliertes Atlanta-Goldprojekt im Südosten Nevadas gesichert zu haben. Das Unternehmen hatte sein Phase-4-Bohrprogramm bereits im April auf 40.000 Meter verdoppelt und im Juli die Genehmigung für 482 zusätzliche Bohrstandorte erhalten. Damals kam ein drittes Bohrgerät hinzu, jetzt folgt Nummer vier. Damit erhöht Nevada King die Bohrkapazität über das laufende 40.000-Meter-RC-Programm hinaus. Interessant ist weniger die bloße Zahl der Geräte als das dahinterstehende Prinzip: Wenn Explorationsdaten neue Fragen aufwerfen, wird nicht gewartet, sondern die Bohrkapazität erhöht, um ein mineralisiertes System schneller zu verstehen und mögliche Erweiterungen zu testen. Genau dieser Wettbewerb um neue geologische Daten ist derzeit an mehreren Stellen Nevadas zu beobachten.

20.000 Meter bei NevGold - und die Mineralisierung wächst über das bisherige Modell hinaus

Auch NevGold liefert ein weiteres Beispiel. Das Unternehmen meldete am 25. August erste Ergebnisse seines diesjährigen Programms auf dem Limousine-Butte-Projekt in Nevada. Dort geht es neben Gold auch um Antimon. Laut Unternehmen wurde Gold-Antimon-Mineralisierung mehr als 100 Meter außerhalb des im Juli veröffentlichten Ressourcenmodells durchschnitten. Einer der gemeldeten Abschnitte lieferte 50,3 Meter mit 1,38 Gramm Goldäquivalent je Tonne ab Oberfläche, einschließlich drei Metern mit 1,16 Prozent Antimon. Das laufende Programm umfasst rund 20.000 Meter und konzentriert sich unter anderem auf Ressourcenerweiterung und -umwandlung sowie weitere Entdeckungen. Auch hier gilt: Das Projekt ist geologisch und hinsichtlich seines Entwicklungsstands nicht mit Prospect Mountain gleichzusetzen. Aber es zeigt erneut, wie viel Bohrkapital derzeit in Nevada eingesetzt wird, um bekannte Systeme zu erweitern oder neue Bereiche zu erschließen.

20 Bohrgeräte bei Barrick - Nevada spielt in einer völlig anderen Liga

Was bei Junior-Explorern nach einer großen Kampagne klingt, bekommt beim Blick auf Barrick eine andere Dimension. Allein auf Fourmile waren im zweiten Quartal bereits 20 Bohrgeräte aktiv. Der Schwerpunkt liegt auf Ressourcenumwandlungsbohrungen für eine für 2028 angestrebte Vormachbarkeitsstudie, gleichzeitig werden mit Explorationsbohrungen mögliche Erweiterungen nach Norden untersucht. Barrick bezeichnet Fourmile als Projekt mit dem Potenzial für einen eigenständigen Tier-One-Gold-Asset. Zudem soll die unterirdische Erschließung über Bullion Hill beginnen. Dass ein Major 20 Bohrgeräte gleichzeitig auf einem einzelnen Nevada-Projekt arbeiten lässt, zeigt, welchen Stellenwert zusätzliche Unzen selbst für einen der größten Goldproduzenten der Welt besitzen. Denn auch ein hoher Goldpreis löst ein grundsätzliches Problem der Branche nicht: Jede geförderte Unze muss langfristig durch neue Reserven oder neue Projekte ersetzt werden.

Barrick und Newmont formen einen fast 100-Millionen-Unzen-Komplex

Noch eindrucksvoller wird die Dimension durch die Anfang August geschlossene Vereinbarung zwischen Barrick und Newmont. Barrick bringt Fourmile in das gemeinsame Nevada-Gold-Mines-Joint-Venture ein, Newmont steuert Mike und Fiberline bei. Zusätzlich zahlt Newmont Barrick 1,95 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig wurden offene Streitigkeiten rund um Nevada Gold Mines beigelegt und Newmont stimmte Barricks geplantem Börsengang seiner nordamerikanischen Goldaktivitäten zu. Nach Angaben von Barrick wächst der Nevada-Komplex durch die zusätzlichen Projekte auf annähernd 100 Millionen Unzen Gold. Damit entsteht ein interessanter Kontrast: Während auf der einen Seite ein gigantischer Bestand bereits identifizierter Goldunzen gebündelt wird, suchen Unternehmen im selben Bundesstaat weiter nach zusätzlichen Vorkommen. Nevada ist also nicht nur Produktionszentrum, sondern gleichzeitig weiterhin Explorationsgebiet.

Warum ausgerechnet ein alter Golddistrikt noch immer neue Bohrgeräte anzieht

Auf den ersten Blick erscheint das paradox. Nevada gehört seit Jahrzehnten zu den bedeutendsten Goldregionen der Welt. Warum wird dort noch immer so aggressiv exploriert? Ein Grund liegt gerade in der langen Bergbaugeschichte. Bestehende Minen, Straßen, Stromversorgung, Fachkräfte und jahrzehntelanges geologisches Wissen können die Ausgangslage für neue Projekte verbessern. Gleichzeitig haben sich Explorationstechnologien weiterentwickelt. Moderne Geophysik, dreidimensionale Modelle und tiefere Bohrungen ermöglichen es, Bereiche zu untersuchen, die frühere Generationen nicht erkennen oder wirtschaftlich testen konnten. Das bedeutet selbstverständlich nicht, dass unter jeder historischen Mine eine neue Lagerstätte wartet. Die aktuellen Aktivitäten von 49 Metals, Nevada King, NevGold und Barrick zeigen aber, dass Unternehmen weiterhin ausreichend geologisches Potenzial sehen, um erhebliche Summen in neue Daten zu investieren.

Und genau in diesem Umfeld läuft bei North Peak jetzt die bislang größte Kampagne

Hier kommt North Peak Resources ins Spiel. Seit dem 10. August wird auf dem zu 100 Prozent kontrollierten Prospect Mountain Mine Complex im Eureka County wieder gebohrt. Die erste größere Reverse-Circulation-Anlage ist bereits in Betrieb. Eine zweite kleinere RC-Anlage sowie ein Diamantbohrgerät sollen laut Unternehmensplanung später im September hinzukommen. Insgesamt plant North Peak rund 7.000 Meter beziehungsweise 22.966 Fuß Bohrungen bis in den November hinein. Diese Zahl wurde vom Unternehmen ausdrücklich korrigiert, nachdem in der ursprünglichen Meldung irrtümlich 7.000 Fuß genannt worden waren. Das Programm verteilt sich auf fünf Zielgebiete und soll sowohl Bereiche weiterverfolgen, die in den Kampagnen 2024 und 2025 auffällig geworden waren, als auch Teile von Prospect Mountain erstmals durch Bohrungen untersuchen.

Prospect Mountain hat etwas, das gerade wieder gefragt ist: Geschichte plus neue Ziele

Prospect Mountain liegt im historischen Eureka Mining Camp. Genau diese Kombination aus alten Grubenbauen und bislang nicht ausreichend modern getesteten Bereichen bildet den Kern der Explorationsidee. North Peak untersucht dort unterschiedliche Mineralisierungsstile, darunter Carlin-artige Gold-Silber-Mineralisierung sowie Carbonate-Replacement- und porphyrbezogene Systeme. Der Ansatz ähnelt damit grundsätzlich einem Trend, der derzeit an mehreren Stellen Nevadas sichtbar wird: bekannte Bergbaudistrikte werden mit moderner Exploration noch einmal neu betrachtet. Das darf allerdings nicht mit einem geologischen Erfolgsbeweis verwechselt werden. Für Prospect Mountain existiert derzeit keine Mineralressourcen- oder Mineralreservenschätzung. Auch Mineralisierung auf benachbarten Projekten ist ausdrücklich kein Beleg dafür, was North Peak auf dem eigenen Grundstück finden könnte.

Zwei Kilometer unter Beobachtung: Jetzt soll die Sulphide Anomaly getestet werden

Der möglicherweise spannendste Teil des Programms liegt tiefer. North Peak hatte mit geophysikalischen Arbeiten eine rund zwei Kilometer lange Sulphide Anomaly identifiziert. Bereits im Juli installierte das Unternehmen eine eigene Wasserversorgung auf Prospect Mountain und schuf damit eine wichtige Voraussetzung für die geplanten Diamantbohrungen. Genau dieses tiefere Ziel soll im Rahmen der aktuellen Kampagne getestet werden. Der Unterschied zwischen einer geophysikalischen Anomalie und einer tatsächlichen Entdeckung ist jedoch entscheidend: Geophysik kann Hinweise auf Eigenschaften des Untergrunds liefern, aber erst der Bohrkern zeigt, welches Gestein und welche Mineralisierung tatsächlich vorhanden sind. Für North Peak könnte deshalb gerade der Diamantbohrteil des Programms besonders informationsreich werden.

170 Meter bei 49 Metals zeigen, worauf Explorer warten

Der aktuelle Treffer von 49 Metals ist deshalb ein guter Vergleich für die Mechanik des Explorationsmarktes - nicht für die Geologie von Prospect Mountain. Vor dem Bohrloch existiert ein Modell. Nach dem Bohrloch existieren Daten. 170,7 Meter mineralisiertes Gestein können die Interpretation eines Projekts verändern und neue Folgeziele erzeugen. Ein schwaches Bohrloch kann das Gegenteil bewirken. Genau diese Binärität unterscheidet Explorer von produzierenden Goldkonzernen. Barrick kann auf bestehende Minen, Cashflows und große Ressourcen zurückgreifen. Bei einem frühen Explorer entsteht ein erheblicher Teil des möglichen Unternehmenswerts erst dadurch, dass eine geologische These Schritt für Schritt durch Bohrungen bestätigt wird.

Von vier auf 20 Bohrgeräte: Nevada wird gerade systematisch getestet

Die Zahlen ergeben zusammengenommen ein bemerkenswertes Bild. Nevada King verfügt inzwischen über vier Bohrgeräte und ein auf 40.000 Meter ausgeweitetes Programm. NevGold plant rund 20.000 Meter. 49 Metals hat gerade seine erste rund 7.500 Meter umfassende Kampagne abgeschlossen und dabei seinen bislang mächtigsten Goldabschnitt gemeldet. Barrick arbeitet auf Fourmile mit 20 Bohrgeräten. North Peak plant rund 7.000 Meter auf fünf Zielgebieten und will im September zusätzliche Bohrkapazität auf Prospect Mountain bringen. Diese Programme unterscheiden sich hinsichtlich Größe, Geologie und Entwicklungsstand erheblich. Gemeinsam zeigen sie aber, dass Nevada derzeit nicht nur von seinen bestehenden Minen lebt. Die Suche nach neuen Unzen läuft parallel auf mehreren Ebenen weiter.

Der 100-Millionen-Unzen-Komplex ist nicht das Ende der Suche

Genau darin steckt die eigentliche Geschichte hinter Barricks fast 100 Millionen Unzen. Ein riesiger bestehender Goldkomplex macht weitere Exploration nicht überflüssig - er kann sie sogar strategisch wichtiger machen. Barrick bohrt Fourmile mit 20 Geräten, während kleinere Unternehmen an anderen Stellen Nevadas versuchen, ihre eigenen Systeme zu verstehen und zu erweitern. Für Anleger entsteht damit eine klare Trennlinie: Die Majors besitzen bereits enorme Goldbestände und finanzielle Ressourcen. Explorer müssen erst beweisen, dass ihre Projekte das Potenzial besitzen, eines Tages relevant zu werden. Ein historischer Distrikt, eine geophysikalische Anomalie oder ein vielversprechendes Modell reichen dafür nicht aus.

Jetzt entscheidet bei North Peak nicht die Geschichte, sondern der Bohrer

Prospect Mountain bringt mehr als ein Jahrhundert Bergbaugeschichte mit, doch für die aktuelle Bewertung ist entscheidend, was die Kampagne 2026 daraus macht. Fünf Zielgebiete, rund 7.000 Meter Bohrungen, zusätzliche Bohrgeräte und insbesondere der geplante Diamanttest der tiefen Sulphide Anomaly schaffen mehrere Möglichkeiten für neue geologische Erkenntnisse. Gleichzeitig bleibt das Explorationsrisiko erheblich: Positive Bohrergebnisse würden noch keine wirtschaftliche Lagerstätte und schon gar keine zukünftige Mine garantieren. Schwache Ergebnisse könnten einzelne Modelle dagegen schnell infrage stellen. Genau deshalb dürften die kommenden Monate so wichtig werden. Während Nevada King vier Geräte einsetzt, 49 Metals gerade 170,7 Meter Goldmineralisierung gemeldet hat und Barrick seinen nahezu 100 Millionen Unzen umfassenden Nevada-Komplex mit 20 Bohrgeräten bei Fourmile weiterentwickelt, beginnt auf Prospect Mountain der entscheidende Praxistest. Ob dort tatsächlich ein größeres mineralisiertes System verborgen liegt, muss nun die laufende Kampagne von North Peak Resources (ISIN: CA6614441096) zeigen.

Quellen:

49 Metals Reports Record 170.7m Gold Intersection at Nevada's Gold Mountain Project

https://kalkinemedia.com/au/news/announcements/49-metals-reports-record-1707m-gold-intersection-at-nevadas-gold-mountain-project

Nevada King Secures Fourth Drill Rig to Atlanta, Provides Exploration Drilling Update

https://nevadaking.ca/

NevGold Expands Recent Mineral Resource Estimate With First 2026 Drillholes

https://www.globenewswire.com/news-release/2026/08/25/3350350/0/en/nevgold-expands-recent-mineral-resource-estimate-with-first-2026-drillholes-1-16-antimony-over-3-0-meters-within-1-38-g-t-aueq-over-50-3-meters-0-31-antimony-and-0-19-g-t-au-from-s.html

NevGold Commences 20,000 Meter Drill Program at Limousine Butte, Nevada

https://nev-gold.com/nevgold-commences-20000-meter-drill-program-at-antimony-gold-limo-butte-project-nevada-streamlined-focus-on-resource-building-expansion-and-new-discoveries/

Barrick Reports Second Quarter 2026 Results

https://www.barrick.com/English/news/news-details/2026/q2-2026-results/default.aspx

Barrick - Fourmile Project

https://www.barrick.com/English/operations/fourmile/default.aspx

North Peak Commences 2026 Drilling Campaign at Prospect Mountain, Eureka, Nevada

https://www.newsfilecorp.com/release/308833/

Correction From Source: North Peak Commences 2026 Drilling Campaign

https://www.marketscreener.com/news/correction-from-source-north-peak-commences-2026-drilling-campaign-at-prospect-mountain-eureka-ne-ce7859dad880f121

North Peak Secures On-Site Water Supply and Installs Pump, Clearing the Way for Diamond Drilling of the Prospect Mountain Sulphide Anomaly

https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/north-peak-secures-on-site-water-supply-and-installs-pump-clearing-the-way-for-diamond-drilling-of-the-prospect-mountain-sulphide-anomaly/f0900a69-2da0-4637-8446-91c1bf68740e_en

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NorthPeak Resources Ltd

Land: kanadisch

ISIN: CA6614441096

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