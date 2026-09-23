16 Gramm Gold über 56 Meter: Wie Barrick, Newmont und i-80 Gold Nevadas nächste Goldgeneration vorantreiben

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16,2 Gramm Gold je Tonne über 56,4 Meter: Mit diesem Bohrergebnis hat i-80 Gold Corp. (ISIN: CA44955L1067) auf seinem Archimedes-Projekt in Nevada gezeigt, welche Dimensionen erfolgreiche Exploration in einem etablierten Golddistrikt erreichen kann. Inzwischen läuft dort ein rund 55.000 Meter umfassendes weiteres Bohrprogramm, während die erste Goldproduktion aus Archimedes noch im vierten Quartal 2026 angestrebt wird. Gleichzeitig ordnen Barrick Mining (ISIN: CA06849F1080) und Newmont (ISIN: US6516391066) mit ihrem 1,95-Milliarden-Dollar-Deal einen nahezu 100 Millionen Unzen schweren Goldkomplex in Nevada neu. Und einige Kilometer von i-80 Golds Ruby Hill entfernt läuft seit dem 8. September bei North Peak Resources (ISIN: CA6614441096) der nächste Tiefentest auf Prospect Mountain. Noch liegen zwischen diesen Projekten Welten. Doch sie verbindet eine entscheidende Frage: Woher kommen die Goldminen der nächsten Generation?

16,2 Gramm Gold - und das war nicht einmal der einzige Treffer

Die Ergebnisse von i-80 Gold liefern dafür einen bemerkenswerten Ausgangspunkt. Im Juni veröffentlichte das Unternehmen die letzten Analysen seiner abgeschlossenen Infill-Kampagne in der oberen 426-Zone des Archimedes-Untertageprojekts auf Ruby Hill. Neben den 16,2 Gramm Gold je Tonne über 56,4 Meter wurden unter anderem 21,9 Gramm über 20,2 Meter, 11,0 Gramm über 26,1 Meter und 7,3 Gramm über 33,1 Meter gemeldet. Die tatsächlichen Mächtigkeiten werden allerdings nur auf etwa 40 bis 65 Prozent der Kernlängen geschätzt. Trotzdem geht es hier längst nicht mehr nur darum, einzelne spektakuläre Bohrlöcher zu produzieren. Archimedes verfügt bereits über eine angezeigte Mineralressource von 436.000 Unzen Gold mit durchschnittlich 7,6 Gramm je Tonne sowie eine abgeleitete Ressource von 988.000 Unzen mit 7,3 Gramm je Tonne.

Aus dem Explorer wird Schritt für Schritt ein Minenprojekt

Gerade das macht i-80 für die aktuelle Nevada-Geschichte interessant. Während frühe Explorer zunächst herausfinden müssen, ob überhaupt ein ausreichend großes mineralisiertes System vorhanden ist, befindet sich Archimedes bereits mehrere Entwicklungsschritte weiter. i-80 hat im zweiten Quartal ein weiteres Infill-Programm gestartet, das rund 55.000 Meter in etwa 140 Bohrlöchern umfassen soll. Die Arbeiten konzentrieren sich insbesondere auf die untere 426-Zone und Ruby Deeps und sollen eine für das erste Quartal 2027 geplante Machbarkeitsstudie unterstützen. Gleichzeitig hält das Unternehmen am Ziel fest, im vierten Quartal 2026 erstmals Gold aus Archimedes zu gewinnen. Genau hier zeigt sich, was erfolgreiche Exploration langfristig bewirken kann: Aus Bohrzielen werden Ressourcen, aus Ressourcen technische Studien - und im Erfolgsfall schließlich eine Mine.

Barrick und Newmont spielen dieselbe Geschichte - nur in einer anderen Liga

Wie groß solche Systeme langfristig werden können, zeigen Barrick und Newmont. Im August einigten sich die beiden Konzerne darauf, Barricks Fourmile-Projekt sowie Newmonts Mike- und Fiberline-Projekte in Nevada Gold Mines einzubringen. Newmont zahlt Barrick im Zusammenhang mit der Einbringung 1,95 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig wurden bestehende Streitigkeiten beigelegt und Newmont gab seine Zustimmung zum geplanten Börsengang von Barricks nordamerikanischem Goldgeschäft. Barrick beziffert den erweiterten Nevada-Komplex auf annähernd 100 Millionen Unzen Gold. Damit wird deutlich, dass Nevada selbst für zwei der größten Goldkonzerne der Welt keineswegs nur von bestehenden Minen lebt. Zukünftige Projekte und neue Ressourcen bleiben strategisch wertvoll.

100 Millionen Unzen entstehen nicht ohne neue Entdeckungen

Darin zeigt sich eine grundsätzliche Herausforderung der Goldindustrie. Eine Mine ist ein erschöpfender Vermögenswert: Jede geförderte Unze reduziert langfristig den Bestand im Boden. Produzenten können dieses Problem durch Exploration auf bestehenden Projekten, Projektentwicklungen, Übernahmen oder Beteiligungen lösen. Barrick setzt beispielsweise bei Fourmile massiv auf weitere Bohrungen. i-80 wiederum investiert zehntausende Bohrmeter, um die Grundlage für die nächste Entwicklungsstufe von Archimedes zu schaffen. Die jeweiligen Größenordnungen sind völlig unterschiedlich. Der gemeinsame Nenner bleibt jedoch der Bohrer. Ohne Exploration entstehen weder die Ressourcen von morgen noch die Minen, die sie irgendwann fördern könnten.

Und genau deshalb bleibt Nevada für Explorer interessant

Der Vorteil Nevadas liegt dabei nicht nur in seiner bekannten Goldhistorie. Der Bundesstaat verfügt über jahrzehntelang aufgebaute Bergbaukompetenz, Infrastruktur und zahlreiche bekannte mineralisierte Trends. Gleichzeitig zeigen Projekte wie Fourmile und Archimedes, dass selbst innerhalb intensiv untersuchter Distrikte weiterhin bedeutende mineralisierte Systeme entwickelt und erweitert werden können. Das bedeutet ausdrücklich nicht, dass jedes Projekt in der Umgebung automatisch erfolgreich sein wird. Die Mineralisierung eines Nachbarprojekts lässt keinerlei Rückschluss auf die Mineralisierung eines anderen Grundstücks zu. Sie erklärt aber, weshalb Unternehmen weiterhin erhebliche Summen für Exploration in Nevada ausgeben.

Bei North Peak beginnt die Geschichte deutlich früher

Genau an diesem Punkt kommt North Peak ins Spiel. Das Unternehmen kontrolliert den Prospect Mountain Mine Complex im historischen Eureka Mining District. Prospect Mountain liegt südlich von i-80 Golds Ruby-Hill-Komplex. Anders als Archimedes verfügt Prospect Mountain derzeit jedoch über keine definierte Mineralressource oder Mineralreserve. Der Vergleich mit i-80 darf deshalb nicht darüber hinwegtäuschen, dass North Peak wesentlich früher in der Entwicklung steht. Gerade jetzt findet allerdings ein wichtiger Test statt: Seit dem 8. September läuft ein Diamantbohrprogramm, das zunächst die tiefe magnetotellurische Sulphid-Anomalie auf Prospect Mountain untersuchen soll.

Ein altes Bohrloch lieferte den Hinweis - jetzt wird das Modell überprüft

Das Tiefenziel ist nicht vollständig ungetestet. Bereits 2023 wurde mit PM23-001 ein rund 992 Meter langes Diamantbohrloch niedergebracht. Dabei wurden innerhalb des damals interpretierten geophysikalischen Zielgebiets mehrere schmale massive Sulphidzonen angetroffen. Gemeldet wurden unter anderem ein Meter mit 9,5 Prozent Zink und 221,6 Gramm Silber je Tonne sowie 1,9 Meter mit 7,3 Prozent Zink und 54,6 Gramm Silber je Tonne. Auffällig war jedoch die Metallverteilung: Nach Interpretation von North Peak könnten hohe Zinkwerte bei vergleichsweise niedrigen Gold- und Bleigehalten darauf hindeuten, dass PM23-001 eher einen peripheren Bereich des Systems als dessen möglichen Kern getroffen hat. Das ist bislang eine geologische Hypothese, keine nachgewiesene Lagerstätte.

Die Geophysik hat das Ziel verschoben

Deshalb hat North Peak verschiedene geophysikalische Datensätze neu integriert und interpretiert. Das Ergebnis ist für die aktuelle Bohrung entscheidend: Das Zentrum der Hauptanomalie wurde weiter nach Westen verschoben. Die verfeinerte MT-Anomalie erstreckt sich nach Unternehmensangaben über mehr als 1,5 Kilometer entlang des Streichens und wird zusätzlich durch IP- und Gravitationsdaten unterstützt. Auch hier gilt eine wichtige Einschränkung: 1,5 Kilometer geophysikalische Anomalie sind nicht 1,5 Kilometer nachgewiesene Mineralisierung. Geophysik kann interessante Eigenschaften im Untergrund anzeigen, aber erst der Bohrkern kann zeigen, welches Gestein tatsächlich vorhanden ist und ob darin relevante Mineralisierung vorkommt. Genau dieser Test läuft jetzt.

Bei i-80 ist der Bohrer Entwicklungswerkzeug - bei North Peak noch Entdeckungswerkzeug

Der Vergleich zwischen beiden Unternehmen zeigt besonders gut, wie unterschiedlich Bohrprogramme sein können. i-80 plant rund 55.000 Meter und etwa 140 Bohrlöcher vor allem, um die Ressource bei Archimedes besser zu definieren, die Sicherheit des Minenplans zu erhöhen und Material möglicherweise in höhere Ressourcenkategorien zu überführen. Bei North Peak geht es wesentlich grundlegender darum, ein geologisches Modell zu überprüfen und die Dimension eines möglichen mineralisierten Systems überhaupt erst zu verstehen. Deshalb wäre es falsch, die 16,2 Gramm Gold von Archimedes als Erwartungswert für Prospect Mountain zu verwenden. Die i-80-Ergebnisse zeigen vielmehr, wohin der lange Entwicklungsweg eines erfolgreichen Explorationsprojekts führen kann.

Eine Million Aktien weniger - während gleichzeitig gebohrt wird

Neben dem operativen Programm gab es bei North Peak zuletzt auch eine Veränderung der Kapitalstruktur. Am 1. September schloss das Unternehmen den bereits zuvor angekündigten Rückkauf und die Einziehung von einer Million eigener Aktien ab. North Peak zahlte dafür 0,80 CAD je Aktie beziehungsweise insgesamt 800.000 CAD. Die Aktien wurden anschließend eingezogen. Ein Aktienrückkauf sagt selbstverständlich nichts darüber aus, ob die laufenden Bohrungen erfolgreich sein werden. Er reduziert jedoch die Zahl der ausstehenden Aktien und ist deshalb als aktuelle Unternehmensentwicklung relevant.

Währenddessen steht Gold selbst vor der nächsten Richtungsentscheidung

Gleichzeitig bleibt das Branchenumfeld ungewöhnlich spannend. Am 15. September notierte Gold laut Reuters bei rund 4.300 US-Dollar je Feinunze. Steigende Ölpreise, ein stärkerer Dollar und höhere US-Renditen belasteten das Edelmetall. Im Mittelpunkt steht nun die Sitzung der US-Notenbank: Nach überraschend hartnäckigen Inflationsdaten erwarten viele Marktteilnehmer eine Zinserhöhung. Eine Reuters-Umfrage unter Ökonomen ergab zuletzt eine klare Mehrheit für einen Schritt um 25 Basispunkte. Für Gold sind höhere Zinsen grundsätzlich Gegenwind, weil das Edelmetall selbst keine laufenden Zinsen abwirft.

Doch Barrick und Newmont planen nicht für den Goldpreis von Mittwoch

Für die Explorationsstory ist gerade diese kurzfristige Unsicherheit interessant. Der Goldpreis kann innerhalb weniger Tage auf Inflation, Ölpreise, Dollarbewegungen oder Entscheidungen der Federal Reserve reagieren. Ein Projekt wie Fourmile, Archimedes oder Prospect Mountain wird dagegen über Jahre entwickelt. Barrick und Newmont bewegen keine Milliardenwerte in Nevada, weil sie wissen, wo Gold nächste Woche handelt. i-80 bohrt keine 55.000 Meter, weil der Goldpreis an einem bestimmten Handelstag steigt. Entscheidend sind langfristige Annahmen über Ressourcen, Gehalte, Produktionskosten und die wirtschaftliche Nutzbarkeit eines Projekts. Das macht Exploration auch in einem kurzfristig schwächeren Goldmarkt relevant.

Vom ersten Treffer bis zur Mine liegen Jahre

Archimedes liefert dafür ein anschauliches Beispiel. i-80 verfügt dort bereits über mehr als 400.000 angezeigte und fast eine Million abgeleitete Unzen Gold, investiert trotzdem weitere zehntausende Bohrmeter und bereitet eine Machbarkeitsstudie vor. Selbst Ergebnisse wie 16,2 Gramm Gold über 56,4 Meter ersetzen diesen Prozess nicht. Bei North Peak steht die Entwicklung noch wesentlich früher. Dort müssen die laufenden Bohrungen zunächst zeigen, ob das neu interpretierte Tiefenziel überhaupt eine Mineralisierung von ausreichender Ausdehnung und Qualität beherbergt, die weitere systematische Exploration rechtfertigt.

Die nächste Goldgeneration beginnt nicht mit einer Mine

Genau darin liegt derzeit die eigentliche Nevada-Story. Barrick und Newmont zeigen mit ihrem nahezu 100 Millionen Unzen umfassenden Komplex, welche Größenordnung erfolgreiche Goldsysteme langfristig erreichen können. i-80 zeigt mit 16,2 Gramm Gold je Tonne über 56,4 Meter und einem 55.000-Meter-Folgeprogramm eine wesentlich frühere Stufe auf dem Weg zur Produktion. Und bei North Peak läuft derzeit noch die Frage davor: Ist die geologische Interpretation der tiefen Sulphid-Anomalie richtig? Die Antwort darauf kann weder der Goldpreis noch die Geophysik liefern. Dafür muss gebohrt werden.

Jetzt muss Prospect Mountain zeigen, was tatsächlich in der Tiefe steckt

Für Anleger bleibt diese Reihenfolge entscheidend. Die Milliardenwerte von Barrick und Newmont oder die hochgradigen Resultate von i-80 Gold lassen sich nicht auf Prospect Mountain übertragen. North Peak verfügt noch über keine Ressource, geschweige denn über eine wirtschaftlich bewertete Lagerstätte. Gleichzeitig ist genau diese frühe Phase der Grund, weshalb die laufenden Arbeiten relevant werden können. Ein überzeugender Tiefentreffer könnte neue Folgeziele schaffen und das geologische Verständnis des gesamten Systems verändern. Schwache Ergebnisse könnten dagegen eine erneute Überarbeitung des Modells erforderlich machen. Während Barrick, Newmont und i-80 Gold bereits zeigen, was erfolgreiche Exploration in Nevada hervorbringen kann, steht North Peak Resources (ISIN: CA6614441096) damit vor einer viel früheren, aber entscheidenden Frage: Was liefert der Bohrer, wenn er die neu interpretierte Anomalie tatsächlich erreicht?

Quellen:

i-80 Gold Announces Additional High-Grade Assay Results From Archimedes Underground Including 16.2 g/t Au Over 56.4 Meters

https://www.i80gold.com/10339-2/

Barrick and Newmont Reach Agreement Regarding Nevada Gold Mines Joint Venture

https://www.barrick.com/English/news/news-details/2026/barrick-and-newmont-reach-agreement-regarding-nevada-gold-mines-joint-venture/default.aspx

Newmont and Barrick Reach Agreement Regarding Nevada Gold Mines Joint Venture

https://www.newmont.com/investors/news-release/news-details/2026/Newmont-and-Barrick-Reach-Agreement-Regarding-Nevada-Gold-Mines-Joint-Venture/default.aspx

North Peak Commences Diamond Drilling at Prospect Mountain Following Technical Review of MT Anomalies

https://www.newsfile-prod.tmx.cloud/company/9875/North-Peak-Resources-Ltd.

North Peak Resources Completes Repurchase and Cancellation of 1 Million Common Shares

https://www.webdisclosure.com/press-release/north-peak-resources-ltd-etr-north-peak-resources-completes-repurchase-and-cancellation-of-1-million-common-shares-aSJx3pQ0j8h

Gold edges down as oil-driven inflation fears lift rate-hike bets - Reuters

https://www.reuters.com/world/india/gold-holds-ground-investors-await-fed-policy-cues-2026-09-15/

Fed rate hike on Wednesday now likely, say economists - Reuters

https://www.reuters.com/business/fed-rate-hike-wednesday-now-likely-say-economists-least-one-more-follow-2026-09-14/

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NorthPeak Resources Ltd

Land: kanadisch

ISIN: CA6614441096

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