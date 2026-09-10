1,5 Kilometer langes Tiefenziel: Warum North Peak jetzt mit Diamantbohrungen nach dem Kern der Mineralisierung sucht

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Bei Explorationsprojekten entscheidet nicht allein, ob Mineralisierung gefunden wird. Entscheidend ist, ob Geologen verstehen, wo innerhalb eines großen Systems die aussichtsreichsten Bereiche liegen. Genau an diesem Punkt setzt das neue Bohrprogramm am Prospect Mountain Mine Complex in Nevada an: Eine mehr als 1,5 Kilometer entlang des Streichens verlaufende geophysikalische Anomalie wurde nach einer umfassenden technischen Neubewertung räumlich neu interpretiert. Nun haben Diamantbohrungen begonnen, um diese Interpretation zu überprüfen.

Für North Peak Resources Ltd. (ISIN: CA6614441096) beginnt damit eine wichtige neue Testphase auf dem zu 100 Prozent gehaltenen Projekt in Eureka County. Das Unternehmen konzentriert die ersten Diamantbohrungen auf die bereits bekannte Sulfid-Anomalie, deren Zielgebiet anhand einer Integration und Neuinterpretation der verfügbaren geophysikalischen Daten präzisiert wurde.

Warum die Bohrung von 2023 heute wichtig ist

Ausgangspunkt für das aktuelle Programm ist unter anderem die Diamantbohrung PM23-001 aus dem Jahr 2023. Sie durchschnitt innerhalb der interpretierten geophysikalischen Anomalie schmale Zonen massiver Sulfidmineralisierung. Gemeldet wurden bis zu 9,5 Prozent Zink und 221,6 Gramm Silber je Tonne über 1,0 Meter sowie 7,3 Prozent Zink und 54,6 Gramm Silber je Tonne über 1,9 Meter.

Diese Resultate sind für die heutige Exploration vor allem wegen ihrer geologischen Interpretation relevant. Nach Angaben des Unternehmens könnten die hohen Zinkwerte bei gleichzeitig relativ niedrigen Gold- und Bleigehalten darauf hindeuten, dass PM23-001 einen Randbereich eines mineralisierten Kerns getroffen hat. Diese Interpretation sei mit der Metallzonierung in den historischen oberflächennahen Abbaubereichen vereinbar.

Das bedeutet allerdings nicht, dass ein solcher Kern bereits nachgewiesen wäre. Genau diese Annahme muss das neue Bohrprogramm testen.

Neue 3D-Interpretation verschiebt das Ziel nach Westen

North Peak hat dazu luftgestützte geophysikalische Daten mit verschiedenen Bodenmessungen kombiniert, um ein verbessertes dreidimensionales Bild der Anomalien zu erhalten. Die neue Interpretation verlagert das Zentrum der Anomalien nach Westen. Nach Unternehmensangaben wird diese Position sowohl durch die strukturelle Interpretation als auch durch weitere geophysikalische Verfahren einschließlich IP- und Schwerkraftmessungen gestützt.

Besonders interessant ist die räumliche Struktur: Die verfeinerte MT-Anomalie erstreckt sich ähnlich wie die ursprüngliche Interpretation über mehr als 1,5 Kilometer und verläuft parallel zur Silver-Connor-Verwerfung. Diese Verwerfung wurde auf Prospect Mountain bereits mit hochgradiger Goldmineralisierung an Schnittpunkten mit anderen Verwerfungen in Verbindung gebracht.

Die Abbildung in der Pressemitteilung verdeutlicht, wie North Peak die verschiedenen Datensätze zusammenführt: Die neue MT-3D-Inversion, die ältere MT-2D-Inversion und die Schwerkraftanomalie werden mit wichtigen Verwerfungen, historischen Untertagearbeiten und der geplanten Diamantbohrung räumlich abgeglichen.

CEO Rupert Williams betont entsprechend, dass bei einer derart großen geophysikalischen Reaktion eine möglichst genaue Zieldefinition entscheidend sei. Nach drei Jahren detaillierter Explorationsarbeiten habe sich das Verständnis der Kontrollen auf die Mineralisierung erheblich verbessert.

Zwei Bohrmethoden, mehrere Zieltypen

Die Diamantbohrungen sind dabei nur ein Bestandteil des Explorationsprogramms 2026. Bereits zuvor hatte North Peak Reverse-Circulation-Bohrungen im Gebiet Lower PME auf der Ostseite des Berges begonnen. Dort wird der Kontakt zwischen Hamburg Dolomite und Dunderberg Shale untersucht - laut Mitteilung ein regional bedeutender stratigraphischer Horizont für Goldmineralisierung im Eureka Camp.

Das Gebiet liegt nahe der Grenze zu McEwen Mining, wo sich die historischen Minen Rustler und Windfall befanden. Wichtig für Anleger: North Peak weist ausdrücklich darauf hin, dass Mineralisierung auf benachbarten Liegenschaften keinen Rückschluss auf Mineralisierung bei Prospect Mountain zulässt.

Der derzeit eingesetzte RC-Bohrer soll laut Planung noch im September auf die Westseite von Prospect Mountain wechseln. Gleichzeitig laufen Arbeiten entlang des Bergrückens weiter, wodurch erstmals Bohrzugang über einen Großteil des Kamms geschaffen werden soll. North Peak hofft zudem, vor dem Winter einen zweiten RC-Bohrer auf das Projekt bringen zu können.

Ein historischer Minenkomplex trifft auf moderne Exploration

Prospect Mountain liegt im Battle-Mountain-Eureka-Trend innerhalb des sogenannten Southern Eureka Gold Belt. Nach Angaben des Unternehmens wurden dort drei Mineralisierungsstile identifiziert: Gold-Silber-Mineralisierung vom Carlin-Typ, Carbonate-Replacement-Mineralisierung mit Gold, Silber, Blei und Zink sowie karbonatgebundene, porphyrbezogene Skarn-Mineralisierung mit Blei, Zink und Gold.

Die Carbonate-Replacement-Mineralisierung auf der Liegenschaft ist laut Pressemitteilung bis mindestens 610 Meter beziehungsweise 2.000 Fuß unterhalb des Bergrückens stark oxidiert.

Zudem besteht bereits ein Plan of Operations für einen Teil des Projekts. Dieser erlaubt Oberflächenexploration auf insgesamt 189 Acres, Untertagebergbau von bis zu 365.000 Tonnen pro Jahr sowie bestimmte Infrastrukturarbeiten. Das bedeutet jedoch nicht, dass eine wirtschaftliche Lagerstätte durch die aktuellen Bohrungen bereits nachgewiesen wäre.

Fazit

Für North Peak geht es mit dem neuen Diamantbohrprogramm um eine zentrale Frage: Kann die überarbeitete geophysikalische Interpretation erklären, warum die Bohrung von 2023 zwar massive Sulfide mit hohen Zink- und Silberwerten traf, möglicherweise aber nur einen Randbereich des Systems erfasste? Die nun nach Westen verschobene Interpretation der mehr als 1,5 Kilometer langen MT-Anomalie liefert dafür ein konkreteres Tiefenziel.

Das Zusammenspiel aus Diamant- und RC-Bohrungen, MT-, IP- und Schwerkraftdaten sowie der strukturellen Interpretation macht 2026 damit zu einer wichtigen Testphase für Prospect Mountain. Dennoch bleibt North Peak ein Explorationsunternehmen: Geophysikalische Anomalien sind keine Ressource, und die Annahme eines mineralisierten Kerns muss erst durch Bohrungen bestätigt werden. Entscheidend werden deshalb die Ergebnisse der laufenden Bohrkampagne sein. Für Anleger liegt der nächste relevante Schritt nicht in einer weiteren Interpretation - sondern darin, was der Bohrkern tatsächlich zeigt.

Quellen:

North-Peak-Commences-Diamond-Drilling-at-Prospect-Mountain-Eureka-Nevada-Following-Technical-Review-of-MT-Anomalies-September-2026.pdf

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ISIN: CA6614441096

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Enthaltene Werte: CA6614441096