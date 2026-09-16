Barrick und Newmont bewegen Milliarden in Nevada - während Investoren plötzlich wieder Millionen in Gold-Explorer stecken

Anzeige / Werbung

1,95 Milliarden US-Dollar von Newmont (ISIN: US6516391066) an Barrick Mining (ISIN: CA06849F1080), ein Goldkomplex mit annähernd 100 Millionen Unzen und 20 aktive Bohrgeräte allein auf Fourmile: Nevada ist längst das Zentrum einer milliardenschweren Neuordnung der nordamerikanischen Goldbranche. Doch inzwischen passiert etwas Bemerkenswertes am anderen Ende des Marktes. Nachdem Westward Gold (ISIN: CA9616821018) auf seinem Toiyabe-Hills-Projekt 34,9 Meter mit 2,91 Gramm Gold je Tonne einschließlich 4,1 Metern mit 16,15 Gramm Gold gemeldet hatte, kündigte das Unternehmen zunächst eine Privatplatzierung über 5 Millionen kanadische Dollar an. Nur einen Tag später wurde das geplante Volumen aufgrund starker Nachfrage auf bis zu 12 Millionen CAD erhöht. Während die größten Goldkonzerne Milliardenwerte in Nevada neu ordnen, zeigt sich damit auch bei kleineren Explorern wieder Kapitalbereitschaft. Für North Peak Resources (ISIN: CA6614441096) kommt diese Entwicklung zu einem interessanten Zeitpunkt: Auf Prospect Mountain läuft seit dem 8. September der Diamantbohrtest einer neu interpretierten tiefen geophysikalischen Anomalie. Die Frage ist nun, ob der Bohrer genügend neue geologische Argumente liefern kann, um das Projekt in seiner Entwicklung einen Schritt weiterzubringen.

1,95 Milliarden Dollar zeigen, welche Dimension Nevada inzwischen erreicht hat

Der Ausgangspunkt bleibt die Vereinbarung, die Barrick und Newmont im August für Nevada Gold Mines geschlossen haben. Barrick bringt sein Fourmile-Projekt in das Joint Venture ein, Newmont die Projekte Mike und Fiberline. Im Zusammenhang mit der Einbringung der bislang ausgeschlossenen Projekte zahlt Newmont 1,95 Milliarden US-Dollar an Barrick. Gleichzeitig wurden die offenen Streitigkeiten rund um Nevada Gold Mines beigelegt und Newmont erteilte seine Zustimmung zu Barricks geplantem Börsengang der nordamerikanischen Goldaktivitäten. Barrick beziffert den erweiterten Nevada-Komplex auf annähernd 100 Millionen Unzen Gold. Damit wird sichtbar, welche strategische Bedeutung große, langlebige Goldsysteme in Nevada für die beiden Branchenriesen besitzen. Es geht nicht mehr nur darum, bestehende Minen möglichst effizient zu betreiben. Es geht darum, Projekte, Ressourcen und zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb eines der bedeutendsten Golddistrikte der Welt möglichst früh zu kontrollieren.

Barrick verdient Milliarden - und lässt trotzdem 20 Bohrgeräte laufen

Besonders interessant wird die Geschichte beim Blick auf Fourmile. Barrick erwirtschaftete allein im zweiten Quartal 2026 einen Umsatz von 5,29 Milliarden US-Dollar und einen operativen Cashflow von 1,70 Milliarden US-Dollar. Trotzdem bleibt Exploration ein zentraler Bestandteil der Strategie. Auf Fourmile waren zuletzt 20 Bohrgeräte aktiv. Sie konzentrieren sich unter anderem auf Ressourcenumwandlungsbohrungen für eine für 2028 angestrebte Vormachbarkeitsstudie; parallel untersucht Barrick mögliche nördliche Erweiterungen. Der Konzern bezeichnet Fourmile als Projekt mit dem Potenzial für einen eigenständigen Tier-One-Gold-Asset. Gerade diese Kombination ist für die gesamte Explorationsbranche wichtig: Selbst Unternehmen, die bereits riesige Goldbestände und produzierende Minen besitzen, müssen weiter bohren. Denn langfristig muss Gold, das heute gefördert wird, durch neue Reserven, Ressourcen oder Projekte ersetzt werden.

Doch jetzt fließt auch bei kleineren Nevada-Explorern wieder Geld

Dass Kapital nicht ausschließlich bei den Majors eingesetzt wird, zeigt die jüngste Entwicklung bei Westward Gold. Das Unternehmen konzentriert sich auf mehrere Explorationsprojekte in Nevada, darunter Toiyabe Hills im Cortez-Trend. Am 9. September kündigte Westward eine nicht vermittelte Privatplatzierung über zunächst bis zu 5 Millionen CAD an. Crescat Capital und Concept Capital Management signalisierten dabei zusammen Zeichnungsabsichten über 2,5 Millionen CAD. Die geplanten Nettoerlöse sollen vor allem für weitere Bohrungen und Explorationsarbeiten auf Toiyabe Hills sowie für zusätzliche finanzielle Sicherheiten im Zusammenhang mit der Erweiterung genehmigter Bodenarbeiten verwendet werden. Bemerkenswert wurde die Meldung allerdings erst am folgenden Tag: Am 10. September erhöhte Westward das geplante Volumen der Finanzierung aufgrund der Nachfrage auf bis zu 12 Millionen CAD.

Von 5 auf 12 Millionen innerhalb eines Tages

Eine solche Aufstockung ist kein Beweis für den späteren Erfolg eines Explorationsprojekts. Die Finanzierung muss zudem entsprechend den angekündigten Bedingungen abgeschlossen werden. Trotzdem liefert sie einen interessanten Einblick in die aktuelle Risikobereitschaft des Kapitalmarkts. Westward wollte zunächst bis zu 20 Millionen Einheiten zu jeweils 0,25 CAD ausgeben und damit rund 5 Millionen CAD einwerben. Bereits in dieser ursprünglichen Finanzierung hatten zwei bestehende strategische Investoren zusammen 2,5 Millionen CAD an beabsichtigten Zeichnungen angekündigt. Dass das geplante Gesamtvolumen anschließend innerhalb eines Tages auf bis zu 12 Millionen CAD erhöht wurde, zeigt zumindest, dass für das Unternehmen zu diesen Konditionen zusätzliche Nachfrage vorhanden war. Für einen Explorer ist genau dieser Zugang zu Kapital entscheidend: Bohrungen liefern neue Daten, neue Daten können weitere Ziele erzeugen - und deren Test kostet wiederum Geld.

34,9 Meter Gold kamen kurz vor der Finanzierung

Das Timing fällt auf. Am 25. August hatte Westward Ergebnisse des zweiten 2026er-Kernbohrlochs am SSD-Ziel auf Toiyabe Hills veröffentlicht. T2602 durchschnitt 34,9 Meter mit durchschnittlich 2,91 Gramm Gold je Tonne. Darin lagen 4,1 Meter mit 16,15 Gramm Gold je Tonne. Das Unternehmen erklärte zudem, dass die Goldmineralisierung in mehrere Richtungen offen sei, insbesondere entlang der kontrollierenden Strukturen in die Tiefe, wo bestimmte geologische Bereiche bislang noch nicht durch Bohrungen getestet wurden. Bereits eine Woche zuvor hatte T2601 27 Meter mit 3,72 Gramm Gold je Tonne geliefert, einschließlich zwölf Metern mit 8,06 Gramm Gold. Die tatsächlichen Mächtigkeiten der gemeldeten Abschnitte sind noch nicht bekannt; Westward schätzt sie bei T2602 auf etwa 50 bis 70 Prozent der berichteten Bohrlochlängen. Das ist eine wichtige Einschränkung, ändert aber nichts daran, dass die Resultate zusätzliche Folgearbeiten ausgelöst haben.

Gute Bohrungen können plötzlich eine neue Frage stellen: Wie schnell kann weitergebohrt werden?

Genau darin liegt die Verbindung zwischen Exploration und Kapitalmarkt. Ein Bohrtreffer erzeugt noch keine Mine. Er kann aber die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass weitere Bohrungen sinnvoll erscheinen. Bei Westward ist genau dieser Prozess derzeit sichtbar. Das Unternehmen plant tiefere RC-Bohrungen, um mögliche Fortsetzungen der Mineralisierung entlang der kontrollierenden Strukturen zu untersuchen. Gleichzeitig soll ein Teil des neuen Kapitals in zusätzliche Bohrungen, Trenching, Kartierungen, geochemische Arbeiten und Geophysik fließen. Die ursprüngliche Finanzierungsmitteilung stellte ausdrücklich einen Zusammenhang zu den jüngsten hochgradigen Ergebnissen her: Crescat-Gründer Kevin Smith bezeichnete die Resultate als ermutigend und kündigte eine weitere Beteiligung an Westward an. Das bedeutet nicht, dass gute Bohrlöcher automatisch Finanzierungen nach sich ziehen. Es zeigt aber, was passieren kann, wenn neue geologische Daten Investoren überzeugen, weiteres Explorationskapital bereitzustellen.

Barrick und Westward trennen Welten - aber der Mechanismus bleibt ähnlich

Natürlich wäre es falsch, einen kleinen Explorer mit Barrick oder Newmont gleichzusetzen. Barrick verfügt über produzierende Minen, Milliardenumsätze und einen Anteil an einem der größten Goldkomplexe der Welt. Westward befindet sich in einer wesentlich früheren Phase. Trotzdem gibt es einen gemeinsamen Nenner: Kapital folgt geologischen und wirtschaftlichen Argumenten. Barrick setzt 20 Bohrgeräte bei Fourmile ein, weil zusätzliche Daten für die weitere Entwicklung eines potenziellen Tier-One-Projekts benötigt werden. Westward will neues Kapital einsetzen, um sein deutlich früheres Goldsystem weiter zu testen. Der Maßstab ist völlig unterschiedlich, die grundsätzliche Logik jedoch ähnlich: Ohne neue Bohrdaten lässt sich der nächste Entwicklungsschritt eines Projekts kaum begründen.

Und genau jetzt läuft bei North Peak ein neuer Tiefentest

Damit wird die aktuelle Situation bei North Peak interessant. Das Unternehmen hat am 8. September mit Diamantbohrungen auf seinem zu 100 Prozent kontrollierten Prospect Mountain Mine Complex im Eureka County begonnen. Im Mittelpunkt steht zunächst die bereits bekannte tiefe magnetotellurische Anomalie, deren räumliche Interpretation nach einer umfassenden Zusammenführung verschiedener geophysikalischer Datensätze überarbeitet wurde. Die neue Interpretation verschiebt das Zentrum des Hauptziels weiter nach Westen und beschreibt eine verfeinerte Anomalie, die sich über mehr als 1,5 Kilometer entlang einer ähnlichen Streichrichtung wie das ursprüngliche Ziel erstreckt. Wichtig ist die Abgrenzung: Dabei handelt es sich um eine geophysikalische Anomalie und nicht um 1,5 Kilometer nachgewiesene Mineralisierung. Erst die laufenden Bohrungen können zeigen, welches Gestein und welche Mineralisierung tatsächlich vorhanden sind.

Das erste Tiefenloch hatte bereits massive Sulphide getroffen

Die geologische These entstand nicht ausschließlich am Computer. Ein 2023 gebohrtes Diamantloch, PM23-001, durchschnitt innerhalb des damals interpretierten Zielbereichs mehrere schmale Zonen massiver Sulphidmineralisierung. Gemeldet wurden unter anderem ein Meter mit 9,5 Prozent Zink und 221,6 Gramm Silber je Tonne sowie 1,9 Meter mit 7,3 Prozent Zink und 54,6 Gramm Silber je Tonne. Nach Interpretation des Unternehmens könnten die hohen Zinkwerte bei vergleichsweise niedrigen Gold- und Bleigehalten darauf hindeuten, dass dieses erste Loch einen peripheren Bereich eines mineralisierten Systems getroffen hat. Genau das ist allerdings bislang eine geologische Hypothese, keine nachgewiesene Lagerstätte. Die überarbeitete Geophysik soll nun erklären helfen, warum das ursprüngliche Loch möglicherweise nicht das Zentrum der Anomalie getestet hat. Der aktuelle Diamantbohrer soll diese Interpretation erstmals direkt überprüfen.

Warum der Vergleich mit Westward gerade jetzt interessant wird

Westward befindet sich zwar auf einem anderen Projekt und in einem anderen geologischen Kontext, liefert aber ein aktuelles Beispiel für die Kapitalmarktmechanik eines Explorers. Dort liegen neue Bohrergebnisse vor - und kurz darauf wurde eine zunächst auf 5 Millionen CAD ausgelegte Finanzierung wegen zusätzlicher Nachfrage auf bis zu 12 Millionen CAD vergrößert. Bei North Peak ist die Reihenfolge derzeit eine andere: Das Kapital und die Bohrinfrastruktur werden eingesetzt, um zunächst neue geologische Daten zu erzeugen. Ob daraus anschließend eine Neubewertung des Projekts, weitere Bohrziele oder verstärktes Kapitalmarktinteresse entstehen, hängt wesentlich von den Ergebnissen ab. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass North Peak automatisch denselben Weg wie Westward nehmen wird. Gerade diese Unsicherheit macht die laufende Kampagne jedoch relevant.

Prospect Mountain besitzt noch keine definierte Ressource

Diese Unterscheidung ist besonders wichtig. Prospect Mountain verfügt derzeit über keine definierte Mineralressource oder Mineralreserve. Historische Minen, frühere hochgradige Bohrabschnitte und geophysikalische Anomalien können interessante Explorationsziele liefern, ersetzen aber keine systematisch abgegrenzte Ressource. Auch die Mineralisierung auf benachbarten oder anderen Nevada-Projekten lässt ausdrücklich keine Schlussfolgerungen darüber zu, was North Peak auf Prospect Mountain finden wird. Der Wert des laufenden Programms liegt deshalb zunächst nicht darin, eine zukünftige Mine zu versprechen, sondern offene geologische Fragen mit neuen Bohrdaten zu beantworten. Genau das unterscheidet frühe Exploration von fortgeschrittenen Projekten wie Fourmile.

Nevada zeigt gerade beide Enden des Goldmarktes

Damit entsteht ein bemerkenswertes Gesamtbild. Am einen Ende stehen Barrick und Newmont. Sie ordnen über eine Vereinbarung mit 1,95 Milliarden US-Dollar Gegenleistung Projekte innerhalb eines nahezu 100 Millionen Unzen umfassenden Nevada-Komplexes neu. Barrick setzt bei Fourmile 20 Bohrgeräte ein und bereitet das Projekt auf weitere technische Entwicklungsstufen vor. Am anderen Ende stehen kleinere Explorer, die zunächst beweisen müssen, dass ihre geologischen Modelle weitere Investitionen rechtfertigen. Westward zeigt gerade, wie schnell sich die Finanzierungsmöglichkeiten eines Explorers verändern können, wenn neue Ergebnisse Interesse erzeugen. Die geplante Finanzierung sprang innerhalb eines Tages von 5 auf bis zu 12 Millionen CAD. Diese Welten sind hinsichtlich Größe und Risiko kaum vergleichbar - sie hängen aber beide davon ab, dass neue Goldvorkommen gefunden, definiert und technisch verstanden werden.

12 Millionen Dollar sind kein Beweis - aber ein Signal

Für Anleger liegt hier eine wichtige Unterscheidung. Eine erfolgreiche Finanzierung beweist nicht, dass Westward eine wirtschaftliche Lagerstätte gefunden hat. Ebenso würde eine zukünftige Finanzierung bei einem anderen Explorer nicht automatisch etwas über die Qualität seines Projekts aussagen. Sie zeigt jedoch, dass Investoren bereit sind, Explorationsrisiko zu finanzieren, wenn sie das Verhältnis zwischen geologischen Daten, Projektpotenzial und Bewertung attraktiv finden. Genau diese Bereitschaft ist für den Junior-Mining-Sektor entscheidend. Exploration benötigt kontinuierlich Kapital - und Projekte, denen der Markt kein weiteres Geld zutraut, können selbst bei interessanter Geologie Schwierigkeiten bekommen, ihre Ziele ausreichend zu testen.

Bei North Peak muss jetzt der Bohrer das Argument liefern

Für North Peak kommt diese Entwicklung deshalb zu einem passenden Zeitpunkt. Die 2026er-Kampagne läuft, und seit dem 8. September wird die tiefe Sulphid-Anomalie mit Diamantbohrungen getestet. Frühere Arbeiten haben Hinweise geliefert, die das Unternehmen zu einer neuen geologischen Interpretation geführt haben. Jetzt muss diese Interpretation gegen reale Bohrkerne bestehen. Ein relevanter Treffer könnte neue Folgeziele erzeugen und das Verständnis des Systems deutlich verändern. Ein schwaches Ergebnis könnte dagegen dazu führen, dass Teile des Modells erneut überarbeitet werden müssen. Genau darin besteht das Explorationsrisiko - und genau deshalb können einzelne Bohrprogramme für Junior-Unternehmen so bedeutend sein.

Milliarden bei Barrick und Newmont - Millionen bei den Explorern

Nevada liefert damit gerade ein ungewöhnlich klares Bild davon, wie die Goldbranche funktioniert. Barrick und Newmont bewegen Milliarden und bündeln Projekte innerhalb eines nahezu 100 Millionen Unzen umfassenden Komplexes. Barrick lässt 20 Bohrgeräte arbeiten, um Fourmile weiterzuentwickeln. Westward meldet neue Goldabschnitte und kann nur wenige Wochen später das geplante Volumen einer Finanzierung aufgrund der Nachfrage von 5 auf bis zu 12 Millionen CAD erhöhen. Bei North Peak steht dieser Beweis noch aus. Die neue Diamantbohrung muss erst zeigen, ob hinter der mehr als 1,5 Kilometer langen geophysikalischen Anomalie ein relevantes mineralisiertes System steckt. Eine Anomalie ist keine Ressource, und selbst ein guter Bohrtreffer wäre noch weit von einer wirtschaftlichen Lagerstätte entfernt. Doch während die Milliarden der großen Goldkonzerne zeigen, welchen Wert erfolgreiche Goldsysteme langfristig erreichen können, entscheidet sich bei frühen Explorern alles wesentlich früher - dort, wo aus einer geologischen Idee erstmals belastbare Daten werden. Genau an diesem Punkt befindet sich derzeit North Peak Resources (ISIN: CA6614441096).

Quellen:

Newmont and Barrick Reach Agreement Regarding Nevada Gold Mines Joint Venture

https://www.newmont.com/investors/news-release/news-details/2026/Newmont-and-Barrick-Reach-Agreement-Regarding-Nevada-Gold-Mines-Joint-Venture/default.aspx

Barrick Reports Second Quarter 2026 Results

https://www.barrick.com/English/news/news-details/2026/q2-2026-results/default.aspx

Westward Gold Announces $5M Non-Brokered Private Placement Financing

https://sedar-filings-backup.thecse.com/000046585/06493019-00000001-000046585-20260909_-_Westward_Gold-PDF.pdf

Westward Gold Announces Upsizing of Non-Brokered Private Placement Financing to C$12M

https://westwardgold.com/news-releases/2026

Westward Gold Drills 34.9 Metres of 2.91 g Au/t Including 4.1 Metres of 16.15 g Au/t at Toiyabe Hills

https://sedar-filings-backup.thecse.com/000046585/06482721-00000001-000046585-20260825_-_Westward_Gold-PDF.pdf

North Peak Commences Diamond Drilling at Prospect Mountain Following Technical Review of MT Anomalies

https://www.newsfilecorp.com/release/313260

North Peak Resources - Prospect Mountain Mine Complex

https://northpeakresources.com/

Lassen Sie sich in den Verteiler für NorthPeak Resources Ltd oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler NorthPeak Resources" oder "Nebenwerte".

NorthPeak Resources Ltd

Land: kanadisch

ISIN: CA6614441096

https://northpeakresources.com/

Disclaimer/Risikohinweis NorthPeak Resources

Interessenkonflikte: Mit NorthPeak Resources existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der NorthPeak Resources. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von North Peak Resources können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von NorthPeak Resources einsehen: https://northpeakresources.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung NorthPeak Resources vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Barrick und Newmont bewegen Milliarden in Nevada - während Investoren plötzlich wieder Millionen in Gold-Explorer stecken appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: US6516391066,CA6614441096,CA9616821018,CA06849F1080