Mega-Volltreffer: Spektakulärer Bohrtreffer in Nevada - Steht diese Aktie vor einer Neubewertung?

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Westward Gold stieg nach einem schwächeren Treffer binnen einer Woche um fast 100%, Scorpio Gold um 36% an einem Tag. ICG hat jetzt deutlich mehr Gramm mal Meter geliefert als jeder der beiden.

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Bohrtreffer in Nevada

24,3 Meter mit 10,14 g/t Gold: Dieser 16-Mio.-Explorer landet beim ersten Bohrprogramm auf Platz 3 in Nevada

Erstes eigenes Bohrprogramm, erste Laborwerte - und gleich ein Volltreffer: 24,3 Meter mit 10,14 g/t Gold, darin 4,6 Meter mit 51,84 g/t. Damit rückt ICG Silver & Gold in Nevadas Rangliste seit 2025 auf Platz 3 vor (Unternehmen unter 1 Mrd. CAD Börsenwert, nur veröffentlichte Analyseergebnisse, auf Basis Gramm mal Meter).

Liebe Leserinnen und Leser,

Zur Einordnung: Gehalt mal Länge - die Messlatte, mit der der Branchendienst MinerDeck Bohrabschnitte weltweit vergleicht - ergibt für diesen Abschnitt rund 246 Gramm mal Meter. In der Liste der stärksten Goldbohrabschnitte Nevadas seit Anfang 2025 (Unternehmen unter 1 Mrd. CAD Börsenwert) bedeutet das Platz 3 - hinter zwei Löchern von Walker River Resources und vor Nevada King Gold, Scorpio Gold, Getchell Gold und NevGold, die an der Börse zwischen 56 und 194 Mio. CAD wert sind. ICG Silver & Gold wird derzeit mit rund 16 Mio. CAD bewertet.

Und das ist erst die Hälfte des Programms. Alle sechs bislang ausgewerteten Löcher trafen Silber- und/oder Goldvererzung, sechs weitere Löcher von den Zielen Kings Vein und East Pediment liegen noch im Labor. Wer die Aktie bislang nicht auf dem Schirm hatte, sollte die folgenden Zeilen aufmerksam lesen - denn diese Meldung verändert die Ausgangslage grundlegend.

Der Treffer: Bohrloch T26RC-04 durchteufte ab 181,4 Metern 24,3 Meter mit 10,14 g/t Gold - der vererzte Horizont ist nach beiden Seiten offen und ungetestet. (Quelle: ICG Silver & Gold, Unternehmensmeldung vom 30. September 2026)

Die Meldung in fünf Punkten

Eine neue hochgradige Goldzone: T26RC-04 traf ab 181,4 Metern 24,3 Meter mit 10,14 g/t Gold und 3,4 g/t Silber, darin 9,1 Meter mit 26,58 g/t, 4,6 Meter mit 51,84 g/t und 1,5 Meter mit 137,0 g/t Gold - der stärkste Abschnitt des Programms.

T26RC-04 traf ab 181,4 Metern 24,3 Meter mit 10,14 g/t Gold und 3,4 g/t Silber, darin 9,1 Meter mit 26,58 g/t, 4,6 Meter mit 51,84 g/t und 1,5 Meter mit 137,0 g/t Gold - der stärkste Abschnitt des Programms. Nicht nur ein Treffer: Dasselbe Loch lieferte darüber weitere vererzte Abschnitte (6,1 Meter mit 1,75 g/t Gold und 7,0 g/t Silber; 13,7 Meter mit 1,23 g/t Gold), das Nachbarloch T26RC-05 15,2 Meter mit 0,73 g/t Gold, darin 1,5 Meter mit 3,20 g/t, sowie 6,1 Meter mit 10,5 g/t Silber.

Dasselbe Loch lieferte darüber weitere vererzte Abschnitte (6,1 Meter mit 1,75 g/t Gold und 7,0 g/t Silber; 13,7 Meter mit 1,23 g/t Gold), das Nachbarloch T26RC-05 15,2 Meter mit 0,73 g/t Gold, darin 1,5 Meter mit 3,20 g/t, sowie 6,1 Meter mit 10,5 g/t Silber. Sechs von sechs: Alle Löcher an den Zielen Silica (T26RC-01 bis -03) und Battle Mountain (T26RC-04 bis -06) trafen Silber- und/oder Goldvererzung; das Unternehmen spricht von breiteren, niedriggradigen Vererzungshöfen rund um die neue Zone.

Alle Löcher an den Zielen Silica (T26RC-01 bis -03) und Battle Mountain (T26RC-04 bis -06) trafen Silber- und/oder Goldvererzung; das Unternehmen spricht von breiteren, niedriggradigen Vererzungshöfen rund um die neue Zone. Das Modell funktioniert: Die neue Zone liegt auf Land, das ICG erst im April 2026 auf Basis seiner strukturellen Interpretation abgesteckt hat - die Meldung wertet das als frühe Bestätigung des Zielmodells.

Die neue Zone liegt auf Land, das ICG erst im April 2026 auf Basis seiner strukturellen Interpretation abgesteckt hat - die Meldung wertet das als frühe Bestätigung des Zielmodells. Sechs Löcher im Labor, Ressource im 1. Quartal 2027: Die Ergebnisse von Kings Vein und East Pediment folgen nach Abschluss der Qualitätskontrolle; alle Daten fließen in die erste Ressourcenschätzung des Distrikts ein.

Wichtig für die Einordnung: Angegeben sind Bohrlochlängen, die wahren Mächtigkeiten sind noch nicht bestimmt. Die Proben wurden bei ALS Global in Elko analysiert, die Ergebnisse vom unabhängigen Qualified Person Steven L. McMillin geprüft. Und wie immer gilt: Ein einzelnes Bohrloch ist noch keine Lagerstätte. Warum uns diese Meldung dennoch aufhorchen lässt - und warum der Markt sie kaum ignorieren dürfte -, lesen Sie in den folgenden Abschnitten.

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Wie stark ist dieser Treffer? Nevadas Messlatte

Nevada ist nicht irgendein Bundesstaat. Das Fraser-Institut führt ihn als weltweit attraktivste Bergbau-Jurisdiktion, historisch wurden hier rund 225 Mio. Unzen Gold gefördert, und 2026 vergeht kaum eine Woche ohne Bohrmeldung: Mackay Gold & Silver, NevGold, A2 Gold, Fortitude Gold, i-80 Gold - allein im September. Der Branchendienst MinerDeck sammelt die stärksten Goldbohrabschnitte weltweit und vergleicht sie über Gehalt mal Länge (Gramm mal Meter). Genau an dieser Messlatte lässt sich das heutige Ergebnis von ICG einordnen:

Platz 3 in Nevada: die 20 stärksten Goldbohrabschnitte seit Januar 2025 bei Unternehmen unter 1 Mrd. CAD Börsenwert, gereiht nach Gehalt mal Mächtigkeit - ICG mit 246,4 Gramm mal Meter vor Nevada King, Scorpio, Getchell und NevGold. (Quelle: ICG Silver & Gold auf Basis von MinerDeck-Daten und Unternehmensmeldungen, Stand 28. September 2026)

Zwei Dinge fallen auf. Erstens: Die beiden einzigen Abschnitte vor ICG stammen von Walker River Resources, dessen Lapon-Projekt inzwischen von Partner Nevada Canyon Gold finanziert und gebohrt wird, der sich 50% daran einverdient. ICG besitzt Tuscarora zu 100%. Zweitens: Die Unternehmen unmittelbar hinter ICG - Nevada King, Scorpio, Getchell, NevGold - werden an der Börse mit 56 bis 194 Mio. CAD bewertet, ICG mit rund 16 Mio. CAD.

Und wie reagiert der Markt auf solche Meldungen? Zwei Nevada-Peers mit 100% eigenen Projekten haben es in diesem Sommer vorgeführt - mit Abschnitten, die deutlich unter dem heutigen ICG-Wert liegen. Westward Gold schloss am 18. August 2026, dem Tag der Meldung von 27 Metern mit 3,72 g/t Gold (rund 100 Gramm mal Meter), 30% höher; eine Woche später hob das nächste Bohrloch (34,9 Meter mit 2,91 g/t) die Aktie um weitere 30% auf 0,39 CAD - fast das Doppelte der 0,20 CAD von vor dem ersten Treffer. Zwei Wochen danach stockte das Unternehmen eine Privatplatzierung wegen der Nachfrage binnen eines Tages von 5 auf 12 Mio. CAD auf. Scorpio Gold schloss am 2. September 2026 36% höher - im Tagesverlauf bis zu 67% -, als es 48,92 Meter mit 3,02 g/t Gold (rund 148 Gramm mal Meter) meldete. ICG hat heute 246 Gramm mal Meter geliefert. Wie die Börse das bewertet, entscheidet sie selbst - eine Garantie für eine Kursreaktion gibt es nicht. Aber die Vergleichsmaßstäbe liegen auf dem Tisch.

Und die Konsolidierung läuft parallel, wie diese Transaktionen der vergangenen Jahre belegen: AngloGold Ashanti übernahm Augusta Gold mit 28% Aufschlag zum letzten Kurs, Orla Mining kaufte Contact Gold mit 77% Prämie zum 20-Tage-Durchschnitt, McEwen Mining schluckte Timberline Resources mit 132% Aufschlag. Cash-reiche Produzenten kaufen in Nevada gezielt kleine Explorer, um künftige Unzen zu sichern. Ein Distrikt, der zu 100% einem 16-Mio.-CAD-Unternehmen gehört, passt in dieses Raster - und seit heute steht hinter dem Wort "liefern" ein erster Beleg. Und die Nachbarschaft stimmt: ICG liegt nur rund 12 Kilometer von Jerritt Canyon und weniger als 50 Kilometer von Goldstrike entfernt, das Nevada Gold Mines gehört.

Battle Mountain: eine Zone, die es vor April noch gar nicht gab

Der vielleicht wichtigste Aspekt der Meldung steckt nicht in den Gehalten, sondern in der Vorgeschichte. Das Battle-Mountain-Ziel lag zu einem guten Teil außerhalb des ursprünglichen Landpakets. Erst am 7. April 2026 sicherte sich ICG durch Claim-Staking die fehlenden Claims und konsolidierte das Ziel zu 100% - auf Basis der eigenen strukturgeologischen Interpretation, nicht auf Basis alter Bohrtreffer. Die historischen Bohrungen dort lieferten zwar Gold (1,6 Meter mit 17,8 g/t Silber und 13,6 g/t Gold; 1,5 Meter mit 20,4 g/t Silber und 8,7 g/t Gold), aber keinen breiten hochgradigen Abschnitt.

Genau dort setzte ICG die Löcher T26RC-04 bis -06 an - und traf mit dem ersten davon eine bislang unbekannte hochgradige Erzlinse. CEO Steven Sirbovan nennt das in der Meldung "eine wichtige Bestätigung unseres Ansatzes in Tuscarora": Das Ergebnis stamme von Land, das man sich Anfang des Jahres auf Basis der geologischen Interpretation des Teams gesichert habe. VP Exploration Korbon McCall ergänzt, der Treffer zeige die Fähigkeit des strukturellen Zielansatzes, bislang ungetestete hochgradige Vererzung zu finden.

Die neue Zone im Plan: T26RC-04, -05 und -06 am Battle-Mountain-Ziel; der vererzte Horizont ist entlang des Streichens in beide Richtungen "offen und ungetestet". (Quelle: ICG Silver & Gold, Unternehmensmeldung vom 30. September 2026)

Was die Querschnitte zeigen: Der vererzte Horizont zieht zur Oberfläche hin aus und ist entlang des Streichens in beide Richtungen offen - das Unternehmen markiert beide Seiten ausdrücklich als "open / untested". Das Nachbarloch T26RC-05 traf denselben Horizont mit 15,2 Metern mit 0,73 g/t Gold und einem eigenen Silberabschnitt von 6,1 Metern mit 10,5 g/t. Damit ist klar, wo die nächsten Löcher hin müssen: entlang der Struktur, nach Norden und Süden, und in die Tiefe.

Der zweite Schnitt: T26RC-05 traf denselben vererzten Horizont mit 15,2 Metern mit 0,73 g/t Gold, darin 1,5 Meter mit 3,20 g/t, sowie 6,1 Meter mit 10,5 g/t Silber. (Quelle: ICG Silver & Gold, Unternehmensmeldung vom 30. September 2026)

Bohrloch (Ziel) Von (m) Länge (m) Silber (g/t) Gold (g/t) T26RC-04 (Battle Mountain) 181,4 24,3 3,4 10,14 darin - 12,1 4,7 20,00 darin - 9,1 5,8 26,58 darin - 4,6 10,2 51,84 darin - 1,5 25,7 137,0 T26RC-04, weiterer Abschnitt - 6,1 7,0 1,75 T26RC-04, weiterer Abschnitt - 13,7 3,5 1,23 T26RC-05 (Battle Mountain) 224,0 15,2 2,2 0,73 darin - 1,5 2,3 3,20 T26RC-05, Silberabschnitt - 6,1 10,5 -

Tabelle: Highlights der ersten sechs Löcher (Bohrlochlängen; wahre Mächtigkeiten nicht bestimmt). Quelle: ICG Silver & Gold, Unternehmensmeldung vom 30.09.2026

Der Ankeraktionär - und ein geteiltes technisches Team

Hier wird die Geschichte persönlich. ICG Silver & Gold hat den Tuscarora-Distrikt im März 2026 von American Pacific Mining (WKN: A422L8) übernommen - bezahlt wurde in Aktien. American Pacific hält seither 4.000.000 ICG-Aktien und behält zusätzlich einen Meilenstein-Anspruch von 5 Mio. USD, der fällig wird, sollte Tuscarora jemals in kommerzielle Produktion gehen. Der Verkäufer hat sich also nicht verabschiedet, sondern sitzt mit im Boot - und er hat ein handfestes Interesse daran, dass das Projekt vorankommt.

American Pacific selbst feiert derzeit große Explorationserfolge auf seinem eigenen Projekt in Montana - mit einem technischen Team, das sich mit dem von ICG überschneidet. Im September veröffentlichte das Unternehmen zudem auf seiner Website einen Analystenkommentar zu seinem Beteiligungsportfolio: Die Anteile an Vizsla Copper und ICG waren demnach zum 14. September zusammen rund 19 Mio. CAD wert - und für ICG sei "jetzt die Reihe", wie es dort hieß.

Der Punkt, den viele übersehen: Das technische Team ist in beiden Unternehmen ähnlich besetzt. Eric Saderholm, Managing Director of Exploration bei American Pacific, ist zugleich Senior Technical Advisor von ICG Silver & Gold. Saderholm hat über ein Jahrzehnt bei Newmont gearbeitet, unter anderem als Explorationsmanager für den Carlin Trend. Und Korbon McCall, VP Exploration von ICG, ist parallel Senior Project Geologist bei American Pacific. Wer also wissen will, welches Team die 12 Löcher im Tuscarora-Distrikt geplant hat: Es ist dasselbe Umfeld, das in Montana gerade beachtliche Explorationserfolge erzielt hat. Eine Garantie für Nevada ist das nicht. Aber es ist ein Hinweis darauf, wie hier gearbeitet wird.

Das Unternehmen: seit sechs Monaten an der Börse, 100% eines Distrikts

ICG Silver & Gold Ltd. (ISIN: CA44892A6016, WKN: A4243X) hat seinen Sitz in Toronto und ist seit dem 31. März 2026 an der kanadischen CSE gelistet (Kürzel ICG), dazu in Frankfurt (JI0) und in den USA (OTC Pink: ICGSF). Seit August ist die Aktie in den USA DTC-fähig und die FINRA-Freigabe liegt vor - ein Detail, das für US-Anleger den Zugang öffnet. Das einzige Projekt ist der Tuscarora-Distrikt in Elko County im Nordosten Nevadas, und ICG besitzt ihn vollständig: kein Earn-in, keine Option, keine Joint-Venture-Verpflichtung.

Der Distrikt umfasst nach mehreren Erweiterungen inzwischen über 10.100 Acres (rund 4.100 Hektar) und liegt an der Schnittstelle von Carlin Trend und Independence Trend, etwa eine Autostunde nordwestlich von Elko. Geologisch handelt es sich um das Tuscarora-Vulkanfeld, nach Unternehmensangaben das größte eozäne Magmazentrum Nevadas - entstanden in genau der Phase, in der auch die Goldvererzung des Carlin Trends ihren Höhepunkt hatte. Historisch wurden im Distrikt 7,6 Mio. Unzen Silber und mehr als 500.000 Unzen Gold gefördert.

Beste Nachbarschaft: Der Tuscarora-Distrikt liegt zwischen Midas (Hecla), Jerritt Canyon (First Majestic) und dem Carlin Trend mit Goldstrike. (Quelle: ICG Silver & Gold, Unternehmenspräsentation September 2026)

Das Besondere an Tuscarora ist die Struktur: nicht ein Vorkommen, sondern drei aneinandergrenzende Zonen mit insgesamt elf definierten Zielen. Die Central Zone ist die am besten bebohrte, mit Zielen wie South Navajo, Kings Vein, Silica und Battle Mountain. Die East Zone mit Grand Prize und East Pediment gilt als silberbetont - dort wurden Verhältnisse von bis zu 150 Teilen Silber je Teil Gold gemessen. Die West Zone ist goldbetont, am wenigsten verstanden und nach Einschätzung des Unternehmens der größte Hebel für die Zukunft. Das Unternehmen interpretiert die Daten so, dass sich hier zwei Vererzungssysteme überlagern: eines mit hochgradigem Silber, eines mit hochgradigem Gold.

Drei Zonen, elf Ziele: Die Central Zone mit dem Großteil der historischen Bohrungen, die silberbetonte East Zone und die goldbetonte West Zone. (Quelle: ICG Silver & Gold)

Kein Greenfield: eine Datenbank, die mehr wert sein soll als die ganze Firma

Die meisten Junior-Explorer beginnen bei null. ICG nicht. Über den Distrikt liegen nach Unternehmensangaben mehr als 40.000 Meter historischer Bohrungen aus 216 Löchern vor, dazu über 5.000 Boden- und Gesteinsproben und mehr als 130 Linienkilometer CSAMT-Geophysik. Gearbeitet haben hier zuvor unter anderem Chevron, Horizon Gold, Terraco Gold, Newcrest, Franco-Nevada, Novo Resources und American Pacific, das allein zwischen 2018 und 2022 rund 10.900 Meter in 56 Löchern bohrte. Das Unternehmen beziffert den Wiederbeschaffungswert dieser Datenbank auf 25 bis 30 Mio. CAD - mehr als das Doppelte des heutigen Börsenwerts.

Und diese Daten enthalten echte Hochgrade. Am East Pediment liegen 1,5 Meter mit 367 g/t Silber (1997) und 1,5 Meter mit 52,37 g/t Gold (2016) vor. Am Ziel South Navajo bohrte Novo Resources 2016 4,57 Meter mit 127,08 g/t Gold, darin 1,52 Meter mit 368,31 g/t Gold. American Pacific traf dort später 9,1 Meter mit 5,88 g/t Gold und 13,7 Meter mit 2,48 g/t. Am Battle-Mountain-Ziel wurden historisch 1,6 Meter mit 17,8 g/t Silber und 13,6 g/t Gold sowie 1,5 Meter mit 20,4 g/t Silber und 8,7 g/t Gold durchteuft, am Ziel Silica (früher South Modoc genannt) 94,5 Meter mit 0,38 g/t Gold, darin 4,6 Meter mit 1,08 g/t. Das Battle-Mountain-Ziel ist besonders interessant, weil das Unternehmen dieses Gebiet erst im April abgesteckt und die historischen Bohrungen in sein Modell eingearbeitet hat - drei Löcher des Phase-1-Programms wurden hier niedergebracht.

Die historischen Treffer: Silber bis 367 g/t am East Pediment, dazu 4,57 Meter mit 127,08 g/t Gold an South Navajo. (Quelle: ICG Silver & Gold, Unternehmenspräsentation September 2026)

Noch spektakulärer sind die Oberflächenproben aus dem Programm von 2021: 37.820 g/t Silber und 21.032 g/t Gold am Ziel Grand Prize, 1.460 g/t Silber und 2.850 g/t Gold an Modoc, über 10.000 g/t Silber und 882 g/t Gold aus weiteren Zielgebieten. Zur Einordnung gehört allerdings der Hinweis, dass es sich um selektiv entnommene Gesteinsproben handelt. Sie belegen, dass hochgradige Vererzung existiert, sagen aber nichts über deren Ausdehnung und nichts über den durchschnittlichen Gehalt einer möglichen Lagerstätte. Genau dafür sind die 12 Löcher gebohrt worden, deren Werte jetzt ausstehen.

Sichtbares Gold in Oberflächenproben aus dem Tuscarora-Distrikt - selektive Proben, keine Durchschnittsgehalte. (Quelle: ICG Silver & Gold)

Das Programm: 12 Löcher, sechs ausgewertet, sechs im Labor

Gebohrt hat Major Drilling, einer der größten Bohrdienstleister der Welt, mit einem kettengetriebenen Schramm-T455-RC-Bohrgerät. Der Start war am 6. Juli 2026, am 17. September war das Programm mit 3.000 Metern abgeschlossen - und schon in der Bohrphase meldete das Unternehmen, dass jede Zielzone die im 3D-Modell prognostizierten Horizonte getroffen habe. Heute liegt die erste Hälfte der Laborwerte vor:

Zielzone Löcher Meter Status Silica 3 (T26RC-01 bis -03) 675 ausgewertet: alle drei Löcher vererzt; Infill- und Erweiterungsbohrungen im historischen Gangsystem Battle Mountain 3 (T26RC-04 bis -06) 807 ausgewertet: neue hochgradige Zone in T26RC-04 (24,3 m mit 10,14 g/t Gold), T26RC-05 15,2 m mit 0,73 g/t Gold Kings Vein 1 256 Assays ausstehend; Explorationsbohrung East Pediment 5 1.311 Assays ausstehend; silberbetonte East Zone, historisch 367 g/t Silber über 1,5 m Summe 12 3.049 6 Löcher ausgewertet, 6 im Labor

Tabelle: Phase-1-Bohrprogramm im Tuscarora-Distrikt (Quelle: Unternehmensmeldungen vom 25.08., 17.09. und 30.09.2026)

Zwölf Löcher, vier Ziele: Silica und Battle Mountain sind ausgewertet, Kings Vein und East Pediment stehen aus. (Quelle: ICG Silver & Gold, Unternehmensmeldung vom 30. September 2026)

Damit verschiebt sich die Spannung auf die zweite Hälfte. Am East Pediment, wo fünf Löcher gebohrt wurden, zeigten Bohrklein-Proben aus rund 253 Metern Tiefe bereits im August tonig alterierten Andesit mit Pyrit - genau das Gestein, das man in einem epithermalen System in dieser Position erwartet. Historisch liegen dort 1,5 Meter mit 367 g/t Silber und 1,5 Meter mit 52,37 g/t Gold. Ob die East Zone ihrem Ruf als silberbetonter Teil des Distrikts gerecht wird, zeigen die nächsten Meldungen.

Bohrklein vom East-Pediment-Ziel aus rund 253 Metern Tiefe: tonig alterierter Andesit mit Pyrit. (Quelle: ICG Silver & Gold, Unternehmensmeldung vom 25. August 2026)

Was das bedeutet - und was nicht: Ein getroffener Horizont ist der Beweis, dass das Modell die Struktur richtig beschreibt; Pyrit kann Silber und Gold führen, muss es aber nicht. Für Silica und Battle Mountain ist diese Frage seit heute beantwortet. Für Kings Vein und East Pediment entscheiden die Laborwerte der kommenden Wochen.

Was jetzt kommt: sechs Löcher, dann die Ressource

Erfahrene Rohstoffanleger wissen, dass ein einzelner hochgradiger Abschnitt noch keine Lagerstätte ist. Er kann eine schmale Linse sein, die nach wenigen Metern endet. Entscheidend ist, was die Folgebohrungen entlang der Struktur finden - und ob sich die breiteren, niedriggradigen Vererzungshöfe, von denen die Meldung spricht, zu einem zusammenhängenden System verbinden. Genau das wird das Unternehmen jetzt testen: Die Ergebnisse der ersten sechs Löcher fließen in das dreidimensionale geologische und strukturelle Modell ein, um Folgeziele zu definieren.

Für Anleger ergibt sich daraus ein dichter Nachrichtenkalender: erst die sechs ausstehenden Löcher, dann die Planung der Folgebohrungen an Battle Mountain, und im 1. Quartal 2027 die erste Ressourcenschätzung des Distrikts. Jede dieser Meldungen kann die Aktie bewegen - in beide Richtungen. Wer in ICG investiert, investiert in diese Abfolge.

Der Fahrplan: Assays, Phase 2, erste Ressource im 1. Quartal 2027

Die Unternehmenspräsentation vom September 2026 nennt einen klaren Takt: Bohrungen im Juli und August, Analyseergebnisse im Oktober und November, erste Mineralressourcenschätzung im 1. Quartal 2027, danach ein Phase-2-Programm, dessen Umfang von den Ergebnissen abhängt. Mit der heutigen Meldung ist dieser Fahrplan sogar leicht voraus: Die erste Hälfte der Assays kam noch im September.

Oktober/November 2026: Laborwerte der sechs ausstehenden Löcher von Kings Vein und East Pediment

Laborwerte der sechs ausstehenden Löcher von Kings Vein und East Pediment 4. Quartal 2026: Einarbeitung aller Ergebnisse ins 3D-Modell, Planung der Folgebohrungen an Battle Mountain und des Phase-2-Programms

Einarbeitung aller Ergebnisse ins 3D-Modell, Planung der Folgebohrungen an Battle Mountain und des Phase-2-Programms 1. Quartal 2027: erste Mineralressourcenschätzung nach NI 43-101 für den Tuscarora-Distrikt

erste Mineralressourcenschätzung nach NI 43-101 für den Tuscarora-Distrikt Danach: Phase-2-Bohrprogramm, abhängig von den Ergebnissen; die West Zone und der neue TJ-Prospekt könnten einbezogen werden

Eine erste Ressource ist für einen Explorer dieser Größe der Schritt, der aus einer Story ein bewertbares Asset macht. Das Unternehmen selbst verweist auf die sogenannte Lassonde-Kurve, die den Lebenszyklus einer Entdeckung beschreibt: Die Phase zwischen Entdeckungsbohrungen und erster Ressource ist historisch jene, in der die Bewertung am stärksten steigt - und ICG steht nach eigener Darstellung genau an ihrem Anfang. Dass diese Kurve auch nach unten zeigen kann, wenn die Bohrungen enttäuschen, gehört zur ehrlichen Darstellung dazu.

Der Fahrplan des Unternehmens: Assays im Oktober und November 2026, erste Ressourcenschätzung im 1. Quartal 2027. (Quelle: ICG Silver & Gold, Unternehmenspräsentation September 2026)

Finanziell ist der Weg bis dorthin nach Unternehmensangaben abgedeckt. Zum 30. Juni 2026 lagen rund 3,23 Mio. CAD an Barmitteln und kurzfristigen Anlagen sowie rund 3,85 Mio. CAD Working Capital in der Bilanz; die Präsentation hält ausdrücklich fest, dass die Kasse für die erste Ressourcenschätzung reicht. Für ein Phase-2-Programm dürfte allerdings frisches Kapital nötig werden - das ist bei Explorern normal, gehört aber zur Wahrheit.

Bewertung: das Schlusslicht unter den Nevada-Peers

Wie günstig ICG Silver & Gold Ltd. (ISIN: CA44892A6016, WKN: A4243X) aktuell notiert, zeigt der Peer-Vergleich, den das Unternehmen in seiner Präsentation zum Stand 17. September 2026 aufführt: ICG rund 13 Mio. CAD (heute rund 16 Mio. CAD), Prince Silver 23 Mio., Western Exploration 35 Mio., Westward Gold 61 Mio., A2 Gold 74 Mio., Scorpio Gold 97 Mio. und Lahontan Gold 160 Mio. CAD. Fairerweise gilt: Einige dieser Unternehmen haben bereits eine Ressource oder eine Wirtschaftlichkeitsstudie, ICG noch nicht. Genau das ist aber der Hebel - und seit heute hat ICG einen Bohrabschnitt vorzuweisen, den keiner dieser Peers in diesem Jahr übertroffen hat. Sollte die erste Ressourcenschätzung im 1. Quartal 2027 kommen, würde ICG in die Vergleichsgruppe der Unternehmen mit Ressource aufrücken - und die Bewertungslücke zu Westward, A2 Gold oder Scorpio ließe sich dann nicht mehr allein mit dem Explorationsstadium erklären.

Schlusslicht mit Aufholpotenzial: ICG im Vergleich zu Nevada-Explorern, Stand 17. September 2026. (Quelle: ICG Silver & Gold, Unternehmenspräsentation September 2026)

Bemerkenswert ist auch die Kursentwicklung selbst. Seit dem Börsengang am 31. März 2026 hat die Aktie von 0,65 CAD in der Spitze bis auf rund 0,28 CAD im Tief korrigiert, sich über den Sommer bei rund 0,30 CAD stabilisiert - trotz dünner Umsätze und ohne eine einzige negative Nachricht - und ist bereits vor der heutigen Meldung in Bewegung gekommen: 0,415 CAD zum Schluss am 25. September, rund 40% Plus innerhalb einer Woche - allein auf die Aussicht auf Ergebnisse. Die letzte Finanzierung erfolgte zu 0,35 CAD je Einheit mit einem halben Warrant zu 0,50 CAD. Und die 10,2 Mio. Warrants und Optionen zu 0,50 CAD liegen weiterhin über dem aktuellen Kurs, verwässern also erst, wenn die Aktie weiter gestiegen wäre.

Über den Sommer stabil bei rund 0,30 CAD, Ende September erste Lebenszeichen: die ICG-Aktie seit dem Handelsstart am 31. März 2026. (Quelle: ICG Silver & Gold, Unternehmenspräsentation September 2026)

Feste Hände: über 25% bei Management, Insidern und Großaktionären

Die Kapitalstruktur ist für einen Explorer angenehm schlank: 43.180.120 ausstehende Aktien, rund 54,5 Mio. voll verwässert. Über 25% davon liegen nach Unternehmensangaben bei Management, Insidern und wesentlichen Aktionären - allein American Pacific hält mit 4 Mio. Aktien rund 9%. Wer so viel vom Unternehmen besitzt, hat ein eigenes Interesse daran, dass das Programm nicht nur gebohrt, sondern auch sauber ausgewertet wird.

Schlanke Struktur: 43,2 Mio. Aktien ausstehend, 54,5 Mio. voll verwässert. (Quelle: ICG Silver & Gold, Unternehmenspräsentation September 2026)

Das Team dahinter hat Nevada-Erfahrung im Überfluss. Executive Chair Jeff Swinoga war sieben Jahre Officer und Director of Finance bei Barrick Gold, später CFO von Torex Gold, HudBay Minerals, Golden Star Resources und North American Palladium sowie CEO von First Mining Gold und Exploits Discovery; er hat Projektfinanzierungen über mehr als 2 Mrd. USD begleitet. CEO Steven Sirbovan kommt aus dem Investmentbanking, hat bei Ventum Financial über 100 Transaktionen mit rund 500 Mio. USD Volumen begleitet und bei der Bergbau-Beteiligungsgesellschaft Waterton Projekte in Nevada und Arizona bewertet. Director Gary Baschuk war bei Barrick unter anderem an der Produktion im Goldstrike-Komplex beteiligt. Und im technischen Beirat sitzen neben Eric Saderholm auch Borden Putnam, der bei Newmont die Entdeckung der Pinon-Lagerstätte am südlichen Carlin Trend leitete, und Charles Sulfrian, Chefgeologe bei der Entwicklung der Post-Betze-Lagerstätte auf Goldstrike. Zusammen kommt dieser Beirat auf 125 Jahre Explorationserfahrung im Westen der USA.

Silber und Gold: die Korrektur als Einstiegsfenster?

Das Metallumfeld ist für einen Silber-Gold-Explorer derzeit zweischneidig - und gerade deshalb interessant. Silber notiert bei rund 65 USD je Unze (Stand 23.09.2026), Gold bei rund 4.300 USD je Unze. Silber hat damit seit seinem Rekordhoch von 121,58 USD am 29. Januar 2026 fast die Hälfte abgegeben, liegt im Zwölfmonatsvergleich aber immer noch rund 48% im Plus. Die Rallye 2025 war gewaltig, die Korrektur 2026 ebenso - und die Explorer-Aktien haben diese Korrektur überproportional mitgemacht.

Silber und Gold: nach der Rallye 2025 folgte 2026 die Korrektur - die Explorer haben sie überproportional mitgemacht. (Quelle: ICG Silver & Gold, Unternehmenspräsentation September 2026; Capital IQ)

Für Anleger heißt das: Wer heute in einen Silber-Gold-Explorer einsteigt, kauft nicht am Hochpunkt der Euphorie, sondern in einer Phase, in der der Sektor Bohrergebnisse wieder einzeln bewertet. Dazu kommt ein strukturelles Argument, das ICG in seiner Präsentation hervorhebt: Die US-Goldproduktion liegt auf einem 15-Jahres-Tief und ist seit 2017 um rund 33% gefallen, während Länder außerhalb des westlichen Lagers auf Rekordniveau fördern. Ein zu 100% US-amerikanisches Silber-Gold-Projekt in der weltweit führenden Bergbau-Jurisdiktion trifft damit einen Nerv, den Washington seit geraumer Zeit selbst betont.

Globale Goldproduktion auf Rekordniveau, US-Förderung seit 2017 um rund 33% gefallen. (Quelle: ICG Silver & Gold, Unternehmenspräsentation September 2026; Mining Focus)

Das Unternehmen im Video

Wer sich selbst ein Bild vom Tuscarora-Distrikt, dem Bohrprogramm und dem Weg zur ersten Ressourcenschätzung machen möchte, findet hier das Interview mit CEO Steven Sirbovan bei Crux Investor:

Quelle: YouTube-Kanal Crux Investor / icgsilverandgold.com/media

Was Anleger ebenfalls wissen sollten

Zur Wahrheit gehört die Kehrseite, und die ist bei einem Explorer dieser Größe erheblich. ICG Silver & Gold fördert kein Metall, erzielt keine Umsätze und verfügt über keine Ressourcenschätzung nach NI 43-101. Die heutigen Ergebnisse stammen aus sechs RC-Löchern; die wahren Mächtigkeiten der Abschnitte sind nicht bestimmt, und ein einzelner hochgradiger Abschnitt sagt nichts über Ausdehnung und Kontinuität der Zone. Die historischen Hochgrade in diesem Beitrag wurden von einem Qualified Person geprüft, aber nicht durch das Unternehmen verifiziert. Die Laborwerte der sechs ausstehenden Löcher können enttäuschen. Weitere Bohrungen kosten Geld, künftige Finanzierungen können Aktionäre verwässern. Das Unternehmen hat parallel zur Meldung einen dreimonatigen Investor-Relations-Vertrag mit Emerging Markets Consulting über 150.000 USD bekannt gegeben - die Aufmerksamkeit für die Aktie wird also auch aktiv erhöht. Und die Aktie ist markteng - schon kleine Orders können den Kurs deutlich bewegen, in beide Richtungen. Der Ankeraktionär American Pacific kann seine Aktien nach Ablauf etwaiger Haltefristen ebenfalls verkaufen.

Kurz gesagt: Es handelt sich um ein hochspekulatives Investment, bei dem ein Totalverlust möglich ist. Limitieren Sie Ihre Orders - bei Werten dieser Größenordnung ist das kein gut gemeinter Rat, sondern Pflicht.

Fazit: Die Frage war "Kommt der Treffer?" - die Antwort kam heute

Fassen wir zusammen: Ein Distrikt an der Schnittstelle von Carlin Trend und Independence Trend, der zu 100% einem 16-Mio.-CAD-Unternehmen gehört. Über 40.000 Meter historischer Bohrungen mit Treffern bis 367 g/t Silber über 1,5 Meter und 127 g/t Gold über 4,6 Meter. Und seit heute ein eigener Abschnitt von 24,3 Metern mit 10,14 g/t Gold - Platz 3 in Nevadas Rangliste seit 2025 der veröffentlichten Analyseergebnisse von Unternehmen unter 1 Mrd. CAD Börsenwert, gebohrt auf Land, das erst im April abgesteckt wurde, auf einer Struktur, die nach beiden Seiten offen ist. Dazu ein technisches Team, das gerade auch in Montana große Explorationserfolge feiert, sechs weitere Löcher im Labor und die erste Ressourcenschätzung im 1. Quartal 2027.

Explorer wie Westward Gold und Scorpio Gold haben in diesem Sommer gezeigt, was die Börse in Nevada aus deutlich schwächeren Abschnitten gemacht hat. Ob und wie sie auf den heutigen Treffer von ICG reagiert, weiß niemand - und niemand sollte darauf wetten, dass sich Muster wiederholen. Aber eines ist seit heute anders: Die Frage lautet nicht mehr, ob dieser Explorer etwas findet. Sie lautet, wie groß das ist, was er gefunden hat. Wer erst nach den nächsten sechs Löchern anfängt, sich mit dem Unternehmen zu beschäftigen, hat das Timing dann vermutlich schon verpasst.

Natürlich sollte niemand sein gesamtes Vermögen in ultra-spekulative Investments stecken. Nicht mal einen Großteil. Aber wer in seinem Depot bewusst einen spekulativen Baustein im Silber-Gold-Sektor sucht, findet bei ICG Silver & Gold Ltd. (ISIN: CA44892A6016, WKN: A4243X) eine seltene Kombination aus historischer Datentiefe, unmittelbar bevorstehenden Bohrergebnissen, einem klaren Fahrplan zur ersten Ressource und einer Bewertung, die all das noch nicht abbildet. Die spannendste Phase in der kurzen Börsengeschichte dieses Unternehmens beginnt - jetzt.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren Investments - und verbleiben mit besten, aber wie immer spekulativen Grüßen, Ihre Redaktion von Mining Investor.

Besuchen Sie auch die Website von ICG Silver & Gold, das interaktive 3D-Modell auf VRIFY oder lesen Sie die Unternehmensunterlagen auf SEDAR+.

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Dieser Werbeartikel über ICG Silver & Gold Ltd. wurde vom Direktor der Orange Unicorn Ltd. am 30. September 2026 um 8:00 Uhr erstellt. Zeitpunkt der ersten Verbreitung: 30. September 2026, 8:08 Uhr.

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Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

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Der an der Erstellung beziehungsweise Verbreitung dieser Veröffentlichung beteiligte Vermittler und Verfasser hält zum Stand 30. September 2026, 8:00 Uhr insgesamt 191.360 Aktien der ICG Silver & Gold Ltd. sowie 37.500 Warrants. Dies entspricht auf Grundlage der 43.180.120 zum 7. August 2026 ausgegebenen Aktien einem Anteil von rund 0,44% des ausgegebenen Aktienkapitals.

Bei vollständiger Ausübung der 37.500 Warrants erhöhte sich seine Position auf 228.860 Aktien, was - bei entsprechend erhöhtem Grundkapital - einem Anteil von rund 0,53% entspräche.

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Ein weiterer Vermittler hält zum Stand 30. September 2026, 8:00 Uhr insgesamt 242.581 Aktien der ICG Silver & Gold Ltd. Dies entspricht auf Grundlage der 43.180.120 zum 7. August 2026 ausgegebenen Aktien einem Anteil von rund 0,56% des ausgegebenen Aktienkapitals.

Derselbe Vermittler hält zum Stand 30. September 2026, 8:00 Uhr zusätzlich 125.000 Warrants der ICG Silver & Gold Ltd. Bei vollständiger Ausübung dieser Warrants erhöhte sich seine Position auf 367.581 Aktien, was - bei entsprechend erhöhtem Grundkapital - einem Anteil von rund 0,85% entspräche.

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Soweit Herausgeber, Verfasser oder Vermittler Aktien des beworbenen Unternehmens halten, können sie diese - vorbehaltlich gesetzlicher, vertraglicher und interner Handelsbeschränkungen - auch nach dieser Veröffentlichung ganz oder teilweise veräußern und dadurch von einer erhöhten Handelsliquidität oder höheren Kursen profitieren. Die Verbote des Insiderhandels und der Marktmanipulation bleiben unberührt.

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