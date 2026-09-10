The following instruments on XETRA do have their first trading 10.09.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 10.09.2026
Aktien
1 AU0000217655 Cavalier Resources Ltd.
2 CA64135V2049 Nevada King Gold Corp.
3 FR001401A702 Energisme S.A.
4 US55025L3069 Lument Finance Trust Inc.
5 BMG8571C2643 Suncorp Technologies Ltd.
Anleihen
1 XS3504828XXX Asian Development Bank (ADB)
2 FR001401AXXX Electricité de France S.A.
3 XS3491326XXX Clariane SE
4 DE000NLB5XXX Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
5 XS2205566XXX VLL International Inc.
6 DE000A161XXX Bayerische Landesbodenkreditanstalt
7 DE000BU0EXXX Deutschland, Bundesrepublik
8 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
9 AT0000A3XXXX Erste Group Bank AG
10 AT0000A3XXXX Erste Group Bank AG
11 NO0013483XXX ASP Data Center AS
12 DE000LB4XXXX Landesbank Baden-Württemberg
13 XS3504737XXX Nederlandse Waterschapsbank N.V.
14 DE000NLB5XXX Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
15 DE000NLB5XXX Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
16 DE000NLB5XXX Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
17 DE000NLB5XXX Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
18 DE000NLB5XXX Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
19 DE000NLB5XXX Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
20 XS3503302XXX Nordea Mortgage Bank PLC
21 BE6377188XXX Euroclear Holding S.A./N.V
22 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 10.09.2026
Aktien
1 AU0000217655 Cavalier Resources Ltd.
2 CA64135V2049 Nevada King Gold Corp.
3 FR001401A702 Energisme S.A.
4 US55025L3069 Lument Finance Trust Inc.
5 BMG8571C2643 Suncorp Technologies Ltd.
Anleihen
1 XS3504828XXX Asian Development Bank (ADB)
2 FR001401AXXX Electricité de France S.A.
3 XS3491326XXX Clariane SE
4 DE000NLB5XXX Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
5 XS2205566XXX VLL International Inc.
6 DE000A161XXX Bayerische Landesbodenkreditanstalt
7 DE000BU0EXXX Deutschland, Bundesrepublik
8 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
9 AT0000A3XXXX Erste Group Bank AG
10 AT0000A3XXXX Erste Group Bank AG
11 NO0013483XXX ASP Data Center AS
12 DE000LB4XXXX Landesbank Baden-Württemberg
13 XS3504737XXX Nederlandse Waterschapsbank N.V.
14 DE000NLB5XXX Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
15 DE000NLB5XXX Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
16 DE000NLB5XXX Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
17 DE000NLB5XXX Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
18 DE000NLB5XXX Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
19 DE000NLB5XXX Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
20 XS3503302XXX Nordea Mortgage Bank PLC
21 BE6377188XXX Euroclear Holding S.A./N.V
22 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
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