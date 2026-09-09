The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 09.09.2026.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 09.09.2026

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ISIN Name

BMG8571C2494 SUNCORP TECHS HD-,006

CA53630K1021 LIPARI MINING LTD

FR0013399359 ENERGISME S.A. EO-,003

KYG0567U1XXX ARQIT QUANTUM INC. WTS26

US04650F1012 ATAIBECKLEY INC. O.N.

US55025L1089 LUMENT FINANCE TR. DL-,01

XS2413632XXX IHS HOLDING 21/26 REGS





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