The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 09.09.2026.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 09.09.2026
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ISIN Name
BMG8571C2494 SUNCORP TECHS HD-,006
CA53630K1021 LIPARI MINING LTD
FR0013399359 ENERGISME S.A. EO-,003
KYG0567U1XXX ARQIT QUANTUM INC. WTS26
US04650F1012 ATAIBECKLEY INC. O.N.
US55025L1089 LUMENT FINANCE TR. DL-,01
XS2413632XXX IHS HOLDING 21/26 REGS
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 09.09.2026
.
ISIN Name
BMG8571C2494 SUNCORP TECHS HD-,006
CA53630K1021 LIPARI MINING LTD
FR0013399359 ENERGISME S.A. EO-,003
KYG0567U1XXX ARQIT QUANTUM INC. WTS26
US04650F1012 ATAIBECKLEY INC. O.N.
US55025L1089 LUMENT FINANCE TR. DL-,01
XS2413632XXX IHS HOLDING 21/26 REGS
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