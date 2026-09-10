Die anhaltenden geopolitischen Spannungen im Nahost-Konflikt schüren am Markt zunehmend die Sorge vor einer neuen Energiekrise, da die Ölpreise (Sorte Brent) bereits die Marke von 100 USD überschritten haben. Vor diesem Hintergrund prognostizieren die Analysten von Goldman Sachs in einem bullischen Szenario sogar ein kurzfristiges Preistarget von 120 USD je Barrel. Diese rasant steigenden Energiekosten heizen die Inflation weiter an und erhöhen damit drastisch den Druck auf die Europäische Zentralbank ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Online