Gold bleibt einer der großen Gewinner an den Rohstoffmärkten. Hohe Preise verändern dabei nicht nur die Gewinne der Produzenten, sondern auch den Wert unerschlossener Vorkommen. Lagerstätten, die früher kaum Aufmerksamkeit bekamen, können plötzlich wirtschaftlich interessant werden. Entsprechend investieren Minenkonzerne wieder massiv in Exploration. Dabei wird immer wichtiger, wer seine Ressourcen erweitert, neue Lagerstätten entdeckt und zusätzliche Unzen möglichst günstig in Richtung Produktion entwickeln kann.Den vollständigen Artikel lesen ...
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