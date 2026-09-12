248 Mio. US-Dollar Investition für 663 Mio. US-Dollar Nettobarwert: Die Rechnung hinter Tesoro Gold

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248 Mio. US-Dollar anfänglicher Kapitalbedarf stehen einem errechneten Nachsteuer-Nettobarwert von 663 Mio. US-Dollar gegenüber: Diese Relation macht die Scoping-Studie von Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) besonders interessant. Der Nettobarwert entspricht rechnerisch etwa dem 2,7-Fachen der vorgesehenen Anfangsinvestition. Das ist allerdings keine Bewertungskennzahl für die Aktie und auch kein garantierter Gewinn. Die Relation beschreibt vielmehr, welchen abgezinsten Wert das El-Zorro-Projekt unter den Annahmen der Studie erzeugen könnte. Wie weit der Weg von einer solchen Modellrechnung bis zur funktionierenden Mine ist, zeigen Barrick Mining (ISIN: CA06849F1080) und der kleinere Chile-Produzent Rio2 (ISIN: CA7672171021).

Was hinter den beiden Zahlen steckt

Die Scoping-Studie kalkuliert für den Tagebau Ternera mit anfänglichen Investitionen von 247,9 Mio. US-Dollar. Darin enthalten sind rund 40,1 Mio. US-Dollar für Vorab-Abraumarbeiten. Auf Basis eines Goldpreises von 2.750 US-Dollar je Unze ergibt sich ein Nachsteuer-Nettobarwert von 663 Mio. US-Dollar bei einem Diskontierungszins von 7,5%. Die Nachsteuer-Rendite des Projekts wird mit 51,3% angegeben, während sich der investierte Betrag laut Modell nach rund 20 Monaten zurückzahlen könnte.

Diese Werte beruhen auf einer Scoping-Studie und damit auf einer frühen technischen und wirtschaftlichen Untersuchung. Die Kostenschätzungen besitzen noch nicht die Genauigkeit eines Bauangebots. Außerdem basiert das Produktionsziel auf einer Kombination aus angezeigten und abgeleiteten Ressourcen. Die definitive Machbarkeitsstudie muss deshalb zeigen, ob die angenommene Kapitalintensität auch nach detaillierter Planung Bestand hat.

Barrick Mining zeigt den Maßstab der Großproduzenten

Barrick Mining, die frühere Barrick Gold, produzierte allein im zweiten Quartal 2026 rund 796.000 Unzen Gold und erwirtschaftete einen operativen Cashflow von 1,70 Mrd. US-Dollar. Gleichzeitig rechnet der Konzern für das Gesamtjahr mit zurechenbaren Investitionen zwischen 3,8 und 4,2 Mrd. US-Dollar. Diese Größenordnung zeigt, wie kapitalintensiv die Erhaltung und Weiterentwicklung eines globalen Minenportfolios ist.

Auch Barrick entwickelt neue Projekte nicht im Schnellverfahren. Beim hochgradigen Fourmile-Projekt in Nevada waren Mitte 2026 bereits 20 Bohrgeräte im Einsatz, während die Vormachbarkeitsstudie erst für 2028 vorgesehen ist. Geologische Qualität allein genügt folglich selbst bei einem finanzstarken Großkonzern nicht. Ressourcen müssen umgewandelt, technische Risiken begrenzt und Investitionsentscheidungen über Jahre vorbereitet werden.

Rio2 liefert den passenderen Chile-Vergleich

Näher an Tesoro liegt Rio2. Das Unternehmen entwickelte in der Atacama-Region die Fenix-Goldmine, für die eine Gesamtinvestition von rund 235 Mio. US-Dollar ausgewiesen wurde. Das Projekt verfügt über 4,8 Mio. Unzen in den Kategorien "Measured" und "Indicated" sowie 1,8 Mio. Unzen nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven. Damit besitzt Fenix eine größere Ressourcenbasis als Ternera, startete jedoch ebenfalls mit einem vergleichsweise begrenzten Kapitaleinsatz.

Im Januar 2026 meldete Rio2 den ersten offiziellen Goldguss. Die entscheidenden Baumaßnahmen wurden nach Unternehmensangaben innerhalb von 14 Monaten sowie im vorgesehenen Kostenrahmen abgeschlossen. Für 2026 plante Rio2 zunächst 60.000 bis 70.000 Unzen Gold und eine schrittweise Steigerung der auf die Laugungshalden gebrachten Erzmenge auf 20.000 Tonnen pro Tag. Der Weg verlief dennoch nicht geradlinig: Die chilenischen Behörden lehnten die Umweltverträglichkeitsprüfung 2022 zunächst ab. Erst nach einem Berufungsverfahren erhielt Fenix im März 2024 die Umweltgenehmigung.

Warum El Zorro relativ kapitaleffizient erscheint

Ternera soll als einzelner Tagebau mit einer konventionellen Carbon-in-Pulp-Anlage entwickelt werden. Die vorgesehene Verarbeitungskapazität beträgt 3 Mio. Tonnen jährlich, die angenommene Goldausbeute rund 95%. Komplexe Untertageanlagen oder technisch neuartige Aufbereitungsverfahren sieht das Konzept nicht vor. Hinzu kommt die Lage nur rund 13 Kilometer von der Pazifikküste und etwa 57 Straßenkilometer vom Hafen Caldera entfernt. Das Projekt liegt auf ungefähr 600 Metern Höhe und vermeidet damit einige logistische und klimatische Schwierigkeiten hoch gelegener Andenprojekte.

Tesoro treibt bereits die Planung einer 21-Megawatt-Netzanbindung, der Wasserversorgung und eines trocken gestapelten Rückstandslagers voran. Diese Arbeiten sind wichtig, weil eine auf dem Papier einfache Mine dennoch Energie, Wasser, Straßen, Rückstandsmanagement und eine belastbare Bauplanung benötigt. Der vorgesehene Kapitalbedarf lässt sich daher erst nach Abschluss der definitiven Machbarkeitsstudie fundierter beurteilen.

Das Ressourcen-Upgrade verbessert die Ausgangslage

Die im August 2026 aktualisierte Ternera-Ressource umfasst 1,82 Mio. Unzen Gold. Davon befinden sich jetzt 1,47 Mio. Unzen oder 78% in den höher abgesicherten Kategorien "Measured" und "Indicated". Dieses Upgrade schafft die geologische Grundlage für die angekündigte erste Erzreserve. Es aktualisiert jedoch nicht automatisch den Nettobarwert von 663 Mio. US-Dollar, denn dieser stammt weiterhin aus der Scoping-Studie von 2025.

Auch die Finanzierung bleibt ein zentraler Schritt. Tesoro verfügte Ende Juni 2026 über 15,29 Mio. Australische Dollar an liquiden Mitteln und hatte keine Schulden. Dieser Betrag finanziert die laufenden Studien und Bohrprogramme, reicht aber selbstverständlich nicht für den Bau einer 248 Mio. US-Dollar teuren Mine. Deshalb wurde BurnVoir mit der Entwicklung einer Finanzierungsstrategie und der Vorbereitung möglicher Fremdkapitalfazilitäten beauftragt.

Die auffällige Relation zwischen Investitionsbedarf und Nettobarwert ist somit ein guter Ausgangspunkt, aber noch kein Endergebnis. Barrick zeigt, wie konsequent selbst Großkonzerne Projekte technisch absichern. Rio2 belegt wiederum, dass ein kleineres Unternehmen in Chile eine Mine mit ähnlicher Kapitalgrößenordnung tatsächlich realisieren kann. Für Tesoro werden die Erzreserve, die definitive Machbarkeitsstudie, das Genehmigungsverfahren und die Finanzierung darüber entscheiden, ob aus der attraktiven Rechnung ein belastbares Goldprojekt wird.

Quellen:

https://tesorogold.com.au/el-zorro-project/ternera-gold-deposit/

https://www.marketindex.com.au/data-api/api/v1/announcements/XASX%3ATSO%3A6A1340574/pdf/inline/upgrade-to-ternera-1-8moz-mineral-resource

https://www.marketindex.com.au/asx/tso/announcements/quarterly-activities-report-6A1336509

https://www.barrick.com/English/news/news-details/2026/q2-2026-results/default.aspx

https://www.rio2.com/fenixgold

https://www.rio2.com/post/rio2-announces-gold-pour-at-fenix-gold-mine

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