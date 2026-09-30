1.000 Tonnen Gold in acht Monaten: Warum Chinas Kaufwelle Newmont, Agnico Eagle und Tesoro Gold betrifft

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China hat in den ersten acht Monaten des Jahres 2026 mehr als 1.000 Tonnen Gold importiert. Der Wert der Einfuhren erreichte 158,8 Mrd. US-Dollar und übertraf damit schon jetzt die 96,5 Mrd. US-Dollar des gesamten Vorjahres. Die Kaufwelle trifft auf einen Goldmarkt, der sich nach seinem Rekordhoch neu sortiert: Der Preis ist von zeitweise fast 5.600 US-Dollar auf rund 4.300 US-Dollar je Unze gefallen, bleibt aber historisch hoch. Davon profitieren Produzenten wie Newmont und Agnico Eagle unmittelbar. Tesoro Gold steht dagegen für die Frage, woher ein Teil des künftigen Angebots kommen könnte.

China verändert die Nachfrage nach Gold

Hinter den Importen stehen mehrere Entwicklungen. Chinesische Privatanleger suchen angesichts des schwachen Immobilienmarktes nach Alternativen, institutionelle Investoren wollen ihre Portfolios breiter aufstellen und die Zentralbank reduziert langfristig ihre Abhängigkeit vom US-Dollar. Gold übernimmt dabei gleichzeitig die Rolle eines Wertspeichers, einer Krisenabsicherung und eines international handelbaren Reservevermögens.

Die Importe bedeuten zwar nicht, dass jede zusätzliche Unze direkt von einer bestimmten Goldmine nach China geliefert wird. Gold besitzt jedoch einen globalen Marktpreis. Steigt die Nachfrage eines so großen Käufers, beeinflusst das deshalb grundsätzlich auch die Erlöse nordamerikanischer Produzenten und die Wirtschaftlichkeit noch ungebauter Projekte in Chile, Kanada oder Australien.

Newmont liefert Gold im industriellen Maßstab

Newmont Corporation (ISIN US6516391066) zeigt, welche Dimension das etablierte Ende des Goldmarktes erreicht. Der Konzern förderte im zweiten Quartal 2026 rund 1,3 Mio. zurechenbare Unzen Gold und erzielte einen freien Cashflow von 2,2 Mrd. US-Dollar. Gleichzeitig verfügt Newmont über 118,2 Mio. Unzen nachgewiesene und wahrscheinliche Goldreserven. Diese Größenordnung erlaubt es dem Konzern, eine steigende asiatische Nachfrage aus einem weltweiten Portfolio heraus zu bedienen. Sie macht aber auch sichtbar, wie viel Kapital, Infrastruktur und jahrelange Exploration erforderlich sind, um eine solche Produktionsbasis aufzubauen und dauerhaft zu erneuern.

Agnico Eagle verbindet Produktion mit Reservewachstum

Agnico Eagle Mines Limited (ISIN CA0084741085) bildet den zweiten großen Vergleichspunkt. Das Unternehmen produzierte im ersten Quartal 2026 insgesamt 825.109 Unzen Gold und bestätigte sein Jahresziel von 3,3 bis 3,5 Mio. Unzen. Die All-in Sustaining Costs lagen bei 1.483 US-Dollar je Unze. Bei einem Goldpreis von rund 4.300 US-Dollar bleibt damit eine erhebliche operative Spanne, auch wenn Steuern, Investitionen und andere Ausgaben noch zu berücksichtigen sind. Zugleich erhöhte Agnico Eagle seine Goldreserven um 2% auf den Rekordwert von 55,4 Mio. Unzen. Das Unternehmen profitiert somit nicht nur vom heutigen Goldpreis, sondern arbeitet kontinuierlich an der Produktion der kommenden Jahre.

Tesoro Gold steht für das Angebot von morgen

Tesoro Gold Limited (ISIN AU0000077208) produziert noch kein Gold und ist daher nicht direkt mit den beiden Konzernen vergleichbar. Das Unternehmen entwickelt mit El Zorro jedoch ein Projekt, das künftig einen Beitrag zum Angebot leisten könnte. Die erste Tagebaureserve umfasst 42,8 Mio. Tonnen mit 0,93 Gramm Gold je Tonne und damit rund 1,28 Mio. enthaltene Unzen. Der aktuelle Minenplan sieht eine anfängliche Laufzeit von 13 Jahren sowie eine Produktion von mehr als 110.000 Unzen pro Jahr im eingeschwungenen Betrieb vor.

Die wirtschaftlichen Eckdaten wurden inzwischen aktualisiert. Bei einem angenommenen Goldpreis von 3.500 US-Dollar je Unze weist die Vorstudie einen Nachsteuer-Nettobarwert von 994 Mio. US-Dollar, eine interne Rendite von 57% und einen möglichen freien Cashflow von 1,51 Mrd. US-Dollar aus. Dem steht ein anfänglicher Kapitalbedarf von rund 276 Mio. US-Dollar gegenüber. Entscheidend ist nun, ob die laufende definitive Machbarkeitsstudie diese Annahmen bestätigt und Tesoro anschließend Finanzierung und Genehmigungen sichern kann.

Ein hoher Goldpreis löst nicht jedes Problem

Chinas Kaufwelle verbessert das Umfeld für Goldunternehmen, beseitigt aber nicht die projektspezifischen Risiken. Die jüngste Korrektur zeigt, dass der Goldpreis trotz strukturell starker Nachfrage erheblich schwanken kann. Höhere US-Zinsen und ein festerer Dollar können Gold zwischenzeitlich belasten, während steigende Energie-, Lohn- und Baukosten einen Teil der höheren Erlöse aufzehren.

Für Tesoro zählt deshalb nicht allein der mögliche Verkaufspreis. Das Unternehmen muss den geplanten Kapitalbedarf, die Betriebskosten von derzeit 1.538 US-Dollar je Unze, den Zeitplan und die metallurgische Gewinnung in der definitiven Machbarkeitsstudie weiter absichern. Erst danach lässt sich belastbarer beurteilen, wie groß der wirtschaftliche Abstand zwischen Goldpreis und Gesamtkosten tatsächlich ist.

Warum die 1.000 Tonnen für Tesoro zählen

Newmont und Agnico Eagle zeigen, wie etablierte Produzenten die aktuelle Goldnachfrage in Cashflow umwandeln. Tesoro bietet dagegen Zugang zu einer früheren Phase der Wertschöpfung: Das Unternehmen besitzt eine erste Reserve und eine positive Projektökonomie, muss die Mine aber noch finanzieren, genehmigen und bauen.

Gerade deshalb ist die chinesische Nachfrage für Tesoro relevant. Hält sie den Goldpreis langfristig auf einem hohen Niveau, verbessert das grundsätzlich die Bedingungen für neue Projekte. Die mehr als 1.000 importierten Tonnen sind somit kein Garant für den Erfolg von El Zorro - aber ein starkes Argument dafür, dass wirtschaftlich überzeugende neue Goldminen weiterhin gebraucht werden.

Quellen:

https://www.ft.com/content/ed38995e-c7be-4703-9775-eb384a037ce3

https://www.reuters.com/world/india/gold-muted-higher-for-longer-rate-outlook-weighs-2026-09-22/

https://www.gold.org/goldhub/research/gold-mid-year-outlook-2026

https://www.newmont.com/investors/news-release/news-details/2026/Newmont-Reports-Robust-Second-Quarter-2026-Results-Remains-on-Track-to-Achieve-Full-Year-Guidance/default.aspx

https://www.newmont.com/investors/news-release/news-details/2026/Newmont-Reports-2025-Mineral-Reserves-of-118-2-Million-Gold-Ounces-and-12-5-Million-Tonnes-of-Copper/default.aspx

https://www.agnicoeagle.com/English/news-and-media/news-releases/news-details/2026/AGNICO-EAGLE-REPORTS-FIRST-QUARTER-2026-RESULTS-INCLUDING-RECORD-QUARTERLY-OPERATING-MARGINS-AND-ADJUSTED-NET-INCOME/

https://www.agnicoeagle.com/English/news-and-media/news-releases/news-details/2026/AGNICO-EAGLE-PROVIDES-AN-UPDATE-ON-2025-EXPLORATION-RESULTS-AND-2026-EXPLORATION-PLANS-YEAR-OVER-YEAR-MINERAL-RESERVES-INCREASE-2-TO-55-4-MOZ-INDICATED-MINERAL-RESOURCES-INCREASE-10-TO-47-1-MOZ-AND-INFERRED-MINERAL-RESOURCES-INCREASE-15-TO-41-8-MOZ/default.aspx

https://tesorogold.com.au/el-zorro-project/ternera-gold-deposit/

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Tesoro Gold

Land: Australien?

ISIN:??AU0000077208

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