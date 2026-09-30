Mehr als 1.000 Tonnen Gold hat China von Januar bis August eingeführt. Das ist mehr als im gesamten Jahr 2025, wie jüngste chinesische Zolldaten zeigen. Auch die Zentralbank in Peking stockt ihre Goldreserven seit 22 Monaten in Folge auf. Die Nachfrage aus Fernost spielt vor allem den großen Produzenten in die Karten. Den Nachschub von morgen suchen Explorer etwa im Nordosten der DR Kongo, wo mit Kibali eine der größten Goldminen Afrikas läuft. Wer wachsen will, braucht eigene Projekte in der Pipeline. Wir sehen uns daher mit Newmont, DRC Gold und Agnico Eagle drei Goldunternehmen an.
Enthaltene Werte: US6516391066,CA23347H1064,CA0084741085Den vollständigen Artikel lesen ...
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