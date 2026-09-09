David gegen Goliath im Athabasca-Becken: Holt dieser kleine Uran-Explorer jetzt zum großen Schlag aus?

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Eine riesige unterirdische Struktur im Südwesten Kanadas reicht viel tiefer als gedacht. Das zeigen neue Messungen aus der Forschung. Für den gesamten Uran-Sektor in Saskatchewan könnte das wichtig werden - vom großen Entwickler bis zum kleinen Explorer.

Das Wichtigste in Kürze

Spannende Anomalie: Das Unternehmen Blast Resources Inc. (WKN: A3EHMB | ISIN: CA09345L1085) hat im Juli 2026 eine 12 Kilometer lange Uran-Thorium-Struktur entdeckt.

Blick in die Tiefe: Neue Forscher-Daten zeigen, dass die wichtige geologische Zone ("Clearwater Domain") bis in 22 Kilometer Tiefe reicht und unter bekannten Uran-Lagern verläuft.

Der Riese als Vorbild: Denison Mines (WKN: A0LFYS | ISIN: CA2483561072) zeigt im selben Becken bereits, wie moderner Uran-Abbau ohne klassische Riesen-Minen funktionieren kann.

Das kanadische Athabasca-Becken gilt weltweit als eines der wichtigsten Gebiete für hochwertiges Uran. Doch wie das Metall dort im Boden verteilt ist und wie man es am besten fördert, beschäftigt die Branche immer wieder neu. Aktuelle Daten der kanadischen Behörden und neue Funde kleinerer Entdecker (Explorer) bringen gerade frischen Wind in die Region.

Denison Mines: Uran-Abbau per Flüssigkeit

Ein sehr bekannter Name in der Region ist Denison Mines. Das Unternehmen besitzt fast die gesamte Mehrheit am riesigen "Wheeler-River-Projekt" im Osten des Beckens. Das Besondere hier ist die Technik: Bei der sogenannten In-situ-Recovery-Methode (ISR) wird das Uran direkt im Boden durch eine Flüssigkeit gelöst und hochgepumpt.

Vorteile dieses Verfahrens:

Es müssen keine riesigen Löcher gegraben werden.

Es spart im Vergleich zum klassischen Bergbau viel Geld.

Die Umwelt wird deutlich weniger belastet.

Zusätzlich profitiert Denison davon, dass sie bereits große Mengen echtes Uran lagern, das durch die weltweit hohe Nachfrage wertvoller werden könnte.

Das Rätsel der "Clearwater Domain"

Spannend für die gesamte Region ist die sogenannte Clearwater Domain. Das ist eine sehr große, rund 325 Kilometer lange unterirdische Gesteinsstruktur. Wissenschaftler der kanadischen Regierung wollten wissen, ob diese Struktur mit den großen Uran-Vorkommen der Gegend zusammenhängt.

Die neuen Modelle zeigen Erstaunliches: Die Struktur reicht rund 22 Kilometer tief in die Erde - weit tiefer als man früher dachte. Sie liegt wie eine große Heizplatte unter den bekannten Uran-Lagern. Forscher glauben, dass die Hitze dieser alten Granite früher tiefe Flüssigkeiten nach oben gedrückt hat, wodurch die wertvollen Uran-Lagerstätten überhaupt erst entstanden sind.

Blast Resources: Der Fund am Britt-Lake-Claim

Genau an dieser geologischen Struktur arbeitet Blast Resources. Im Juli 2026 fand die Firma eine deutliche Uran-Thorium-Anomalie, die sich über 12 Kilometer von Nord nach Süd erstreckt. Zudem wurden alte Daten ausgewertet, die sieben unterirdische Bruchzonen und Verwerfungen im Boden zeigen. Solche Risse im Gestein sind oft die Kanäle, durch die sich das Uran über Jahrmillionen angesammelt hat.

Zwei Firmen in völlig unterschiedlichen Phasen

Man darf die beiden Unternehmen jedoch nicht verwechseln:

Denison Mines ist ein Branchen-Riese. Sie haben bereits wichtige Genehmigungen und wollen in den nächsten Jahren mit der echten Produktion starten.

Blast Resources steht noch am Anfang und untersucht den Boden bisher mit chemischen und physikalischen Methoden.

Beide Firmen zeigen jedoch auf ihre Weise, dass das Athabasca-Becken auch nach Jahrzehnten der Forschung immer wieder für geologische Überraschungen gut ist.

Quellen

https://www.newsfilecorp.com/release/305420/Blast-Resources-Announces-Strong-UraniumThorium-Anomalies-on-Britts-Lake-Claims-in-Athabasca-Basin-Region-Saskatchewan

https://www.wallstreet-online.de/aktien/denison-mines-aktie

https://extraetf.com/de/stock-profile/CA2483561072

Lassen Sie sich in den Verteiler für Blast Resources oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Blast Resources" oder "Nebenwerte".

Blast Resources Inc.

Land: Kanadisch

ISIN: CA09345L1085

https://blastresources.com/

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Enthaltene Werte: CA2483561072,CA09345L1085