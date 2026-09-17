Wichtige Highlights:

Die geologische Bedeutung dieses Merkmals liegt in seinem potenziellen Fluidleitungssystem, das offene Räume und Niederdruckzonen enthalten könnte, in denen es zu einer Vermischung hydrothermaler Fluide gekommen sein könnte und die möglicherweise die Ausfällung von Uran begünstigt haben.

Vancouver, British Columbia / 17. September 2026 / IRW-Press / Blast Resources Inc. (CSE: BLST) (FSE: O0E) (OTCQB: BLSRF) ("Blast" oder das "Unternehmen") freut sich, die Identifizierung einer markanten interpretierten tektonischen Bruchzone bekannt zu geben, die sich durch die Claim-Gruppen Wales Lake, Brazier South und Britts Lake des Unternehmens erstreckt. Die Claims befinden sich überwiegend östlich der Clearwater Domain innerhalb des breiteren regionalen Gebiets, in dem sich die Uranlagerstätten Triple R und Arrow sowie weitere jüngste Uranentdeckungen befinden. Geologische Untersuchungen haben die These aufgestellt, dass radiogene Wärme, die von granitischen Gesteinen der Clearwater Domain erzeugt wurde, eine langanhaltende Zirkulation hydrothermaler Fluide entlang struktureller Korridore ermöglicht haben könnte und damit zur Mobilisierung und Konzentration von Uran in der Region beigetragen haben könnte. Die interpretierte tektonische Bruchzone unter den Claim-Gruppen von Blast könnte einen Weg für die Bewegung von Fluiden geschaffen haben und dadurch die Zirkulation und Vermischung potenziell uranhaltiger Fluide ermöglicht haben. Dieses Merkmal stellt einen wichtigen Schwerpunkt für die weitere geologische und geophysikalische Exploration dar.

Casey Forward, Chief Executive Officer & Director des Unternehmens, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, die geologische Bedeutung der tektonischen Bruchzone beim Uranprojekt Wales Lake zu erläutern. Die tektonische Bruchzone erstreckt sich durch zwei unserer Claims und bietet dem Unternehmen damit umfangreiche Möglichkeiten, ihr Potenzial weiter zu erkunden. Wir freuen uns darauf, die weitere Entwicklung in den kommenden Monaten voranzutreiben."

Abbildung 1: Geologie des Wales-Lake-Projekts

Eine tektonische Bruchzone kann eine Kontaktzone, Verwerfung oder Scherzone zwischen zwei oder mehreren geologischen Platten darstellen, die relativ zueinander Kollision, Dehnung oder Blattverschiebung erfahren haben. Auf der Liegenschaft von Blast verläuft eine bedeutende tektonische Bruchzone von Nordwesten nach Südosten und erstreckt sich über rund 10 km durch die Claims MC00016517 bis MC00016514.

Innerhalb der Claims des Uranprojekts Wales Lake befindet sich diese tektonische Bruchzone im Grundgestein und ist möglicherweise an der Oberfläche nicht sichtbar. Diese Bruchzone fällt mit einer magnetischen Tiefanomalie zusammen, die bei der 2024 auf der Liegenschaft abgeschlossenen magnetischen Untersuchung identifiziert wurde, und verläuft ungefähr parallel zu elektromagnetischen Leitern, die in einer historischen VTEM-Untersuchung identifiziert wurden. Beides sind wesentliche Merkmale im Uranmodell des Athabasca Basin.

EM-Leiter, die mit magnetischen Tiefanomalien zusammenfallen, werden als graphitische Verwerfungen interpretiert, die als Transportwege für mineralisierende Fluide dienen können. Solche graphitischen Verwerfungen können außerdem den erforderlichen Raum und die reduzierenden Bedingungen bereitstellen, die notwendig sind, um Uran einzuschließen und auszufällen.

Abbildung 2: Ziele bei Wales Lake mit tektonischer Bruchzone

Erklärung der qualifizierten Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Andy Yackulic, P. Geo., erstellt und genehmigt, der als qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects gilt.

Über Blast Resources Inc.

Blast Resources (CSE: BLST) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Aktien an der Canadian Securities Exchange gehandelt werden. Das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf die Exploration seines Flaggschiff-Uranprojekts Wales Lake.

Das Projekt liegt südlich von Wales Lake und knapp außerhalb des südwestlichen Randes des Athabasca Basin. Es befindet sich strategisch günstig innerhalb des Patterson Lake Corridor, der zwei bedeutende Uranlagerstätten beherbergt: Paladins Triple-R-Lagerstätte und NexGens Arrow-Lagerstätte. Das Vorkommen dieser großen, hochgradigen Lagerstätten sowie weiterer jüngster hochgradiger Uranentdeckungen innerhalb des Patterson Lake Corridor ("PLC") deutet darauf hin, dass der PLC eines der größten hochgradigen Uransysteme der Welt darstellen könnte.

IM NAMEN DES BOARDS

Casey Forward

President und CEO

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Website: www.blastresources.com

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