Amerikas Atom-Renaissance: Warum die USA ohne Explorer vor einer leeren Lieferkette stehen

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Die US-Uranproduktion zieht an, doch die Ausgangsbasis bleibt niedrig - ein Blick auf die frühe Wertschöpfungskette

Die Vereinigten Staaten verfolgen seit einiger Zeit eine politisch forcierte Strategie zum Ausbau der heimischen Uranproduktion, um die Abhängigkeit von Importen aus Russland und anderen Regionen zu reduzieren. Erste Effekte dieser Offensive zeigen sich bereits in den Produktionszahlen: Allein im ersten Quartal 2026 erreichte die US-Uranproduktion nach verfügbaren Daten rund 1,039 Millionen Pfund U3O8. Die Richtung stimmt, auch wenn die Ausgangsbasis im internationalen Vergleich weiterhin niedrig bleibt.

Uranium Energy Corp (WKN: A0JDRR | ISIN: US9168961038) hat in diesem Umfeld den Schritt vom Entwickler zum Produzenten bereits vollzogen: Im April 2026 nahm das Unternehmen sein Projekt Burke Hollow in Texas in Betrieb und verfügt damit gemeinsam mit seiner bestehenden Wyoming-Plattform über zwei aktive US-Standorte für die In-situ-Recovery-Gewinnung (ISR).

Wachsende Produktion, aber begrenzte neue Lagerstätten

Der Ausbau der US-Uranproduktion stützt sich bislang überwiegend auf die Reaktivierung und den Ausbau bereits bekannter Lagerstätten. Genau deshalb gewinnt die Suche nach neuen, bislang unerschlossenen Vorkommen an Bedeutung - ein Bereich, in dem naturgemäß kleinere Explorationsunternehmen aktiv sind, die am Anfang der Wertschöpfungskette ansetzen, lange bevor eine Lagerstätte in Produktion gehen kann.

Kanada bleibt in diesem Zusammenhang ein zentraler Bezugspunkt für die westliche Uranversorgung: Das Athabasca-Becken in Saskatchewan beherbergt einige der hochgradigsten Uranvorkommen der Welt, betrieben unter anderem von Cameco (WKN: 882017 | ISIN: CA13321L1085), das rund 16 Prozent der weltweiten Uranproduktion bereitstellt.

Ein Explorer am Anfang der Kette

Blast Resources Inc. (WKN: A3EHMB | ISIN: CA09345L1085) verfolgt mit seinem Wales-Lake-Projekt genau diesen frühen Teil der Wertschöpfungskette. Das rund 16.127 Hektar große Projekt liegt im Patterson-Lake-Korridor des Athabasca-Beckens und damit weniger als 30 Kilometer von den bedeutenden Uranlagerstätten Arrow und Triple R entfernt. Im Juli 2026 meldete das Unternehmen eine Uran-Thorium-Anomalie auf seinen Britts-Lake-Claims, die sich über rund 12 Kilometer erstreckt - ein erster geophysikalischer Hinweis, der durch künftige Bohrprogramme validiert werden müsste.

Anders als Uranium Energy Corp, das bereits über produzierende ISR-Anlagen verfügt, befindet sich Blast Resources noch in der reinen Explorationsphase. Diese unterschiedliche Positionierung innerhalb derselben Wertschöpfungskette - von der frühen Exploration bis zur laufenden Produktion - prägt maßgeblich das jeweilige Risiko- und Zeithorizontprofil der beiden Unternehmen.

Makroökonomischer Rahmen

Die politisch getriebene US-Atom-Offensive, verbunden mit wachsendem globalem Interesse an Kernenergie als Teil der Dekarbonisierungsstrategie zahlreicher Länder, bildet den strukturellen Hintergrund für das gestiegene Interesse an Uranexploration. Ob sich dieser Trend in konkreten Bohrergebnissen und späteren Ressourcenschätzungen bei Explorern wie Blast Resources niederschlägt, bleibt jedoch von Projekt zu Projekt unterschiedlich zu bewerten und hängt von den jeweiligen geologischen Ergebnissen ab.

Quellen

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-08/69257183-us-atom-offensive-nimmt-fahrt-auf-uranium-energy-produziert-bereits-rueckt-blast-resources-als-explorer-in-den-fokus-176.htm

https://www.newsfilecorp.com/release/305420/Blast-Resources-Announces-Strong-UraniumThorium-Anomalies-on-Britts-Lake-Claims-in-Athabasca-Basin-Region-Saskatchewan

https://www.wallstreet-online.de/aktien/uranium-energy-aktie

https://www.deraktionaer.de/aktien/kurse/cameco-ca13321l1085.html

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Blast Resources Inc.

Land: Kanadisch

ISIN: CA09345L1085

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