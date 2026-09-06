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Die nächste Phase des KI-Booms könnte sich nicht mehr nur bei Chips und Rechenzentren entscheiden. Nvidia und Amazon stehen exemplarisch für einen Technologiesektor, dessen Strombedarf rapide wächst. Gleichzeitig geht die Renaissance der Kernkraft vom Planungsstadium zunehmend in konkrete Projekte über. Für Anleger rückt damit eine zweite Frage in den Vordergrund: Wenn mehr Reaktoren gebaut und stillgelegte Anlagen reaktiviert werden - woher kommt das zusätzliche Uran?

KI trifft auf ein immer größeres Stromproblem

Der Ausbau künstlicher Intelligenz verändert die Diskussion über Energieversorgung. Rechenzentren benötigen große Mengen verlässlich verfügbarer Elektrizität rund um die Uhr. Kernenergie bietet genau diese Grundlastfähigkeit - und inzwischen fließt wieder erhebliches Kapital in den Sektor.

In den USA sollen bestehende Anlagen einen wichtigen Teil dieser Entwicklung tragen. Das US-Energieministerium will durch Leistungssteigerungen, Laufzeitverlängerungen und Reaktivierungen bis 2027 zusätzliche 2,5 Gigawatt und bis 2029 insgesamt 5 Gigawatt Kernkraftkapazität ermöglichen.

Gleichzeitig schreitet die nächste Reaktorgeneration voran. In Kanada baut Ontario Power Generation am Standort Darlington den ersten von vier geplanten Small Modular Reactors von GE Hitachi. Der erste 300-Megawatt-Reaktor soll nach derzeitiger Planung bis Ende 2029 fertiggestellt werden und Ende 2030 den kommerziellen Betrieb aufnehmen.

Die Kosten zeigen, dass es längst nicht mehr um kleine Pilotprojekte geht: Für die erste Einheit werden rund 5,5 Milliarden US-Dollar veranschlagt, für alle vier zusammen etwa 15 Milliarden US-Dollar.

Nvidia und Amazon entdecken die Kernenergie

Besonders interessant ist die direkte Verbindung zur KI-Industrie.

Nvidia und Amazon Web Services beteiligen sich gemeinsam mit X-energy und dem Idaho National Laboratory an "Project Prometheus". Die Initiative soll künstliche Intelligenz nutzen, um Entwicklung, Genehmigung, Fertigung und Einsatz neuer Reaktoren zu beschleunigen.

Amazon steht damit nicht nur auf der Nachfrageseite des KI-Strombooms, sondern engagiert sich auch bei der Entwicklung neuer Nukleartechnologien.

Doch selbst wenn neue Reaktoren schneller gebaut werden können, bleibt ein physisches Problem bestehen:

Ohne Kernbrennstoff produziert kein Reaktor Strom.

Das US-Energieministerium hat deshalb Aufträge im Umfang von 2,7 Milliarden US-Dollar vergeben, um die heimischen Kapazitäten zur Urananreicherung auszubauen. Der Atom-Boom entwickelt sich damit zunehmend zu einer Lieferketten-Story.

Cameco besitzt bereits, was der Markt benötigt

Hier kommt Cameco (ISIN: CA13321L1085) ins Spiel.

Der kanadische Konzern gehört zu den wichtigsten westlichen Uranproduzenten und betreibt mit Cigar Lake und McArthur River zwei zentrale Produktionsstandorte in Saskatchewan.

Cameco repräsentiert damit die etablierte Seite des Urantrends: vorhandene Ressourcen, bestehende Minen und tatsächliche Produktion.

Doch wenn die Kernkraftkapazitäten über viele Jahre weiter wachsen, reicht der Blick auf heutige Produzenten nicht aus. Der Markt benötigt auch neue Minen.

Und genau hier wird das Athabasca-Becken besonders interessant.

NexGen zeigt, wie aus einer Entdeckung eine Milliardenmine wird

NexGen Energy (ISIN: CA65340P1062) hat diesen Weg bereits weitgehend zurückgelegt.

2014 entdeckte das Unternehmen die Arrow-Lagerstätte im südwestlichen Athabasca-Becken. Heute bildet Arrow das Herzstück des Rook-I-Projekts, dessen Bau inzwischen begonnen hat. Die Machbarkeitsstudie sieht eine mögliche Produktion von bis zu rund 30 Millionen Pfund Uran jährlich vor.

Die Entwicklung verdeutlicht aber auch das eigentliche Problem des Uranmarktes: Zwischen einer Entdeckung und einer produzierenden Mine können viele Jahre liegen.

Der Markt braucht deshalb nicht nur Rook I.

Er braucht langfristig auch die Entdeckungen nach Rook I.

Blast Resources: Was kommt nach Arrow?

Genau hier beginnt die wesentlich spekulativere Geschichte von Blast Resources (ISIN: CA09345L1085).

Das Wales-Lake-Projekt liegt im Patterson-Lake-Korridor des Athabasca-Beckens und weniger als 30 Kilometer von den bekannten Lagerstätten Arrow und Triple R entfernt. Doch inzwischen geht die Story über die reine Nachbarschaft hinaus.

Bei der Auswertung geophysikalischer Daten wurden fünf Zielgebiete für weitere Exploration identifiziert. Hinzu kommen ein struktureller Korridor mit Verwerfungen und Scherzonen sowie eine rund zwölf Kilometer lange Uran-Thorium-Anomalie.

Diese Kombination liefert Blast konkrete Ansatzpunkte für die nächsten Explorationsschritte.

Sie liefert allerdings noch keine Lagerstätte.

Blast besitzt bei Wales Lake derzeit keine definierte Uranressource. Geophysikalische Anomalien können interessante Bohrziele liefern, müssen aber durch weitere Exploration und letztlich Bohrungen bestätigt werden.

Genau deshalb unterscheidet sich das Chancen-Risiko-Profil fundamental von Cameco und NexGen.

Vom KI-Chip bis zur Uranentdeckung

Nvidia steht am Anfang einer bemerkenswerten Kette: Mehr KI bedeutet mehr Rechenzentren, mehr Rechenzentren bedeuten steigenden Strombedarf - und dieser Bedarf trägt zur Renaissance der Kernenergie bei.

Cameco liefert bereits einen Teil des dafür benötigten Urans. NexGen baut mit Rook I an einer möglichen neuen Großmine. Blast steht dagegen ganz am Anfang und muss erst beweisen, ob die geologischen Hinweise bei Wales Lake tatsächlich zu einer relevanten Uranentdeckung führen.

Das Risiko ist entsprechend hoch. Doch genau hier liegt die langfristige Logik hinter der Explorationsstory: Die Reaktoren von morgen benötigen Uran aus Minen, die teilweise heute noch gar nicht entdeckt sind.

Als nächsten Schritt kann ich die bisherigen Blast-Artikel auch auf ihre wiederkehrenden Hooks und Überschriften hin analysieren und daraus drei deutlich unterschiedliche Themenwinkel entwickeln, damit wir nicht immer dieselbe Uran-Story erzählen.

Quellen

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21173534-us-uran-comeback-uran-comeback-fahrt-auf-us-werte-katalysatoren

https://blastresources.com/

https://www.mining.com/canada-can-double-uranium-exports-by-2035-but-execution-remains-biggest-risk-marsh-says/

https://www.theglobeandmail.com/investing/markets/stocks/GEV/pressreleases/4396199/the-nuclear-energy-boom-where-the-industry-really-stands-heading-into-q4-2026/

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Blast Resources Inc.

Land: Kanadisch

ISIN: CA09345L1085

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