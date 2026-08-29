Uran-Angebotsdefizit: Was die Funde von Blast Resources im Athabasca-Becken bedeuten

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Eine neu identifizierte, rund 12 Kilometer lange Uran-Thorium-Anomalie rückt den kanadischen Explorer in geologische Nachbarschaft zu den Weltklasse-Lagerstätten Triple R und Arrow - vor dem Hintergrund einer nach Branchenschätzungen wachsenden globalen Angebotslücke

Das Wichtigste in Kürze:

Blast Resources Inc. (WKN: A3EHMB | ISIN: CA09345L1085) meldete am 16. Juli 2026 eine rund 12 Kilometer lange Uran/Thorium-Anomalie am Wales-Lake-Projekt im Patterson Lake Corridor

Der Rohstoffhändler Sprott beziffert die aktuelle globale Angebotslücke bei Uran auf 5,4 Millionen Pfund; bis 2040 soll sie sich auf 197 Millionen Pfund ausweiten

Das Projekt grenzt an den Patterson Lake Corridor, der die Weltklasse-Lagerstätten Triple R und Arrow beherbergt

Der kanadische Explorer Blast Resources Inc. (CSE: BLST) meldete Mitte Juli 2026 einen geologischen Fortschritt an seinem Wales-Lake-Uranprojekt im Süd-Westen des Athabasca-Beckens in Saskatchewan. Die neu identifizierte Anomalie fällt in eine Marktphase, in der Branchenanalysten für Uran eine wachsende strukturelle Angebotslücke erwarten - ein Umfeld, das die Einordnung früher Explorationserfolge in der Region verändert.

Neue Anomalie am Rand des Patterson Lake Corridors

Die am 16. Juli 2026 gemeldete Uran/Thorium-Anomalie erstreckt sich nach Angaben des Unternehmens über rund 12 Kilometer in Nord-Süd-Richtung über die Claim-Fläche MC00019518 und ist sowohl in der Länge als auch in der Breite der Fläche nachweisbar. Zusätzlich identifizierten die Explorationsteams sieben Störungszonen, Scherzonen oder Leiterstrukturen auf Basis historischer Daten. Die Anomalie liegt am östlichen Rand der sogenannten Clearwater Domain, einer rund 325 Kilometer langen geophysikalischen Struktur, die als Hinweis auf ein größeres magmatisches Ereignis interpretiert wird und deren möglicher Zusammenhang mit dem Patterson Lake Corridor bereits von der kanadischen geologischen Behörde untersucht wurde.

Vorausgegangen war im Juli 2026 bereits die Auswertung eines hochauflösenden Luftmagnetik-Surveys über den Claim-Gruppen Britt Lake, Brazier South und North Agar, aus der Blast Resources fünf konkrete Zielgebiete für die weitere Exploration ableitete.

Geologische Nachbarschaft zu Weltklasse-Lagerstätten

Das Wales-Lake-Projekt liegt strategisch im Patterson Lake Corridor, der zwei der bedeutendsten Uranlagerstätten weltweit beherbergt: die Triple-R-Lagerstätte mit einer Ressource von 2,2 Millionen Tonnen bei einem Gehalt von 1,58 Prozent U3O8 sowie die Arrow-Lagerstätte, die potenziell bis zu 30 Millionen Pfund hochgradiges Uran pro Jahr liefern könnte und von NexGen Energy Ltd (WKN: A1WZPW | ISIN: CA65340P1062) entwickelt wird. Beide Vorkommen gelten als vergleichbar mit anderen Weltklasse-Uranlagerstätten wie McArthur River.

Die geologische Nachbarschaft zu diesen etablierten Lagerstätten ist für Explorationsunternehmen wie Blast Resources ein Standortvorteil bei der Einschätzung des Explorationspotenzials, ersetzt jedoch nicht den eigenständigen Nachweis einer wirtschaftlich abbaubaren Ressource auf den eigenen Claims. Bislang handelt es sich bei den gemeldeten Ergebnissen um geophysikalische Anomalien und Zielgebiete, nicht um eine nach internationalem Standard (NI 43-101) ausgewiesene Ressourcenschätzung.

Globales Angebotsdefizit als struktureller Rahmen

Der Rohstoffhändler Sprott beziffert die aktuelle Lücke zwischen weltweitem Uranangebot und -nachfrage auf 5,4 Millionen Pfund für das laufende Jahr, bei einem Angebot von 176 Millionen und einer Nachfrage von 182 Millionen Pfund. Bis 2040 soll sich diese Lücke nach Sprott-Schätzungen auf 197 Millionen Pfund ausweiten, da das Angebot nach dieser Prognose nur um 14 Prozent auf 201 Millionen Pfund zulegt, während die Nachfrage um 118 Millionen auf 397 Millionen Pfund wächst.

Getrieben wird die Nachfrageseite unter anderem durch beschleunigte Reaktorgenehmigungen in den USA, wo bis 2030 der Bau von bis zu zehn neuen Großreaktoren angekündigt wurde, sowie durch mehrjährige Stromabnahmeverträge, die Hyperscaler wie Microsoft und Meta zur Deckung des Energiebedarfs von KI-Rechenzentren abgeschlossen haben. Auf der Angebotsseite verschärfen gesetzliche Änderungen im kasachischen Bergrecht den Zugang westlicher Joint-Venture-Partner, während der weltgrößte Produzent Cameco Corporation (WKN: 882017 | ISIN: CA13321L1085) zeitweise die Förderung an der Cigar-Lake-Mine unterbrechen musste.

Einordnung

Die Kombination aus einer geologisch vielversprechenden, aber noch unbestätigten Anomalie und einem strukturell angespannten globalen Uranmarkt macht Blast Resources zu einem Beispiel dafür, wie Micro-Cap-Explorer im Athabasca-Becken von der übergeordneten Marktdynamik profitieren können, ohne dass daraus automatisch eine höhere Bewertung der einzelnen Projekte folgt. Der weitere Nachweis einer wirtschaftlich relevanten Ressource auf den eigenen Claims bleibt der entscheidende nächste Schritt für das Unternehmen.