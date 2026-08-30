Anzeige
Mehr »
Montag, 31.08.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Könnte dieser Kupfer-Explorer die spannendste Nevada-Story des Herbstes werden?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 882017 | ISIN: CA13321L1085 | Ticker-Symbol: CJ6
Tradegate
31.08.26 | 11:35
87,32 Euro
+1,09 % +0,94
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Kanada 60
1-Jahres-Chart
CAMECO CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CAMECO CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
86,2687,3211:39
86,2687,3211:35
Small- & Micro Cap Investment
30.08.2026 06:00 Uhr
811 Leser
Artikel bewerten:
(2)

Nach NexGen Energys Milliardenprojekt: Beginnt im Athabasca-Becken jetzt die Jagd nach der nächsten großen Uranentdeckung?

Anzeige / Werbung

NexGen Energy baut, Cameco produziert - und im Hintergrund läuft bereits die Suche nach der nächsten Generation von Uranlagerstätten. Gerade im Athabasca-Becken könnte diese Suche an Bedeutung gewinnen: Neue Minen benötigen oft mehr als ein Jahrzehnt bis zur Produktion. Für frühe Explorer wie Blast Resources stellt sich deshalb eine entscheidende Frage: Können aus geophysikalischen Hinweisen konkrete Bohrziele und schließlich eine Entdeckung werden?

NexGen zeigt, was aus einer Entdeckung werden kann

NexGen Energy (ISIN: CA65340P1062) liefert derzeit ein eindrucksvolles Beispiel für die Wertschöpfung erfolgreicher Uranexploration. Aus der 2014 entdeckten Arrow-Lagerstätte ist mit Rook I inzwischen ein Milliardenprojekt geworden. Das geplante Bergwerk soll nach Erreichen seiner Zielkapazität bis zu rund 30 Millionen Pfund Uran jährlich produzieren.

Damit würde Rook I in eine Größenordnung vorstoßen, die mit den bedeutendsten kanadischen Uranminen vergleichbar ist. Cameco (ISIN: CA13321L1085) betreibt mit Cigar Lake und McArthur River bereits zwei der wichtigsten Produktionsquellen des Westens.

Für Anleger ist aber vor allem die Entstehungsgeschichte interessant: Bevor Ressourcen, Machbarkeitsstudien und Milliardenbudgets standen, gab es bei Arrow zunächst Geologie, Explorationsziele und Bohrungen.

Jede große Uranmine beginnt mit der Frage: Wo soll gebohrt werden?

Fünf Zielgebiete - jetzt wird Wales Lake konkreter

Genau an diesem Punkt befindet sich Blast Resources (ISIN: CA09345L1085). Bislang wurde die Investmentstory des kleinen kanadischen Explorers vor allem durch die Lage seines Wales-Lake-Projekts geprägt: Patterson-Lake-Korridor, Athabasca-Region und weniger als 30 Kilometer Entfernung zu den bekannten Lagerstätten Arrow und Triple R. Das Projekt umfasst rund 16.127 Hektar.

Doch inzwischen gibt es konkretere geologische Anhaltspunkte.

Die Auswertung einer hochauflösenden luftgestützten Magnetikuntersuchung über den Claim-Gruppen Britt Lake, Brazier South und North Agar führte zur Identifikation von fünf Zielgebieten für die weitere Exploration. Anschließend meldete Blast einen strukturellen Korridor aus annähernd parallelen Verwerfungen und Scherzonen im Grundgestein. Solche Strukturen können geologisch als Wegsamkeiten für uranhaltige Fluide relevant sein.

Das ist noch keine Entdeckung. Aber Wales Lake entwickelt sich damit von einer reinen Lage-Story zunehmend zu einer Target-Story.

Dann kam die 12-Kilometer-Anomalie

Besonders interessant wurde es Mitte Juli. Auf Grundlage historischer Daten der kanadischen geologischen Behörden identifizierte Blast eine rund 12 Kilometer lange Uran-Thorium-Anomalie, die sich in Nord-Süd-Richtung über das untersuchte Claim-Gebiet erstreckt.

Hinzu kommt ein weiteres geologisches Detail: Die Anomalie liegt am östlichen Rand der sogenannten Clearwater Domain, einer rund 325 Kilometer langen geophysikalischen Struktur, deren möglicher Zusammenhang mit dem Patterson-Lake-Korridor bereits von kanadischen Geologen untersucht wurde.

Damit verfügt Blast inzwischen über drei miteinander verknüpfte Elemente: fünf Explorationsziele, einen strukturellen Korridor und eine rund zwölf Kilometer lange Uran-Thorium-Anomalie.

Genau diese Kombination dürfte für die weitere Exploration entscheidend werden.

Arrow und Triple R liefern den Maßstab - nicht das Versprechen

Der Vergleich mit den Nachbarn ist verlockend. Triple R weist laut den vorliegenden Unterlagen eine Ressource von 2,2 Millionen Tonnen bei 1,58 Prozent U3O8 auf. Arrow wiederum bildet die Grundlage für NexGens Rook-I-Entwicklung.

Doch hier muss klar getrennt werden: Blast besitzt bei Wales Lake keine definierte Mineralressource. Eine geophysikalische Anomalie ist kein Uranvorkommen, und die Nähe zu Weltklasse-Lagerstätten garantiert keinen Explorationserfolg.

Gerade deshalb wird der nächste Schritt so wichtig.

Jetzt muss Blast die Theorie im Gelände testen

Die bisherigen Arbeiten haben die Suchfläche eingegrenzt und geologische Hinweise geliefert. Nun muss Blast zeigen, ob sich daraus belastbare Ziele für ein zukünftiges bodennahes Explorationsprogramm und letztlich Bohrungen entwickeln lassen. Genau diese nächsten Arbeiten werden darüber entscheiden, ob Wales Lake lediglich eine interessante geophysikalische Geschichte bleibt - oder ob sich der Investmentcase weiterentwickelt.

Das unterscheidet Blast deutlich von Cameco oder NexGen. Cameco fördert Uran. NexGen baut eine Mine. Blast versucht zunächst herauszufinden, ob es überhaupt eine Lagerstätte zu entwickeln gibt.

Damit ist die Aktie erheblich spekulativer. Gleichzeitig liegt genau in dieser frühen Phase der Hebel einer erfolgreichen Exploration.

Die nächste große Entdeckung ist noch unbekannt

Der Erfolg von NexGen zeigt, warum der Markt den Patterson-Lake-Korridor weiterhin genau beobachtet. Arrow begann 2014 als Entdeckung - heute steht dahinter ein Milliardenprojekt. Daraus lässt sich keinesfalls ableiten, dass Wales Lake eine ähnliche Entwicklung nehmen wird.

Doch Blast hat inzwischen mehr vorzuweisen als lediglich eine interessante Adresse auf der Landkarte: fünf Zielgebiete, einen strukturellen Korridor und eine zwölf Kilometer lange Uran-Thorium-Anomalie.

Jetzt kommt die schwierigste Phase. Die Geologie hat Hinweise geliefert. Ob daraus tatsächlich Uran wird, muss die weitere Exploration beweisen.

Bild-Boerse

Webinar "Vom fortschrittlichen Forschungstrend zum Milliardenmarkt: Das Investitionspotenzial von Exosomen"

Dienstag, 01. September, 17.00 - 18.00 Uhr

Biotechnologie zählt zu den spannendsten Zukunftsfeldern an den Kapitalmärkten. Neue Therapieansätze und technologische Fortschritte eröffnen attraktive Perspektiven. In unserem Webinar beleuchten wir zunächst zentrale Entwicklungen und Wachstumstreiber im Biotechnologiesektor.

Anschließend rückt NurExone in den Fokus - ein biopharmazeutisches Unternehmen, das regenerative Therapien auf Basis von Exosomen entwickelt.

Für Anlegerinnen und Anleger, die den Biotechnologiesektor besser verstehen und mögliche Investmentchancen fundiert einordnen möchten.

Jetzt anmelden und neue Perspektiven auf Biotech und Exosomen gewinnen. Hier klicken ?

Quellen

https://www.nextgen-energy.eu/
https://blastresources.com/
https://www.cameco.com/

Lassen Sie sich in den Verteiler für Blast Resources oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Blast Resources" oder "Nebenwerte".

Blast Resources Inc.
Land: Kanadisch
ISIN: CA09345L1085
https://blastresources.com/

Disclaimer/Risikohinweis Blast Resources Inc.
Interessenkonflikte: Mit Blast Resources existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Blast Resources. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Blast Resources können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Blast Resources einsehen: https://blastresources.com/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Blast Resources vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen
Dr. Reuter Investor Relations
Dr. Eva Reuter
Friedrich Ebert Anlage 35-37
60327 Frankfurt
+49 (0) 69 1532 5857
www.dr-reuter.eu
www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Nach NexGens Milliardenprojekt: Beginnt im Athabasca-Becken jetzt die Jagd nach der nächsten großen Uranentdeckung? appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA13321L1085,CA65340P1062,CA09345L1085

Disclaimer:
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.