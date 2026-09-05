Uran gesucht: Cameco fährt Cigar Lake wieder hoch - rückt jetzt die Nachbarschaft ins Blickfeld?

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Nach der Produktionspause bestätigt der Branchenriese seine Jahresprognose - ein Explorer im Patterson-Lake-Korridor profitiert vom Interesse

Das Athabasca-Becken im kanadischen Saskatchewan gilt als eine der ergiebigsten Uranregionen der Welt und beherbergt mit Cigar Lake und McArthur River zwei der höchstgradigsten Uranvorkommen überhaupt. Betrieben werden diese Lagerstätten unter anderem von Cameco (WKN: 882017 | ISIN: CA13321L1085), einem der weltweit größten Uranproduzenten mit einem Anteil von rund 16 Prozent an der globalen Förderung. Nach einer vorübergehenden Produktionsunterbrechung wurde die Förderung bei Cigar Lake im Juli 2026 wieder aufgenommen; das Unternehmen bestätigte zugleich seine Jahresprognose von 17,5 bis 18 Millionen Pfund U3O8 für 2026.

Für Explorationsunternehmen in der geologischen Nachbarschaft solcher Referenzprojekte kann eine derartige Bestätigung branchenweite Signalwirkung entfalten, da sie das grundsätzliche Vertrauen in die Region unterstreicht.

Ein Explorer im Patterson-Lake-Korridor

Blast Resources Inc. (WKN: A3EHMB | ISIN: CA09345L1085) konzentriert sich mit seinem Flaggschiff-Projekt Wales Lake auf ein rund 16.127 Hektar großes Gebiet südwestlich des Athabasca-Beckens, im sogenannten Patterson-Lake-Korridor. Diese Region liegt weniger als 30 Kilometer von den bedeutenden Uranlagerstätten Arrow und Triple R entfernt, die in den vergangenen Jahren zu den meistbeachteten Neuentdeckungen im kanadischen Uransektor zählten.

Im Juli 2026 meldete das Unternehmen eine starke Uran-Thorium-Anomalie auf seinen Britts-Lake-Claims innerhalb des Wales-Lake-Projekts, die sich laut geologischer Vermessungsdaten über eine Nord-Süd-Ausdehnung von rund 12 Kilometern erstreckt. Solche geophysikalischen Anomalien liefern erste Hinweise auf mögliche Uranmineralisierung, ersetzen jedoch keine Bohrergebnisse, die für eine belastbare Ressourceneinschätzung erforderlich wären.

Warum die Nähe zu etablierten Lagerstätten relevant ist

Die geologische Nähe zu produzierenden oder gut erschlossenen Lagerstätten wird in der Explorationsbranche häufig als Indiz für ein günstigeres geologisches Umfeld herangezogen, da vergleichbare Strukturen und Mineralisierungsprozesse in einer Region häufiger wiederkehren. Dies stellt jedoch keine Garantie für vergleichbare Ergebnisse am eigenen Projekt dar - jede Lagerstätte muss über eigenständige Bohrprogramme und Ressourcenschätzungen nachgewiesen werden.

Camecos bestätigte Jahresprognose signalisiert zudem eine grundsätzlich intakte Nachfrage- und Produktionsdynamik im Sektor, was sich mittelbar auf das Investoreninteresse an kleineren Explorationsunternehmen in derselben Region auswirken kann.

Quellen

https://www.newsfilecorp.com/release/305420/Blast-Resources-Announces-Strong-UraniumThorium-Anomalies-on-Britts-Lake-Claims-in-Athabasca-Basin-Region-Saskatchewan

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-08/69257183-us-atom-offensive-nimmt-fahrt-auf-uranium-energy-produziert-bereits-rueckt-blast-resources-als-explorer-in-den-fokus-176.htm

https://www.deraktionaer.de/aktien/kurse/cameco-ca13321l1085.html

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Blast Resources Inc.

Land: Kanadisch

ISIN: CA09345L1085

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Enthaltene Werte: CA13321L1085,CA09345L1085