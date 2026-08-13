NVIDIA & KI-Aktien: Ist die Sommerrally JETZT vorbei?
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|Nvidia-Chip überrascht: Der KI-Boom hat ein Risiko weniger
|Unterschätzt der Markt die wirtschaftliche Lebensdauer von KI-Hardware? CoreWeave lieferte dafür auf der Analystenkonferenz am Dienstag ein bemerkenswertes Indiz: Der Cloud-Spezialist hat für die bereits...
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