Unterschätzt der Markt die wirtschaftliche Lebensdauer von KI-Hardware? CoreWeave lieferte dafür auf der Analystenkonferenz am Dienstag ein bemerkenswertes Indiz: Der Cloud-Spezialist hat für die bereits 2020 eingeführte A100-Generation von Nvidia einen neuen Vertrag mit Laufzeit bis 2029 abgeschlossen - nach eigenen Angaben zu attraktiven Konditionen. Die These des Nvidia-Chefs Jensen Huang, KI-Chips seien langlebige Vermögenswerte, bekommt damit einen handfesten Beleg. Zugleich erscheint die milliardenschwere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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