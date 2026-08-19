Gold dreht wieder nach oben - warum Barrick, Newmont und i-80 Gold ausgerechnet jetzt Milliarden auf Nevada setzen

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Der Goldpreis steigt wieder in Richtung 4.400 US-Dollar, Newmont (ISIN: US6516391066) meldet 2,2 Milliarden US-Dollar Free Cashflow in nur einem Quartal und Barrick Mining (ISIN: CA06849F1080) ordnet gemeinsam mit Newmont einen der größten Goldkomplexe der Welt neu. Gleichzeitig baut i-80 Gold Corp. (ISIN: CA44955L1067) in Nevada eine regionale Produktions- und Verarbeitungsplattform auf. Hinter diesen Milliardenbeträgen steckt eine Entwicklung, die für kleinere Explorer entscheidend werden könnte: In einem starken Goldmarkt wird nicht nur die heutige Produktion wertvoller. Auch die Frage, wo die nächsten wirtschaftlichen Lagerstätten entstehen, gewinnt an Bedeutung. Genau in diesem Umfeld hat North Peak Resources (ISIN: CA6614441096) gerade seine bislang wichtigste Bohrkampagne am Prospect Mountain Mine Complex gestartet. Rund 7.000 Meter sollen 2026 gebohrt werden - mitten in einem Bundesstaat, in dem derzeit eindrucksvoll sichtbar wird, welchen Wert erfolgreiche Goldprojekte entwickeln können.

2,2 Milliarden US-Dollar Free Cashflow zeigen die Dimension des Goldbooms

Bei Newmont (ISIN: US6516391066) kommen die hohen Goldpreise längst in der Bilanz an. Im zweiten Quartal 2026 produzierte der Konzern rund 1,3 Millionen zurechenbare Unzen Gold und erwirtschaftete einen Rekord-Free-Cashflow für ein zweites Quartal von 2,2 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn lag ebenfalls bei 2,2 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig verfügte Newmont Ende Juni über 9 Milliarden US-Dollar Cash und insgesamt 13 Milliarden US-Dollar Liquidität. Seit dem vorherigen Earnings Call wurden nach Unternehmensangaben 1,9 Milliarden US-Dollar über Dividenden und Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückgegeben. Besonders interessant für die Nevada-Story: Aus der Beteiligung an Nevada Gold Mines entfielen im zweiten Quartal rund 240.000 Unzen Gold auf Newmont. Die Produktion lag damit zwei Prozent über dem vorherigen Quartal. Nevada ist also keineswegs nur ein historischer Goldstandort, sondern produziert weiterhin Gold im industriellen Maßstab.

Barrick und Newmont denken Nevada längst in anderen Dimensionen

Noch deutlicher wird die Bedeutung des Bundesstaates bei Barrick. Gemeinsam mit Newmont kontrolliert der Konzern Nevada Gold Mines. Erst vor wenigen Tagen haben beide Unternehmen ihre Zusammenarbeit neu geordnet. Teil der Vereinbarung ist eine Zahlung von 1,95 Milliarden US-Dollar von Newmont an Barrick. Gleichzeitig soll Barricks Fourmile-Projekt in Nevada Gold Mines eingebracht werden, während Newmont unter anderem die Projekte Mike und Fiberline beisteuert. Nach Darstellung von Barrick entsteht dadurch ein Komplex mit annähernd 100 Millionen Unzen Gold. Gleichzeitig wurde mit der Einigung ein wesentliches Hindernis für Barricks geplanten Börsengang seiner nordamerikanischen Goldaktivitäten beseitigt. Die Botschaft dahinter reicht weit über die beiden Konzerne hinaus: Wer in Nevada über große Lagerstätten, Entwicklungsprojekte und Infrastruktur verfügt, sitzt in einem Goldmarkt mit Preisen von mehr als 4.000 US-Dollar auf strategisch wertvollen Assets.

Gold nimmt die 4.400-Dollar-Marke wieder ins Visier

Passend dazu hat sich auch das Umfeld am Goldmarkt zuletzt wieder aufgehellt. Am heutigen Montag legte der Spotpreis um rund 0,6 Prozent auf etwa 4.400 US-Dollar je Feinunze zu. Schwächere US-Konjunkturdaten und ein nachgebender Dollar haben die Erwartungen an eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank reduziert. Der Markt preist laut CME-Daten derzeit nur noch eine Wahrscheinlichkeit von rund 29 Prozent für einen Zinsschritt im September ein. Vor einem Monat waren es noch 47 Prozent. Gold profitiert davon gleich doppelt: Ein schwächerer Dollar verbilligt das Edelmetall für Käufer außerhalb des Dollarraums, während geringere Zinserwartungen die Opportunitätskosten des zinslosen Goldes reduzieren. Bemerkenswert ist zudem, dass Gold im August bereits rund zehn Prozent zugelegt hatte. Auch die Zentralbanken bleiben ein bedeutender Faktor: Nach Angaben der Deutschen Bank erreichten deren Käufe im zweiten Quartal 2026 mit 289 Tonnen einen Rekordwert.

i-80 Gold baut die Infrastruktur für die nächste Generation

Während Barrick und Newmont zeigen, welche Dimension ein ausgereifter Goldkomplex erreichen kann, befindet sich i-80 Gold Corp. eine Entwicklungsstufe früher. Das Unternehmen bezeichnet sich selbst als viertgrößten Halter von Goldmineralressourcen in Nevada und verfolgt eine Hub-and-Spoke-Strategie: Mehrere Minen sollen perspektivisch Material an eine zentrale Verarbeitungsanlage liefern. Das Herzstück ist die Lone-Tree-Anlage. i-80 gehört nach Unternehmensangaben neben Nevada Gold Mines zu lediglich zwei Goldunternehmen in Nevada, die über eine Autoklaven-Verarbeitungsanlage verfügen. Die laufende Modernisierung von Lone Tree lag Ende Juli weiterhin im Zeit- und Budgetplan. Nach der Wiederinbetriebnahme soll die Anlage Material aus den Untertageminen Granite Creek, Archimedes und Cove verarbeiten. Der Wechsel von externer Verarbeitung auf eine eigene Anlage könnte nach einer Engineering-Studie des Unternehmens die Cash-Marge - abhängig von Goldgehalt und Goldpreis - um geschätzte 1.000 bis 1.500 US-Dollar je Unze erhöhen.

Aus einzelnen Minen werden ganze Gold-Distrikte

Damit zeigt sich in Nevada ein interessantes Muster. Große Produzenten optimieren ihre bestehenden Goldkomplexe. Entwickler investieren in zentrale Verarbeitungsinfrastruktur. Gleichzeitig werden bekannte Lagerstätten erweitert und neue Ziele untersucht. Das Goldgeschäft wird dadurch zunehmend zu einer Distrikt-Story. Der Vorteil liegt auf der Hand: Wer mehrere Lagerstätten innerhalb einer Region kontrolliert, kann vorhandene Straßen, Energieversorgung, Arbeitskräfte und Verarbeitungsanlagen effizienter nutzen. Für die großen Konzerne bedeutet das Skaleneffekte. Für kleinere Explorer entsteht daraus eine andere Chance. Projekte müssen nicht isoliert betrachtet werden, sondern können Teil einer wesentlich größeren regionalen Bergbauinfrastruktur sein. Das bedeutet keineswegs, dass jedes Explorationsprojekt automatisch wirtschaftlich wird. Aber es erklärt, weshalb Projekte in etablierten Bergbauregionen anders bewertet werden können als vergleichbare Projekte fernab bestehender Infrastruktur.

Bei North Peak beginnt jetzt die entscheidende Phase

Genau an diesem Punkt kommt North Peak Resources ins Spiel. Das Unternehmen kontrolliert den Prospect Mountain Mine Complex im historischen Eureka Mining District. Nach monatelangen Vorbereitungen hat North Peak Anfang August die Bohrkampagne 2026 gestartet. Ein großes Reverse-Circulation-Bohrgerät ist bereits im Einsatz. Ein kleineres RC-Gerät sowie ein Diamantbohrgerät sollen folgen. Insgesamt sieht das Programm rund 7.000 Bohrmeter in fünf Zielgebieten vor und soll voraussichtlich bis November laufen. Damit verändert sich die Investmentstory: Genehmigungen, geophysikalische Modelle und historische Bergbaudaten bilden zwar die Grundlage - entscheidend werden jetzt jedoch die tatsächlichen Ergebnisse aus dem Untergrund.

Unter Prospect Mountain soll erstmals tiefer getestet werden

Besonders interessant ist dabei die sogenannte Sulphide Anomaly. North Peak will zunächst mittels Reverse-Circulation-Bohrungen bis in eine Tiefe von etwa 1.000 Fuß vorstoßen. Anschließend sollen Diamantbohrungen die tieferen Sulphid- und geophysikalischen Ziele testen. Parallel dazu untersucht das Unternehmen weitere Bereiche, darunter bekannte Ziele aus den Explorationsprogrammen 2024 und 2025 sowie bislang ungebohrte Strukturen. Prospect Mountain weist nach Unternehmensangaben mehrere Mineralisierungsstile auf: Gold-Silber-Mineralisierung vom Carlin-Typ, Carbonate-Replacement-Mineralisierung mit Gold, Silber, Blei und Zink sowie porphyrbezogene Skarn-Systeme. Besonders auffällig ist die starke Oxidation der CRD-Mineralisierung, die laut North Peak mindestens 610 Meter beziehungsweise 2.000 Fuß unterhalb der Kammlinie festgestellt wurde. Noch existiert auf Prospect Mountain keine definierte Mineralressource oder Mineralreserve. Genau deshalb besitzen die laufenden Bohrungen eine so hohe Bedeutung: Sie müssen zeigen, ob aus den bisherigen geologischen Hinweisen ein zusammenhängendes mineralisiertes System abgeleitet werden kann.

Historischer Bergbau trifft auf moderne Exploration

Prospect Mountain beginnt dabei nicht bei null. Der Komplex liegt im Battle-Mountain-Eureka-Trend beziehungsweise im Southern Eureka Gold Belt und blickt auf eine lange Bergbaugeschichte zurück. Historische Untertageanlagen durchziehen Teile des Berges. Gleichzeitig verfügt North Peak für einen Teil des Projekts bereits über einen Plan of Operations, der unter anderem Oberflächenexploration auf insgesamt 189 Acres, bestimmte Infrastrukturarbeiten und Untertagebergbau von bis zu 365.000 Tonnen jährlich ermöglicht. Das bedeutet ausdrücklich nicht, dass North Peak kurz vor einer Produktion steht. Vielmehr bietet die vorhandene Infrastruktur einen interessanten Ausgangspunkt für die Exploration. Auch praktisch wurden die Voraussetzungen für das aktuelle Programm geschaffen: Bohrplätze wurden vorbereitet, die Wasserversorgung gesichert und die notwendigen Genehmigungen eingeholt. Nun muss die Geologie liefern.

Die Milliarden der Großen lösen das eigentliche Problem nicht

Denn so beeindruckend die Cashflows von Newmont und die Dimension von Nevada Gold Mines auch sind: Goldminen haben ein unvermeidbares Problem. Jede produzierte Unze reduziert die verbleibenden Reserven. Newmont allein plant 2026 mit rund 5,3 Millionen zurechenbaren Unzen Goldproduktion. Die milliardenschweren Cashflows heutiger Produzenten ersetzen diese Unzen nicht automatisch. Dafür müssen bestehende Lagerstätten erweitert, Entwicklungsprojekte vorangebracht und neue Vorkommen entdeckt werden. Genau deshalb ist die Entwicklung bei i-80 Gold ebenso relevant wie die Milliarden von Barrick und Newmont. Zwischen dem produzierenden Großkonzern und dem frühen Explorer entsteht eine Pipeline, die darüber entscheidet, wo Gold in zehn oder zwanzig Jahren herkommen kann.

Nevada könnte erneut zeigen, wie aus Exploration Milliardenwerte entstehen

Das macht die kommenden Monate bei Prospect Mountain interessant. Das Risiko bleibt erheblich: Bohrungen können enttäuschen, geologische Modelle können sich als falsch erweisen und selbst gute Goldgehalte machen noch keine wirtschaftliche Mine. Junior-Explorer gehören deshalb zu den spekulativsten Bereichen des Rohstoffmarktes. Gleichzeitig zeigt Nevada gerade eindrucksvoll die andere Seite dieser Gleichung. Barrick und Newmont sprechen über nahezu 100 Millionen Unzen, i-80 Gold baut eine regionale Verarbeitungsplattform auf und Newmont verdient Milliarden mit Gold. All diese Werte beruhen letztlich auf Lagerstätten, die irgendwann entdeckt und durch Bohrungen definiert wurden. Für North Peak Resources (ISIN: CA6614441096) beginnt deshalb genau jetzt die Phase, in der Prospect Mountain beweisen muss, ob die historische Bergbauregion noch eine wesentlich größere Geschichte unter der Oberfläche verbirgt.