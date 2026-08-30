5.000 Dollar Gold wieder in Reichweite: Warum Nevadas historischer Eureka-Distrikt für Anleger interessanter wird

Anzeige / Werbung

Gold ist zurück in der Nähe seiner Rekordstände - und an der Wall Street werden die langfristigen Preisziele wieder deutlich ambitionierter. Aakash Doshi, Head of Gold Strategy bei State Street Investment Management, hält laut einem aktuellen Kitco-Interview einen Goldpreis von 5.000 US-Dollar je Unze bis zum Jahresende wieder für realistisch. Langfristig bezeichnet er sogar 10.000 US-Dollar als eine Frage des "Wann, nicht ob".

Hinter dieser Prognose steht eine größere These: Gold wird zunehmend nicht nur als Inflationsschutz betrachtet, sondern als Absicherung gegen wachsende Staatsschulden, Währungsentwertung und Zweifel an der langfristigen Tragfähigkeit öffentlicher Finanzen. Nach Angaben von Kitco ist Gold allein im August rund 15 Prozent gestiegen und notierte zuletzt bei etwa 4.621 US-Dollar je Unze. Gleichzeitig sollen westliche Gold-ETFs wieder stärkere Zuflüsse verzeichnen.

Sollte sich dieser Trend fortsetzen, stellt sich für Anleger eine zweite Frage: Woher könnten in einem dauerhaft höheren Goldpreisumfeld zusätzliche Unzen kommen?

Hohe Goldpreise verändern die Rechnung für historische Distrikte

Gerade diese Frage rückt etablierte Bergbauregionen wieder stärker in den Fokus. Denn neue Goldlagerstätten entstehen nicht über Nacht. Exploration, Genehmigungen und Entwicklung können viele Jahre dauern. Deshalb gewinnen Gebiete an Bedeutung, in denen bereits historische Produktion, bekannte geologische Strukturen und bestehende Infrastruktur zusammentreffen.

Nevada gehört zu den wichtigsten Goldregionen Nordamerikas. Innerhalb des Bundesstaates ist der Battle Mountain-Eureka-Trend besonders interessant. Der historische Eureka Mining Camp weist nach Unternehmensangaben und den in der Präsentation zusammengestellten historischen Produktions- und Ressourcendaten eine Gold-Endowment von mehr als acht Millionen Unzen auf. Rund 3,3 Millionen Unzen stammen aus historischer Produktion; weitere rund 4,9 Millionen Unzen werden als aktuelle gemessene und angezeigte Ressourcen auf verschiedenen Projekten des Camps ausgewiesen.

Dass dort weiterhin Kapital eingesetzt wird, zeigt die Aktivität größerer Unternehmen. McEwen Inc. (ISIN: US58039P3055) ist mit Windfall im westlichen Teil des Camps aktiv. Das Unternehmen meldete für Windfall 2026 eine erste Ressource von 227.500 Unzen Gold in der Kategorie "Indicated" mit 0,75 g/t sowie 127.800 Unzen "Inferred" mit 1,53 g/t.

Auf der anderen Seite des Distrikts verfolgt i-80 Gold Corp. (ISIN: CA44955L1067) eine Nevada-zentrierte Wachstumsstrategie. Das Unternehmen bezeichnet sich als viertgrößten Halter von Goldmineralressourcen im Bundesstaat und arbeitet an einer regionalen Hub-and-Spoke-Strategie.

Damit entsteht eine interessante Konstellation: Ein historisch produktiver Goldcamp wird von modernen Explorationsprogrammen neu untersucht - während Gold selbst auf einem außergewöhnlich hohen Preisniveau handelt.

Prospect Mountain liegt im bislang wenig erkundeten Zentrum

Genau zwischen diesen Aktivitäten liegt Prospect Mountain. Das Projekt von North Peak Resources Ltd. (ISIN: CA6614441096) befindet sich im Zentrum des Eureka Camps und war historisch dessen zweitgrößter Produzent. Gleichzeitig blieb das Gebiet jahrzehntelang weitgehend außerhalb moderner Explorationsprogramme: Das Grundstück befand sich seit 1979 in Familienbesitz und wurde erst ab 2023 von North Peak übernommen.

Das macht Prospect Mountain aus Explorationssicht ungewöhnlich. Während angrenzende Gebiete systematisch mit moderner Geophysik und Bohrtechnik untersucht wurden, verfügt das Projekt zusätzlich über rund elf Meilen zugängliche historische Untertagebaue aus mehr als 20 ehemaligen Minen. Ein bestehender Plan of Operations erlaubt auf Teilen des Projekts zudem Exploration sowie einen Untertagebetrieb von bis zu 365.000 Tonnen jährlich.

Eine Ressource nach aktuellem Standard besitzt Prospect Mountain allerdings noch nicht. Genau darin liegt sowohl das Potenzial als auch das wesentliche Risiko der Investmentthese.

7.000 Meter sollen fünf unterschiedliche Ziele testen

Seit August läuft nun das bislang breiteste Explorationsprogramm auf dem Projekt. North Peak plant rund 7.000 Bohrmeter in fünf Zielgebieten. Der erste größere Reverse-Circulation-Bohrer arbeitet bereits; ein weiterer RC-Bohrer sowie ein Diamantbohrgerät sollen im September folgen. Die Kampagne soll voraussichtlich bis November laufen.

Die Strategie ist bewusst breit angelegt. Untersucht werden der Lower-PME-Bereich entlang des geologisch wichtigen Hamburg/Dunderberg-Kontakts, eine rund zwei Kilometer lange tiefe Sulfid-Anomalie, Erweiterungen der oberflächennahen Mineralisierung bei Wabash/Williams sowie erstmals die West Side und der Ridge-Bereich.

Besonders interessant ist der Vergleich mit Windfall. Dort konzentriert sich McEwen ebenfalls auf den Hamburg/Dunderberg-Kontakt. North Peak will denselben geologischen Kontakt auf dem eigenen Gelände gezielter testen. Ein historisches Bohrloch aus dem Jahr 1999 lieferte dort unter anderem 10,7 Meter mit 4,05 g/t Gold sowie 16,8 Meter mit 1,61 g/t. Solche historischen Ergebnisse sind jedoch kein Beleg dafür, dass die aktuellen Bohrungen vergleichbare Mineralisierung treffen werden.

Der Goldpreis liefert den Rückenwind - der Bohrer muss die These bestätigen

Für North Peak kommt die neue Kampagne damit zu einem bemerkenswerten Zeitpunkt. Das Unternehmen verfügte Ende Juni über rund 5,3 Millionen kanadische Dollar Cash und meldete keine Schulden. Das Team geht zudem auf Personen zurück, die bereits an Kirkland Lake Gold und Rupert Resources beteiligt waren.

Entscheidend bleibt jedoch die Geologie. Prospect Mountain verfügt bislang über keine aktuelle Mineralressourcen- oder Reservenschätzung. Auch erfolgreiche Projekte auf benachbarten Grundstücken sagen nicht voraus, was North Peak tatsächlich entdecken wird. Das Unternehmen selbst weist ausdrücklich auf diesen Punkt hin.

Genau deshalb könnten die kommenden Monate für Anleger interessant werden. Sollte Gold tatsächlich Richtung 5.000 US-Dollar steigen, dürfte der Markt verstärkt nach neuen Projekten in etablierten nordamerikanischen Goldregionen suchen. Der Eureka-Distrikt liefert bereits den Beweis, dass dort große Goldsysteme existieren. Ob Prospect Mountain Teil der nächsten Generation von Entdeckungen wird, müssen nun die rund 7.000 Meter des laufenden Bohrprogramms zeigen.