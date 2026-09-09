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zukunftsbilanzen.de
09.09.2026 06:46 Uhr
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Desert Gold, Barrick Mining und Newmont - drei interessante Gewinneraktien für die nächste Goldrally

Gold ist zurück über der Marke von 4.400 USD. Nachdem die Feinunze Ende Juni zeitweise weniger als 4.000 USD gekostet hatte, hat sich das Edelmetall deutlich erholt. Zwar sorgen die amerikanischen Zinserwartungen weiter für Gegenwind. Für viele Goldunternehmen reicht aber schon das erreichte Preisniveau, um kräftig zu verdienen. Besonders spannend wird es dort, wo zum Rückenwind vom Goldmarkt ein eigener Kurstreiber kommt. Desert Gold arbeitet am Sprung in die Produktion, Barrick bereitet einen Börsengang vor und Newmont verwandelt hohe Verkaufspreise in Milliardenüberschüsse. Drei Aktien für den nächsten Goldboom - mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen.

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KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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