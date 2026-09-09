Desert Gold, Barrick Mining und Newmont - drei interessante Gewinneraktien für die nächste Goldrally

Gold ist zurück über der Marke von 4.400 USD. Nachdem die Feinunze Ende Juni zeitweise weniger als 4.000 USD gekostet hatte, hat sich das Edelmetall deutlich erholt. Zwar sorgen die amerikanischen Zinserwartungen weiter für Gegenwind. Für viele Goldunternehmen reicht aber schon das erreichte Preisniveau, um kräftig zu verdienen. Besonders spannend wird es dort, wo zum Rückenwind vom Goldmarkt ein eigener Kurstreiber kommt. Desert Gold arbeitet am Sprung in die Produktion, Barrick bereitet einen Börsengang vor und Newmont verwandelt hohe Verkaufspreise in Milliardenüberschüsse. Drei Aktien für den nächsten Goldboom - mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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